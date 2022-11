Trong suốt thời gian diễn ra Covid, thế giới đã chứng kiến những người bán hàng lớn trên các nền tảng làm việc tự do để kiếm tiền từ xa. Các doanh nghiệp cũng tìm kiếm các giải pháp ứng dụng để duy trì hoạt động của họ ở trạng thái hoạt động. Vì vậy, không có lập trình ứng dụng mã nào là ý tưởng tốt nhất để bắt đầu với tư cách là một freelancer. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một freelancer không cần mã không cần kiến thức về lập trình. Nhờ các công cụ không cần mã để có các ứng dụng nhanh hơn và rẻ hơn để phát triển doanh nghiệp.

Công nghệ không mã đã trở nên phổ biến rộng rãi vì nó giúp mọi người xây dựng phần mềm chất lượng cao như ứng dụng web và thiết bị di động mà không cần kiến thức về phát triển hoặc mã hóa. Những công cụ không mã này đã giúp nhiều tổ chức xây dựng ứng dụng bằng cách biến trí tưởng tượng của họ thành hiện thực. Với sự trợ giúp của các nền tảng xây dựng ứng dụng này, việc phát triển ứng dụng trở nên nhanh hơn và rẻ hơn. Có một thị trường rộng lớn có sẵn cho những công cụ xây dựng không mã đáng kinh ngạc này.

Bạn có quan tâm đến việc cung cấp dịch vụ với tư cách là một freelancer không cần mã không? Bạn có muốn phát triển sự nghiệp tự do không cần mã bằng cách xây dựng ứng dụng cho khách hàng của mình không? Nếu có, chúng tôi ở đây để giúp bạn trở thành một freelancer không cần code. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những điều cơ bản để trở thành một freelancer không mã, các kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng và các nền tảng để cung cấp dịch vụ với tư cách là một freelancer không mã. Làm theo hướng dẫn của chúng tôi và thành công với tư cách là một freelancer không cần mã để xây dựng ứng dụng cho khách hàng của bạn.

Tại sao nên bắt đầu sự nghiệp trong xây dựng ứng dụng không mã?

Trước khi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một freelancer không viết mã, điều quan trọng là phải tìm kiếm nhu cầu về xây dựng ứng dụng trong phát triển phần mềm. Trong những năm gần đây, nghề tự do không cần mã đã thu hút được sự chú ý của các nhà phát triển phần mềm khi các doanh nghiệp muốn có nhiều khả năng hiển thị hơn bằng cách xây dựng phần mềm như ứng dụng di động và ứng dụng web. Các chủ doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt với một thách thức trong việc xây dựng ứng dụng vì nó đòi hỏi nhiều tiền và thời gian để phát triển ứng dụng .

Các nền tảng xây dựng ứng dụng không cần mã đã đi một chặng đường dài để giúp các doanh nghiệp nhỏ thu hút nhiều khán giả hơn và những người làm nghề tự do bắt đầu sự nghiệp tự do không cần mã để xây dựng phần mềm với giá cả phải chăng. Do sự phổ biến của các công cụ không mã này, các doanh nghiệp có thể triển khai ứng dụng dành cho thiết bị di động trong vài ngày thay vì vài tuần hoặc vài tháng và những người làm nghề tự do xây dựng ứng dụng không cần mã có thể giành được nhiều khách hàng hơn trong thời gian ngắn. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một freelancer không code có đáng không? Câu trả lời của bạn sẽ là Đồng ý tuyệt đối vì các dịch giả tự do không mã cung cấp các giải pháp ứng dụng nhanh hơn và rẻ hơn cho các doanh nghiệp.

Khởi nghiệp kinh doanh hiệu quả với sự nghiệp thăng tiến tự do không cần mã số

Khảo sát của Flexjob cho thấy các thế hệ trẻ quan tâm đến công việc tự do hơn các nhóm lớn tuổi. Làm việc tự do không mã là nhu cầu vì nó cho phép bạn thành công với tư cách là một người làm nghề tự do không mã mà không cần tuân theo các quy trình và hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn. Trở thành một người làm việc tự do không cần mã cung cấp cho bạn nhiều lợi ích, chẳng hạn như giờ làm việc độc lập và chọn các dự án và khách hàng mà bạn lựa chọn.

Phạm vi xây dựng ứng dụng không mã trong thị trường làm nghề tự do

Trước khi bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người làm việc tự do không mã, bạn có thể thắc mắc về phạm vi của việc xây dựng ứng dụng không mã trong thị trường làm việc tự do. Mặc dù các công cụ không mã có thể giúp mọi người xây dựng ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhưng các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân vẫn có thể gặp khó khăn do thiếu thời gian. Vì vậy, họ thấy phù hợp hơn khi sử dụng dịch vụ của những người làm nghề tự do không có mã để xây dựng ứng dụng nhanh hơn và rẻ hơn.

Đó là lý do mà các dịch giả tự do không có mã đang kiếm tiền với tốc độ nhanh chóng. Thông thường, một freelancer không có mã cung cấp thiết kế UX và xây dựng ứng dụng để tăng khả năng hiển thị của doanh nghiệp và giúp chủ doanh nghiệp nâng cao biểu đồ kinh doanh của họ. Những người làm nghề tự do không cần mã này rất thành thạo trong cách xây dựng ứng dụng theo cách nhanh hơn và rẻ hơn.

Hầu hết các dịch giả tự do không có mã sử dụng các mẫu ứng dụng giống nhau để tránh lặp lại không cần thiết trong các dự án xây dựng ứng dụng. Sau khi trải qua phạm vi làm việc tự do không mã, chúng tôi khuyến khích bạn thành công trong sự nghiệp của mình với tư cách là một người làm nghề tự do không mã và giúp các doanh nghiệp tăng cường phát triển thông qua các ứng dụng chất lượng. Vì vậy, bạn cần phải trả tiền nhờ các công cụ không mã vì chúng có thể giúp bạn bắt đầu sự nghiệp tự do không cần mã mà không cần kiến thức về lập trình hoặc mã hóa.

Mẹo để bắt đầu làm việc tự do không cần mã

Mẹo 1: Tìm hiểu kiến thức về các công cụ không mã

Để thành công với tư cách là một freelancer không có mã, bạn sẽ phải hiểu chức năng của các công cụ không mã mà bạn đang làm việc. Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng xây dựng ứng dụng không mã này sẽ giúp bạn xây dựng phần mềm chất lượng, chẳng hạn như ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng web theo thỏa thuận của bạn với khách hàng của mình.

Mẹo 2: Giao tiếp rõ ràng

Giao tiếp là chìa khóa để phát triển sự nghiệp tự do không cần mã và giúp những người làm nghề tự do giao tiếp với khách hàng rõ ràng hơn và có mối quan hệ tốt với họ. Hơn nữa, giao tiếp rõ ràng sẽ giúp bạn nhận được nhiều dự án tự do không cần mã hơn bằng cách biến khách truy cập thành khách hàng tiềm năng.

Mẹo 3: Kỹ năng quản lý dự án vững chắc

Khi bạn cung cấp dịch vụ xây dựng ứng dụng không mã trên thị trường tự do, bạn có thể nhận được nhiều dự án không mã từ nhiều khách hàng. Vì vậy, điều quan trọng là phải đáp ứng các tiến trình của dự án, quản lý việc xây dựng ứng dụng và phân phối dự án đúng thời hạn để thành công với tư cách là một freelancer không code. Quản lý công việc tự do không mã này đòi hỏi các kỹ năng quản lý dự án mạnh mẽ để làm việc như một người làm nghề tự do không mã hàng đầu.

Mẹo 4: Duy trì kết nối với Cộng đồng những người làm nghề tự do không mã

Ngay cả khi bạn chỉ làm việc với tư cách là một freelancer không có mã, vẫn có những người xung quanh bạn động viên và truyền cảm hứng để bạn xây dựng các giải pháp ứng dụng chất lượng cho doanh nghiệp và giúp bạn tìm ra các dự án không mã mới. Bạn có thể kết nối với cộng đồng không có mã để làm việc cộng tác hoặc tìm kiếm ý tưởng từ họ. Những lời khuyên từ chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn thành công với tư cách là một freelancer không cần code ở bất kỳ nơi làm việc tự do nào.

Những thách thức trong sự nghiệp thăng tiến không cần mã

Ngoài thời gian làm việc linh hoạt và làm việc độc lập, làm việc tự do không mã cũng có những thách thức của nó. Bạn có thể bị từ chối hoặc phải đợi lâu khi tìm kiếm các dự án không mã trên các nền tảng làm việc tự do. Hơn nữa, làm việc tự do không cần mã không chỉ là xây dựng ứng dụng cho doanh nghiệp. Ngoài việc phát triển ứng dụng không mã, bạn sẽ phải quản lý hoạt động tiếp thị, đánh giá và một nhóm để duy trì công việc tự do của mình trên nền tảng làm việc tự do. Hơn nữa, bạn phải có niềm đam mê lớn đối với việc xây dựng ứng dụng để có được sự trôi chảy và nhất quán hơn trong các dự án tự do của mình. Nhưng, điểm đáng chú ý là bạn sẽ nhận được nhiều dự án không mã giúp bạn kiếm được những khoản tiền béo bở. Vì vậy, làm việc tự do cung cấp cơ hội để nâng cao kỹ năng không viết mã của bạn mà không cần viết mã.

Giả sử bạn không giỏi tạo ứng dụng, nhưng vẫn có cơ hội kiếm tiền từ các công cụ không cần mã. Các công cụ không mã này giúp người mới bắt đầu xây dựng ứng dụng mà không cần mã hóa bằng cách sử dụng các tùy chọn kéo và thả. Chúng tôi hy vọng bạn có đủ động lực để bắt đầu sự nghiệp của một freelancer không cần code. Phải không bạn? Câu trả lời của bạn sẽ là có!

Làm thế nào để bắt đầu mà không cần mã?

Bạn có thể tự hỏi về việc bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một freelancer không mã. Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một freelancer không viết mã không yêu cầu viết mã để xây dựng ứng dụng. Có một thị trường đang phát triển cho các công cụ không cần mã có thể giúp người mới bắt đầu làm việc tự do không cần mã mà không cần mã. Ngay cả bạn cũng không phải là một ngoại lệ! Bạn có thể bắt đầu làm việc tự do với tư cách là một người làm việc tự do không cần mã mà không cần phải có nhiều kỹ năng viết mã.

Những lý do hàng đầu để bắt đầu lập trình tự do

Trong những năm gần đây, hầu hết mọi người đã quan tâm hơn đến việc bắt đầu sự nghiệp lập trình tự do vì một số lý do. Bạn có thể bắt đầu công việc tự do vì nó ở xa và bạn không cần phải di chuyển đến bất cứ đâu để tạo ứng dụng. Bạn có thể cung cấp các dịch vụ tự do từ Nam Mỹ, Úc và bất kỳ khu vực nào trên toàn cầu. Hơn nữa, bạn có thể yêu thích ý tưởng làm việc tự do để có giờ làm việc linh hoạt. Vì vậy, bạn là ông chủ của chính mình và có thể làm việc tự do mà không phải đối mặt với áp lực từ người quản lý.

7 bước hàng đầu để bắt đầu sự nghiệp lập trình tự do

Để bắt đầu sự nghiệp lập trình tự do của bạn, có được khách hàng đầu tiên và kiếm tiền từ việc xây dựng ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1. Chọn một Niche

Bước đầu tiên khi bắt đầu sự nghiệp lập trình là chọn một thị trường thích hợp cho các ứng dụng. Điều quan trọng là quyết định công việc thích hợp của bạn sẽ giúp bạn chọn công việc tự do theo bộ kỹ năng của bạn. Không cần viết mã tự do, có kiến thức lập trình cơ bản sẽ giúp bạn hiểu phần phụ trợ và một số giao diện người dùng của ứng dụng. Ví dụ: với một công cụ không mã như AppMaster, bạn có thể lấy mã nguồn cho các ứng dụng không có mã và tùy chỉnh nó để có được nhiều ứng dụng được cá nhân hóa hơn cho doanh nghiệp. Nếu bạn không thể quyết định mình sẽ cung cấp dịch vụ tự do nào, bạn có thể nghiên cứu các ứng dụng phổ biến nhất được xây dựng bằng các công cụ không cần mã và các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất để tùy chỉnh.

Bước 2: Xây dựng danh mục đầu tư

Khi bạn có đủ kỹ năng để bắt đầu sự nghiệp lập trình tự do, bạn cần xây dựng các ứng dụng dành cho thiết bị di động để tạo danh mục công việc của mình. Hơn nữa, sẽ hữu ích nếu bạn cũng xây dựng một danh mục đầu tư mã hóa để thể hiện uy tín của bạn với khách hàng.

Khi khám phá một công cụ không mã hoặc học một ngôn ngữ lập trình mới, bạn nên xây dựng một danh mục đầu tư để bắt đầu một dự án không mã khác một cách trôi chảy. Hơn nữa, khách hàng của bạn muốn xem các mẫu công việc của bạn trước khi bắt đầu cộng tác với bạn cho các ứng dụng không có mã.

Bước 3: Tạo trang web của bạn

Để thành công với tư cách là một lập trình viên tự do, bạn cần kết nối với khách hàng của mình thông qua một không gian trực tuyến như một trang web. Bạn có thể xây dựng trang web danh mục đầu tư của mình thông qua mã hoặc không mã. Các nền tảng xây dựng trang web không mã này cho phép người dùng xây dựng trang web của họ với sự trợ giúp của các mẫu hiện có.

Hơn nữa, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để thực hành các kỹ năng không mã của bạn bằng cách xây dựng trang web của riêng bạn. Sau khi xây dựng một trang web, bạn có thể băn khoăn về tên miền cho trang web của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên thêm tên hoặc họ của mình để xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn. Tạo trang web của bạn sẽ giúp bạn giới thiệu các dự án không mã của bạn với sự trợ giúp của một danh mục đầu tư mạnh mẽ.

Bước 4: Xây dựng thương hiệu của bạn

Sự hiện diện của bạn trong cộng đồng mã hóa sẽ khiến bạn đáng tin hơn nhiều. Bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân của mình bằng cách thêm một phần blog vào trang web của mình. Viết blog sẽ giúp bạn tiếp cận nhiều đối tượng hơn bằng cách sử dụng các thẻ tốt nhất xác định dịch vụ tự do của bạn. Bên cạnh các blog, bạn có thể tham gia các blog viết mã phổ biến để thảo luận về các xu hướng mới nhất trong việc xây dựng ứng dụng. Hơn nữa, bạn có thể tham gia Quora để giúp đỡ người khác bằng cách trả lời các câu hỏi về mã hóa và phát triển thương hiệu của mình với tư cách là một chuyên gia ứng dụng. Cuối cùng, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của hồ sơ mạng xã hội của bạn và chia sẻ nội dung hấp dẫn về các xu hướng mới nhất trong ngành ứng dụng.

Bước 5: Quản lý công việc tự do của bạn

Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu, quản lý công việc tự do của bạn là chìa khóa để thành công với tư cách là một freelancer. Đó là về việc tổ chức dự án không mã của bạn và bạn cần quản lý nó như một người làm nghề tự do. Hơn nữa, bạn sẽ cần liên hệ với khách hàng của mình để theo dõi tiến độ của các dự án không có mã. Trên hết, bạn cũng cần một hợp đồng làm việc tự do và một phương thức lập hóa đơn cho giao dịch. Bạn không cần phải lộn xộn với việc quản lý dự án theo cách thủ công. Có những công cụ tuyệt vời dành cho những người làm nghề tự do để theo dõi hiệu suất dự án của họ. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Lịch Google hoặc ngăn xếp để quản lý dự án tự do.

Bước 6: Xây dựng hồ sơ trên Cổng thông tin thăng tiến tự do

Khi bạn đã có các kỹ năng viết mã cơ bản, danh mục đầu tư và trang web cá nhân, đã đến lúc có được khách hàng cho các dự án xây dựng ứng dụng không cần mã. Để bắt đầu sự nghiệp của bạn với tư cách là một freelancer không cần mã, bạn cần tạo tài khoản trên các nền tảng freelance để nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. Chúng tôi đang tranh thủ các cổng thông tin tự do phổ biến nhất để kiếm tiền bằng các công cụ không cần mã:

Freelancer.com

Freelancer.com là cổng dịch vụ tự do phổ biến nhất dành cho các dịch giả tự do để cung cấp dịch vụ không cần mã cho khách hàng. Nền tảng làm việc tự do này cung cấp các khoản thanh toán an toàn và hàng triệu công việc xây dựng ứng dụng được đăng ở đây.

Fiverr.com

Fiverr.com là một trang web làm việc tự do mang đến cơ hội cho những người làm nghề tự do bắt đầu sự nghiệp của họ với tư cách là nhà phát triển ứng dụng không cần mã. Đây là nền tảng tốt nhất để xây dựng danh mục đầu tư để giới thiệu với khách hàng.

Upwork.com

Upwork.com giúp các dịch giả tự do tìm kiếm công việc tự do không chỉ từ các khách hàng tư nhân mà còn từ các tổ chức để nhận được sự hỗ trợ của họ. Bạn có thể đăng ký hồ sơ của mình với tư cách là người làm việc tự do trên nền tảng làm việc tự do này để cộng tác với các nhóm cấp tổ chức.

Guru.com

Guru.com là một trong những cổng thông tin tự do lớn nhất, nơi bạn có thể tìm kiếm các dự án không cần mã với tính năng lọc.

Peopleperhour.com

Peopleperhour là một cổng thông tin về việc làm tự do, nơi bạn có thể đăng ký để bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một freelancer không mã. Bạn có thể cung cấp phần mềm chất lượng như ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng web để giành được nhiều khách hàng hơn.

Bước 7: Tìm kiếm khách hàng và bắt đầu công việc

Sau khi xây dựng hồ sơ của mình, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu tìm kiếm khách hàng. Điểm đáng chú ý là bạn có thể không nhận được việc sau khi hoàn thành hồ sơ làm việc tự do. Vì vậy, sẽ hữu ích nếu bạn liên tục nhận được đơn đặt hàng đầu tiên của mình. Sau khi làm theo các bước này, bạn có thể bắt đầu sự nghiệp làm việc tự do không cần mã của mình để kiếm thu nhập. Nếu bạn lo lắng về thị trường làm việc tự do, bạn có thể thử bất kỳ thị trường nào trong số đó để tận dụng tốt nhất tiềm năng của mình.

Lời kết

Chúng tôi hy vọng bạn đã sử dụng thành thạo các công cụ không cần mã trong sự nghiệp làm việc tự do của mình và cách thành công với tư cách là một người làm nghề tự do không mã. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng thử AppMaster, một công cụ không mã phổ biến, để tạo ứng dụng nhằm phát triển doanh nghiệp. AppMaster là công cụ không mã tốt nhất trong danh sách các công cụ của anh ấy vì nó cho phép chủ doanh nghiệp xây dựng MVP, các ứng dụng đơn giản và các giải pháp cấp doanh nghiệp tải cao phức tạp. Xây dựng ứng dụng với AppMaster nhanh hơn và rẻ hơn so với phát triển ứng dụng truyền thống. Hơn nữa, nó tạo ra 22.000 dòng mã mỗi giây. Bạn có thể sử dụng các công cụ không mã để tạo các giải pháp ứng dụng cho các dịch vụ cốt lõi của công ty, hệ thống CRM và ERP. Bạn có thể tự động hóa quy trình kinh doanh và kiếm doanh thu như một người làm nghề tự do không cần mã.