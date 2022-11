Personal branding odnosi się do tworzenia tożsamości dla osoby lub firmy. Podobnie jak w przypadku marek, personal branding to ustalanie wartości i wiedzy wokół osoby lub organizacji, z którą można się identyfikować. Personal branding składa się z tego, jak dana osoba wygląda, mówi i działa. Bez względu na to, w jakiej dziedzinie się wyróżniasz, z odpowiednim personal brandingiem łatwiej jest uzyskać powiadomienie nawet w konkurencyjnej niszy. Właściwy personal branding może sprawić, że wyróżnisz się w obecnej erze stale rozwijających się trendów i technologii. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o personal brandingu.

Jakie są przykłady marki osobistej?

Oto 25 przykładów jednych z najlepszych brandów, z których możesz czerpać inspirację.

Tony Robbins

Tony Robbins jest kontrowersyjną, a zarazem sławną osobowością. Jego napisane książki, seminaria, podcasty i inne media wszystkie obracają się wokół jego osobistej marki samofinansowania. Jest jedną z dobrze znanych twarzy, a ludzie słuchają go dla jego charyzmy i energii non-stop. Strona Tony'ego Robbinsa jest dobrym przykładem właściwego personal brandingu. Strona główna witryny jest dość prosta z ciemnym tonem i podkreśla wszystkie oferty, które zapewnia Tony Robbins. Ponadto, jest tam duże zdjęcie jego i jego publiczności - to świetna ilustracja tego, jak bardzo jest popularny.

Aaron Ward

Aaron Ward jest znany ze sprzedaży i nauczania o sprzedaży produktów cyfrowych. Jest aktywnym YouTuberem ze swoim blogiem, w którym pomaga innym tworzyć ich marki. Strona Warda ma nowoczesny estetyczny akcent na stronie głównej i reszcie witryny. Jego strona i osobowość wyróżniają się wśród mnogości twórców treści, przyciągając publiczność do jego treści.

Alice Thorpe

Alice Thorpe jest projektantką graficzną i YouTuberką. Jej kanał na YouTube to nie tylko miejsce do nauki projektowania graficznego, ale jej humor i wesoła osobowość utrzymują zaangażowanie jej widzów, włączając jej markę. Podobnie jak kanał Thorpe na YouTube, jej strona internetowa jest pełna kreatywności i kolorów. To właśnie reprezentuje jej branding, jak wspomina w swoim bio na YouTube "Stumbling through life one pixel at a time". Co więcej, jej strona internetowa pokazuje jej popularne tutoriale, co jest bardzo wygodne.

Gary Vaynerchuk

Gary jest popularnie znany z przekształcenia rodzinnego biznesu alkoholowego w jeden z dużych serwisów e-commerce. Jest aktywny na wszystkich platformach mediów społecznościowych, takich jak YouTube, Facebook i Instagram. Jego osobisty branding obraca się wokół jego skromnych początków do udanego życia. Jego oficjalna strona wspomina o jego osiągnięciach, blogu i ofercie, między innymi, są wyświetlane dość skutecznie na stronie głównej przy użyciu żółtych, czarnych i białych kolorów.

Bill Nye

Bill Nye, ogólnie znany jako Science Guy, ma udaną i długoletnią karierę. Jego sposób rozprzestrzeniania wiedzy składa się z żartów taty i humoru, które wszystkie zawierają osobisty branding Nye'a. Jego oficjalna strona internetowa wita widzów cytatem z nauki, a reszta tego, co następuje, jest mieszanką komiksu i strony głównej inspirowanej nauką. Wszystkie z nich doskonale przedstawiają personal branding Billa Nye.

Marie Forleo

Strona Marie jest dobrym przykładem personal brandingu zrobionego dobrze. Jest ona odnoszącą sukcesy postacią i przedsiębiorcą z publicznością w ponad 200 krajach. Jej witryna jest modna, a strona główna działa jako jej portfolio. Mimo że strona główna jest pełna wydarzeń, odpowiednio zoptymalizowany projekt doskonale przedstawia osobowość Marie. Marie Forleo ma szkołę biznesu o nazwie B-School, a jej strona główna pokazuje historie sukcesu jej klientów i jest to doskonały przykład promocji na stronie głównej witryny.

Mel Abraham

Mel Abraham jest znanym przedsiębiorcą, autorem i trenerem, co doskonale oddaje jego strona internetowa. Jego seminaria są zawsze wypełnione wieloma słuchaczami, którzy śledzą pracę Abrahama. Sposób mówienia i pewność siebie Mela Abrahama jest integralną częścią jego personal brandingu. Strona internetowa Mela używa nowoczesnej palety kolorów żółci i bieli z kilkoma czarnymi akcentami. Na stronie głównej znajdują się jego prace, link do jego szkoleń oraz filmy z jego kanału YouTube. Na górze strony można zobaczyć okno z najnowszym podcastem i odtworzyć go na stronie.

Mark Manson

Mark Manson to autor kilku bestsellerowych książek i popularna osobowość internetowa. Wielu lubi jego sposób pisania, ponieważ jest bez żadnych filtrów, co pomaga Mansonowi osiągnąć ponad milion odbiorców miesięcznie za pośrednictwem swojego bloga i kanału YouTube. Swoją karierę rozpoczął od pisania bloga, po czym ostatecznie przeniósł się do książek. Sposób, w jaki Manson wyjaśnia rzeczy dotyczące samopomocy, nie wstrzymując niczego, jest integralną częścią jego osobistego brandingu. Jego strona jest prosta, z klikalnym przyciskiem do subskrypcji i blogiem dla odbiorców. Oferuje swoje darmowe ebooki, które można wybrać klikając na ikonę z ciekawym motywem.

Casey Neistat

Casey jest jednym ze znanych YouTuberów i jednym z wczesnych twórców sceny Vlogowania. Jego motto "Rób to, czego nie możesz" to jego osobisty branding, który uosabia jego prosta strona. Motyw kolorystyczny i wygląd jego strony są dość proste, często przekierowują do ciekawszych miejsc i wiadomości.

Billie Eilish

Strona Billie Eilish przedstawia jej osobisty branding w punkt. Tak jak ona eksperymentuje z różnymi rzeczami w muzyce, tak strona eksperymentuje z wieloma różnymi typami treści. Strona główna wypełniona jest między innymi muzyką Billie, jej klipami i spersonalizowanym towarem.

Nicholas Kusmich

Nicholas jest dość znany w branży technologicznej, zwłaszcza w marketingu cyfrowym. Jest trenerem, autorem i Facebook Ads Guru. Strona główna jego witryny zawiera referencje klientów, link do jego darmowego, płatnego szkolenia, a także kilka filmów i zdjęć z jego szerokim uśmiechem. Wszystko to składa się na markę osobistą Nicholasa - uśmiechniętą osobowość z sukcesami w marketingu cyfrowym.

Tim Ferriss

Tim Ferriss to kolejny słynny guru i autor samopomocy. Skupia się na zmianie sposobu myślenia pracodawców i pracowników, dla których oferuje wiele kursów, w tym markę osobistą Ferrissa. Strona główna jego witryny to czysty i prosty blog, wraz z innymi ofertami i linkami do jego podcastów.

Gari Cruze

Gari Cruze jest znakomitym copywriterem i to też jest jego marka. A jego strona internetowa doskonale mówi, dlaczego jest w tym doskonały. Strona główna wita widzów zdjęciami, a po najechaniu na nie pokazuje kampanie, nad którymi pracował. To świetny sposób na personal branding, który pozwala odwiedzającym zapoznać się z pracą Gari Cruze'a.

Sean O'Brien

Sean O'Brien to 10-krotny mistrz surfingu z Australii, co jego strona wykorzystuje jako brand. Witryna jest krótka, ale ma wszystkie wymagania świetnej strony o personal brandingu. Strona Briena jest nowoczesna i wypełniona animacjami. Od logo witryny, przez tekst, po treść, którą gromadzi, tworząc jedną z najlepszych stron internetowych marki osobistej.

Charli Marie

Charli Marie jest nowoczesną projektantką,pisarką i YouTuberką. Jej oficjalna strona internetowa całkowicie oddaje istotę personal brandingu. Strona ma estetyczny ton fioletu i bieli, z usługami wyskakującymi do publiczności. Strona Charli Marie to hub, w którym ludzie mogą dowiedzieć się o jej umiejętnościach i tym, nad czym pracowała. To idealny przykład marki osobistej zrobionej dobrze.

Martha Stewart

Martha Stewart ma wiele zainteresowań, takich jak gotowanie, projektowanie i ogrodnictwo, które są częścią jej marki osobistej. Jej strona internetowa jest elegancka i składa się z szarych i białych kolorów z czarnym tekstem. Strona główna jest wypełniona dużą ilością treści dla jej odbiorców.

Mindy Kaling

Mindy Kaling jest znaną celebrytką, która ma swoje ręce w wielu przedsięwzięciach, takich jak aktorstwo, pisanie i produkcja. Jej humor i komediowe timingi są integralną częścią jej osobistej marki, którą jej strona ujmuje na punkcie. Strona główna jest nowoczesna, połączona z błękitem nieba i bielą. Tekst pisany na stronie jest wypełniony humorem i żartami, doskonale oddając istotę marki Mindy Kaling.

Adam Enfroy

Adam jest dość znany wśród społeczności blogowej, z miesięczną widownią sięgającą ponad 600 000 miesięcznych czytelników. Adam traktuje swoją markę blogową jako startup, czerpiąc inspirację i wdrażając podobne praktyki. Jego strona jest podstawowa z całą ofertą Enfroya, która czyni go marką.

Lior Raz

Lior Raz to aktor i pisarz najbardziej znany z tworzenia serialu "Fauda". Jego jednostronicowa strona internetowa doskonale pokazuje to, o co chodzi w jego marce: aktorstwo. Strona główna witryny Liora Raza przedstawia jego zdjęcia o różnej tematyce, które zmieniają się w scrollu.

JR Taylor

JR Taylor to słynny choreograf, który ma na swoim koncie współpracę z popularnymi gwiazdami, takimi jak Beyonce czy Jennifer Lopez. Osobista strona JR Taylora uosabia to, czym jest jego choreografia. Główna sekcja jego strony jest wypełniona występami tanecznymi i niektórymi towarami.

David Milan

David Milan jest uznanym artystą 3D i projektantem, który pracował dla najlepszych firm i gwiazd. Jego strona internetowa to dzieło sztuki. Co może być lepszego niż pokazanie swojego portfolio jako sztuki? Zawartość strony jest wypełniona unikalnymi projektami, które ukazują jego osobowość.

Dr Gilbert Simon

Dr Gilbert Simon jest lekarzem, adwokatem i autorem. Jego strona ma prosty design i doskonale wykorzystuje biel, czerń i jasny niebieski jako akcenty. Strona główna witryny Simona prezentuje jego pracę, link do jego kanału YouTube i Amazon do zakupu jego książki. Prosta, ale skuteczna strona internetowa prezentuje wartości, wizję i ofertę marki Gilbert Simon.

K. Sparks

K. Sparks, aka Kyle Andre Hunter: muzyk, autor tekstów, performer. Jego strona internetowa jest wypełniona personal brandingiem. Dzieli się wszystkim, co związane z jego marką, m.in. bitami, Behind the scenes, inspiracjami muzycznymi i piosenkami. Strona główna witryny K. Sparksa to portretowe zdjęcie z menu kierującym odbiorców do jego twórczości. Treść strony jest minimalistyczna i na miejscu. Strona K. Sparksa jest świetnym przykładem wykorzystania swojej marki jako portfolio.

Libby Peterson

Libby Peterson jest dziennikarką z Nowego Jorku. W przeciwieństwie do innych stron poświęconych personal brandingowi w tym zestawieniu, strona Libby Peterson nie skupia się na jej zdjęciach. Mimo to, podkreśla jej atrakcyjny stół roboczy i opublikowane prace w różnych mediach. Strona główna witryny Libby Peterson jest pełna kolorów, a jej portfolio jest widoczne dla publiczności.

Louise Amelie Whitehouse

Louise Amelia Whitehouse jest opowiadaczem historii i fotografem. Strona internetowa prezentuje wiele zdjęć wykonanych przez Louise Amelię Whitehouse na całym świecie. A prosty, ale atrakcyjny projekt układu strony pozostawia odwiedzającego z długotrwałym wrażeniem jej prac.

W jaki sposób kreujesz swoją markę?

W obecnej erze reklamy, personal branding z odpowiednimi strategiami i wdrożeniem może pomóc Ci zdobyć klientów. Ale to może stać się dość przytłaczające i mylące, jeśli zaczniesz robić pierwszy krok w tworzeniu marki dla siebie bez odpowiednich wskazówek. Postępuj zgodnie z tymi punktami, aby stworzyć udaną markę dla siebie, aby zwiększyć swój zasięg i zdobyć publiczność.

Zdefiniuj wartości swojej marki

Przed stworzeniem marki dla siebie, musisz bardzo jasno określić usługi i wartości, które będziesz świadczyć. Znajdź swoje mocne strony, umiejętności i talenty oraz to, co je wyróżnia.

Zrozumieć swoją publiczność

Zrozumienie swoich odbiorców jest integralną częścią każdej marki, aby znaleźć sukces. Musisz wiedzieć, jak twoje umiejętności mogą przyciągnąć potencjalną publiczność. Znajomość odbiorców Twojej marki może pomóc Ci w skutecznym tworzeniu i wdrażaniu strategii.

Znajdź unikalne podejście

Bądź bardzo konkretny w swojej niszy w odniesieniu do tego, jakie usługi świadczysz. Zrozumienie konkurencji daje ci lepszy pomysł na to, co możesz zaoferować, czego oni nie oferują. Może to pomóc w zbudowaniu fundamentu dla Twojej marki.

Zbuduj portfolio

Znalezienie klientów bez sprawdzonego portfolio może być dość trudne w dzisiejszych czasach. Wykorzystaj platformy mediów społecznościowych do promowania i kierowania odbiorców swoich usług. Blog (jeśli Twoja marka na to pozwala) to również świetny sposób na zdobycie zaufania odbiorców poprzez publikację artykułów związanych z Twoimi umiejętnościami.

Zacznij tworzyć sieć kontaktów

Połącz się z osobami, które są istotne dla Twojej marki. Może to być konkurencja, potencjalni klienci lub znane osobistości w podobnych dziedzinach. Dotrzyj do nich w celu nawiązania współpracy, aby zwiększyć świadomość i wiarygodność swojej marki.

Pytaj o opinie

Informacje zwrotne to świetny sposób, aby pozwolić swoim odbiorcom na interakcję z Tobą i pomóc Twojej marce znaleźć obszary poprawy. Bez względu na to, jak duża jest marka osobista, informacje zwrotne od publiczności, sposoby mają znaczenie. To jest powód, że prawie wszystkie duże marki priorytetowo traktują doświadczenie klienta ponad wszystko.

Kto ma wspaniałą markę osobistą?

Definicja świetnego personal brandingu różni się w zależności od jednostki i firmy. Marka osobista to sposób, w jaki dana osoba reprezentuje siebie, mówi i zachowuje się. Prawie wszystkie popularne osobistości na świecie, takie jak Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs czy Bill Gates, mają swoją markę osobistą i postawę, z którą można ich identyfikować. Ich marka to nie produkt, który stworzyli, ale to, jak każdy z nich reprezentuje ten produkt podczas interakcji z publicznością, dostarczania wyników i noszenia się przed dużą publicznością. Zanurzmy się głęboko w jednym życiu jednej ze znanych osobowości i obecnie najbogatszej osoby na świecie "Elon Musk" i co możemy się od niego nauczyć.

Ambicja

Elon Musk jest założycielem Tesli, SpaceX i Boring Company. Jego ambicje polegają na osiągnięciu tego, co nigdy wcześniej nie zostało osiągnięte. Takie podejście sprawiło, że stał się najbardziej wyrazistą marką i najbogatszą osobą na świecie.

Wyrażanie

Bycie ważną postacią na świecie wiąże się z pewnymi atutami, ponieważ ludzie uważnie słuchają tego, co masz do powiedzenia, co Elon Musk doskonale wykorzystuje. Oprócz obecności w mediach społecznościowych, Musk jest dość interaktywny z publicznością podczas seminariów lub sesji na żywo, a jego zwolennicy uwielbiają jego humor.

Dostarczanie

To, co sprawiło, że Elon Musk stał się nazwą gospodarstwa domowego, to nie tylko jego gadanie, ale konsekwencja pracy i dostawy, które obiecał. Niezależnie od tego, czy jest to całkowicie automatyczny samochód, rakiety wielokrotnego użytku, czy satelita zapewniający internet o szalonej prędkości, Musk dostarczył to, co wielu uważało za niemożliwe. Ludzie wierzą w markę, która nie twierdzi, ale dostarcza to, co twierdzi.

Konsekwencja

Brak konsekwencji może obalić Twoją markę osobistą, niezależnie od tego, jak bardzo jest ona teraz udana. Nieustanna postawa Elona Muska w dostarczaniu produktów lub rozwiązań, które nigdy nie były możliwe, uczyniła go marką, którą jest.

Innowacje

Przychodzi taki moment, kiedy ludzie wypatrują kolejnej rzeczy, bez względu na to, jak popularna lub osiągnięta jest Twoja marka. My, jako istoty ludzkie, zawsze szukamy czegoś nowego. To właśnie doskonale rozumie Elon Musk. Jego ciągłe innowacyjne pomysły i ich realizacje owocują tym, kim jest dzisiaj.

Jaka jest najskuteczniejsza strategia personal brandingu?

Tak jak każda inna marka, Twój personal branding potrzebuje strategii, aby znaleźć sukces. Oto najlepsze strategie, dzięki którym Twoja marka wyróżni się na tle konkurencji.

Miej jasną wizję

Powinieneś mieć jasność co do tego, na czym chcesz się skupić jako marka. W dzisiejszych czasach ludzie lubią zbyt szybko skakać po różnych rzeczach, poświęcając swojej marce minimum czasu. Takie zachowanie może doprowadzić osobę do stania się "Jack of all trades, master of none". Ustalenie celów i posiadanie jasnego komunikatu o swojej marce dla swoich odbiorców i siebie samego jest pierwszym krokiem do udanego personal brandingu.

Bądź transparentny

Przejrzystość wobec potencjalnych odbiorców Twojej marki może doprowadzić ją na większe wyżyny. Większość ludzi nie polega na zacienionej marce bez wielu podanych informacji. Bądź bardzo jasny o swojej marce, co i jak zapewnia oraz jak jest unikalna w stosunku do konkurencji, aby zdobyć zaufanie odbiorców.

Opowiedz historię

Opowiadanie historii poprzez swoją markę jest bardzo skutecznym sposobem na zaangażowanie klientów. Opowieść może dotyczyć pochodzenia Twojej marki, tego jak wyróżniasz się na tle innych lub dlaczego powinni korzystać z Twojej marki. My, jako istoty ludzkie, kochamy historie, które łączą się z nami lub rozwiązują nasze problemy. Znajdź uderzającą równowagę i stwórz własną historię marki.

Media społecznościowe są kluczem

Niezależnie od tego, czy Twoja marka osobista obejmuje stronę internetową, aplikację, czy jakikolwiek inny tryb, skuteczne wykorzystanie mediów społecznościowych jest kluczowe dla znalezienia sukcesu. Dowiedz się, jak możesz promować swoją markę. Media społecznościowe dla giveaways mogą zdobyć wczesną publiczność, jeśli jest to płatna aplikacja. Dla usługodawców, poprzez swoje strony internetowe, blogowanie i tworzenie filmów na YouTube związanych z Twoją marką może sprawić, że łatwiej Cię znaleźć. Korzystanie z reklam na Facebooku, Instagramie, LinkedIn i innych znanych portalach/aplikacjach społecznościowych to świetny sposób na zwiększenie zasięgu.

Poznaj swoją konkurencję

Zrozumienie strategii swoich bezpośrednich i pośrednich konkurentów oraz ich przyczyny sukcesu jest integralną częścią tworzenia udanej marki osobistej. Po ustaleniu celów, znajdź lukę pomiędzy ofertą konkurenta a tym, co możesz zrobić, aby je spełnić. Jeśli konkurent wyróżnia się w jakimś punkcie, którego Twoja marka nie potrafi, znajdź alternatywny sposób rozwiązania tej sytuacji. Promuj to, co możesz zrobić lepiej niż konkurencja i dlaczego odbiorcy powinni dać Ci szansę.

Ty jesteś marką!

Zintegruj swoją markę ze swoim życiem. Powinieneś być pierwszym i najbardziej oddanym użytkownikiem swojej marki przed kimkolwiek innym. Zawsze pamiętaj, że to Ty jesteś marką. Publiczność, którą próbujesz skierować do pierwszego pomiaru, jak mówisz, nosić się i są pewni marki, którą sprzedajesz.

Podsumowanie

W tym szczegółowym przewodniku wymieniliśmy wszystko, co jest potrzebne do prawidłowego i skutecznego tworzenia personal brandingu. Jak widzimy, im więcej sposobów na rozpowszechnienie swojego personal brandingu, tym lepiej, możesz wykorzystać strony internetowe, aplikacje mobilne, media społecznościowe, e.t.c. Jeśli chcesz reprezentować swój personal branding poprzez aplikacje mobilne, bardzo ważne jest, aby być zaangażowanym we wszystkie etapy tworzenia aplikacji mobilnych. Albo jeszcze lepiej jest tworzyć samemu, a możesz to zrobić nawet jeśli nie masz wiedzy z zakresu kodowania; platformy no-code takie jak AppMaster mogą dać Ci taką szansę. Ta platforma no-code pozwala na tworzenie aplikacji mobilnych bez kodowania! Ale jeśli chcesz uciec od platformy, również możesz to zrobić wystarczy, że otrzymasz kod źródłowy swojej aplikacji, a także dokumentację do niej, która jest pisana automatycznie.