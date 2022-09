Personal branding mengacu pada menciptakan identitas untuk individu atau bisnis. Seperti merek, personal branding seperti menetapkan nilai dan keahlian di sekitar seseorang atau organisasi yang dapat mereka identifikasi. Personal branding terdiri dari bagaimana seorang individu terlihat, berbicara, dan bertindak. Apa pun bidang yang Anda kuasai, dengan personal branding yang tepat, akan lebih mudah untuk mendapatkan notifikasi bahkan di ceruk yang kompetitif. Personal branding yang tepat dapat membuat Anda menonjol di era tren dan teknologi yang terus berkembang saat ini. Inilah semua yang perlu Anda ketahui tentang personal branding.

Apa saja contoh merek pribadi?

Berikut adalah 25 contoh dari beberapa situs branding terbaik untuk mendapatkan inspirasi.

Tony Robbins

Tony Robbins adalah kepribadian yang kontroversial namun terkenal. Buku-buku tertulisnya, seminar, podcast, dan media lainnya semuanya berputar di sekitar merek pribadinya tentang pembiayaan mandiri. Dia adalah salah satu wajah yang terkenal, dan orang-orang mendengarkannya karena karisma dan energinya yang tiada henti. Situs Tony Robbins adalah contoh yang baik dari personal branding yang tepat. Beranda situs ini cukup sederhana dengan nada gelap dan menyoroti semua penawaran yang diberikan Tony Robbins. Juga, ada foto besar dirinya dan penontonnya - itu adalah ilustrasi yang bagus tentang betapa populernya dia.

Aaron Ward

Aaron Ward dikenal karena menjual dan mengajar tentang penjualan produk digital. Dia adalah YouTuber aktif dengan blognya, di mana dia membantu orang lain membuat merek mereka. Situs Ward memiliki sentuhan estetika modern di berandanya dan situs lainnya. Situs web dan kepribadiannya menonjol di antara kebanyakan pembuat konten, menarik audiens ke kontennya.

Alice Thorpe

Alice Thorpe adalah seorang desainer grafis dan YouTuber. Saluran YouTube-nya bukan hanya tempat untuk belajar desain grafis, tetapi humor dan kepribadiannya yang periang membuat pemirsanya tetap terlibat, menggabungkan mereknya. Seperti saluran YouTube Thorpe, situs webnya dipenuhi dengan kreativitas dan warna. Itulah yang diwakili oleh brandingnya, seperti yang disebutkan dalam bio YouTube-nya "Tersandung dalam kehidupan satu piksel pada satu waktu." Selain itu, situs webnya menunjukkan tutorial populernya, yang sangat nyaman.

Gary Vaynerchuk

Gary terkenal karena mengubah bisnis Minuman Keras keluarganya menjadi salah satu situs web e-commerce besar. Dia aktif di semua platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Personal branding-nya berkisar pada awal hidupnya yang sederhana menuju kehidupan yang sukses. Situs resminya menyebutkan prestasinya, blog, dan penawarannya, antara lain, ditampilkan cukup efektif di beranda menggunakan warna Kuning, hitam dan putih.

Bill Nye

Bill Nye, umumnya dikenal sebagai Science Guy, memiliki karir yang sukses dan berjalan lama. Cara dia menyebarkan pengetahuan terdiri dari lelucon dan humor ayah, yang semuanya menggabungkan personal branding Nye. Situs resminya menyambut penonton dengan kutipan sains, dan selanjutnya adalah campuran dari beranda yang terinspirasi komik dan sains. Semuanya menggambarkan personal branding Bill Nye dengan sempurna.

Marie Forleo

Situs Marie adalah contoh bagus dari personal branding yang dilakukan dengan benar. Dia adalah sosok dan pengusaha sukses dengan audiens di lebih dari 200 negara. Situs webnya trendi, dan beranda bertindak sebagai portofolionya. Meskipun beranda penuh dengan kejadian, desain yang dioptimalkan dengan benar menggambarkan kepribadian Marie dengan sempurna. Marie Forleo memiliki sekolah bisnis bernama B-School, dan berandanya menunjukkan kisah sukses pelanggannya, dan ini adalah contoh promosi yang bagus di beranda situs.

Mel Abraham

Mel Abraham adalah pengusaha, penulis, dan pelatih terkenal, yang ditangkap dengan sempurna oleh situs webnya. Seminar-seminarnya selalu dipenuhi oleh banyak audiens yang mengikuti karya Abraham. Cara bicara dan kepercayaan diri Mel Abraham merupakan bagian integral dari personal brandingnya. Situs web Mel menggunakan palet warna modern kuning dan putih dengan beberapa highlight hitam. Beranda mencakup karyanya, tautan ke pelatihannya, dan video dari saluran YouTube-nya. Di bagian atas situs, Anda dapat melihat jendela dengan podcast terbaru dan memutarnya di situs.

Mark Manson

Mark Manson adalah penulis beberapa buku terlaris dan tokoh internet populer. Banyak yang menyukai cara penulisannya karena tanpa filter, yang membantu Manson menjangkau lebih dari satu juta pemirsa per bulan melalui blog dan saluran YouTube-nya. Dia memulai karirnya dengan menulis blog, kemudian akhirnya pindah ke buku. Cara Manson menjelaskan berbagai hal tentang swadaya tanpa menahan apa pun merupakan bagian integral dari personal brandingnya. Situsnya sederhana, dengan tombol yang dapat diklik untuk berlangganan dan blog untuk pemirsa. Dia menawarkan ebook gratisnya, yang dapat Anda pilih dengan mengklik ikon dengan tema yang menarik.

Casey Neistat

Casey adalah salah satu YouTuber terkenal dan salah satu pencipta awal adegan Vlogging. Motonya, "Lakukan apa yang Anda tidak bisa," adalah personal branding-nya yang mempersonifikasikan situsnya yang sederhana. Tema warna dan tampilan situs webnya cukup sederhana, sering kali mengarahkan ke tempat dan pesan yang lebih menarik.

Billie Eilish

Situs web Billie Eilish menggambarkan branding pribadinya secara langsung. Sama seperti dia bereksperimen dengan berbagai hal dalam musik, situs ini bereksperimen dengan berbagai jenis konten. Beranda diisi dengan musik, video, dan merchandise khusus Billie, antara lain.

Nicholas Kusmichu

Nicholas cukup terkenal di industri teknologi, terutama dalam pemasaran digital. Dia adalah seorang pelatih, penulis, dan Guru Iklan Facebook. Beranda situs webnya menampilkan testimonial klien, tautan ke pelatihannya yang gratis dan berbayar, dan beberapa video serta foto dirinya yang tersenyum lebar. Semua ini terakumulasi menjadi merek pribadi Nicholas, kepribadian yang tersenyum dengan rekam jejak yang sukses dalam pemasaran digital.

Tim Ferriss

Tim Ferriss adalah guru dan penulis swadaya terkenal lainnya. Dia berfokus pada perubahan pola pikir pengusaha dan karyawan, di mana dia menawarkan banyak kursus, termasuk merek pribadi Ferriss. Beranda situs webnya adalah blog yang bersih dan sederhana, bersama dengan penawaran dan tautan lain ke podcastnya.

Gari Cruze

Gari Cruze adalah seorang copywriter ulung, dan itu adalah mereknya juga. Dan situs webnya dengan sempurna memberi tahu mengapa dia unggul dalam hal itu. Beranda menyambut penonton dengan gambar, dan setelah mengarahkan kursor ke atasnya, itu akan menunjukkan kampanye yang dia kerjakan. Ini adalah metode personal branding yang memungkinkan pengunjung membiasakan diri dengan karya Gari Cruze.

Sean O'Brien

Sean O'Brien adalah juara papan selancar 10 kali dari Australia, yang digunakan situsnya sebagai merek. Situs webnya pendek tetapi memiliki semua persyaratan situs merek pribadi yang hebat. Situs web Brien modern dan penuh dengan animasi. Dari logo situs hingga teks hingga konten yang terakumulasi, menciptakan salah satu situs web personal branding terbaik.

Charlie Marie

Charli Marie adalah seorang desainer, penulis, dan YouTuber modern. Situs resminya sepenuhnya menangkap esensi personal branding. Situs web ini memiliki nada estetika ungu dan putih, dengan layanan yang bermunculan untuk penonton. Situs Charli Marie adalah pusat di mana orang dapat belajar tentang keahliannya dan apa yang telah dia kerjakan. Itu adalah contoh sempurna dari merek pribadi yang dilakukan dengan benar.

Martha Stewart

Martha Stewart memiliki banyak minat, seperti memasak, mendesain, dan berkebun, yang merupakan bagian dari merek pribadinya. Situs webnya ramping dan terdiri dari warna abu-abu dan putih dengan teks hitam. Beranda dipenuhi dengan banyak konten untuk audiensnya.

Mindy Kaling

Mindy Kaling adalah seorang selebriti terkenal, dengan tangannya dalam berbagai usaha seperti akting, menulis, dan memproduksi. Humor dan waktu komedinya merupakan bagian integral dari merek pribadinya, yang ditangkap oleh situsnya secara tepat. Berandanya modern, dipadukan dengan warna biru langit dan putih. Teks tertulis di situs ini penuh dengan humor dan lelucon, dengan sempurna menangkap esensi merek Mindy Kaling.

Adam Enfroy

Adam cukup terkenal di kalangan komunitas blogging, dengan audiens bulanan mencapai lebih dari 600.000 pembaca bulanan. Adam mengambil merek bloggingnya sebagai startup, mengambil inspirasi dan menerapkan praktik serupa. Situs webnya dasar dengan semua penawaran Enfroy yang membuatnya menjadi merek.

Lior Raz

Lior Raz adalah aktor dan penulis terkenal karena menciptakan serial "Fauda." Situs web satu halamannya dengan sempurna menampilkan semua tentang mereknya: akting. Beranda situs web Lior Raz mewakili foto-fotonya dengan topik berbeda, yang berubah dalam satu gulungan.

JR Taylor

JR Taylor adalah koreografer terkenal dengan portofolio bekerja dengan beberapa selebriti populer seperti Beyonce, dan Jennifer Lopez, antara lain. Situs web pribadi JR Taylor mempersonifikasikan koreografinya. Bagian utama situs webnya diisi dengan pertunjukan tari dan beberapa merchandise.

David Milan

David Milan adalah seniman dan desainer 3D yang ulung, pernah bekerja untuk beberapa perusahaan dan selebriti papan atas. Situs webnya sendiri adalah sebuah karya seni. Apa yang bisa lebih baik daripada menampilkan portofolio Anda sebagai seni itu sendiri? Konten website dipenuhi dengan desain yang unik, menampilkan kepribadiannya kepada penonton.

Dr Gilbert Simon

Dr Gilbert Simon adalah seorang dokter, advokat, dan penulis. Situs webnya sederhana dalam desain dan menggunakan warna putih, hitam, dan biru muda sebagai aksen dengan sempurna. Beranda situs Simon menampilkan karyanya, tautan ke saluran YouTube-nya, dan Amazon untuk membeli bukunya. Situs web yang sederhana namun efektif menampilkan nilai, visi, dan penawaran merek Gilbert Simon.

K. Percikan

K. Sparks, alias Kyle Andre Hunter: musisi, penulis lirik, pemain. Websitenya penuh dengan personal branding. Dia berbagi segala sesuatu yang berkaitan dengan mereknya, seperti ketukan, Di balik layar, inspirasi musik, dan lagu, antara lain. Homepage website K. Sparks adalah gambar potret dengan menu yang menyasar audiens pada karyanya. Konten situs web minimalis dan tepat sasaran. Situs web K. Sparks adalah contoh yang bagus dalam menggunakan mereknya sebagai portofolio.

Libby Peterson

Libby Peterson adalah Jurnalis yang berbasis di New York. Tidak seperti situs personal branding lainnya dalam daftar ini, situs Libby Peterson tidak fokus pada foto-fotonya. Namun, itu menyoroti meja kerjanya yang menarik dan menerbitkan karyanya di media yang berbeda. Beranda situs web Libby Peterson penuh warna, dan portofolionya menonjol untuk diperhatikan oleh audiens.

Louise Amelie Whitehouse

Louise Amelia Whitehouse adalah pendongeng dan fotografer. Situs web ini menampilkan banyak foto yang diambil oleh Louise Amelia Whitehouse di seluruh dunia. Dan desain tata letak situs web yang sederhana namun menarik membuat pengunjung memiliki kesan yang bertahan lama tentang karya-karyanya.

Bagaimana Anda merek diri Anda?

Di era periklanan saat ini, personal branding dengan strategi dan implementasi yang tepat dapat membantu Anda memenangkan klien. Tapi itu bisa menjadi sangat luar biasa dan membingungkan jika Anda mulai mengambil langkah pertama dalam menciptakan merek untuk diri sendiri tanpa panduan yang tepat. Ikuti poin-poin ini untuk membuat merek yang sukses bagi diri Anda sendiri untuk meningkatkan jangkauan dan memenangkan audiens.

Tentukan nilai merek Anda

Sebelum membuat merek untuk diri sendiri, Anda harus sangat jelas tentang layanan dan nilai yang akan Anda berikan. Temukan kekuatan, keterampilan, dan bakat Anda dan apa yang membuatnya menonjol.

Pahami audiens Anda

Memahami audiens Anda adalah bagian integral dari merek apa pun untuk menemukan kesuksesan. Anda harus tahu bagaimana keterampilan Anda dapat menarik audiens potensial. Mengetahui audiens merek Anda dapat membantu Anda membuat dan menerapkan strategi secara efektif.

Temukan nada yang unik

Sangat spesifik dalam niche Anda mengenai layanan apa yang Anda sediakan. Memahami pesaing Anda memberi Anda ide yang lebih baik tentang apa yang dapat Anda tawarkan yang tidak mereka tawarkan. Ini dapat membantu membangun fondasi untuk merek Anda.

Bangun portofolio

Menemukan klien tanpa portofolio yang terbukti bisa sangat sulit di zaman sekarang ini. Gunakan platform media sosial untuk mempromosikan dan menargetkan audiens untuk layanan Anda. Blog (jika merek Anda mengizinkan) juga merupakan cara yang bagus untuk memenangkan kepercayaan audiens dengan menerbitkan artikel yang terkait dengan keahlian Anda.

Mulai jaringan

Terhubung dengan orang-orang yang relevan dengan merek Anda. Itu bisa berupa pesaing, pelanggan potensial, atau tokoh terkenal di bidang serupa. Jangkau mereka untuk berkolaborasi guna meningkatkan kesadaran dan kredibilitas merek Anda.

Mintalah umpan balik

Umpan balik adalah cara yang bagus untuk membuat audiens berinteraksi dengan Anda dan membantu merek Anda menemukan area peningkatan. Tidak peduli seberapa besar merek pribadi mendapat, umpan balik dari audiens, cara penting. Itulah alasan mengapa hampir semua merek besar memprioritaskan pengalaman pelanggan di atas segalanya.

Siapa yang memiliki merek pribadi yang hebat?

Definisi personal branding yang hebat bervariasi dari individu ke bisnis. Sebuah merek pribadi adalah bagaimana seorang individu mewakili diri mereka sendiri, berbicara, dan berperilaku. Hampir semua tokoh populer di dunia, seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, dan Bill Gates, memiliki merek dan sikap pribadi mereka sendiri yang dengannya mereka dapat diidentifikasi. Merek mereka bukanlah produk yang mereka buat tetapi bagaimana mereka masing-masing mewakili produk saat berinteraksi dengan audiens, memberikan hasil, dan membawa diri mereka di depan audiens yang besar. Mari selami lebih dalam satu kehidupan salah satu tokoh terkenal dan saat ini individu terkaya di dunia "Elon Musk" dan apa yang dapat kita pelajari darinya.

Ambisi

Elon Musk adalah pendiri Tesla, SpaceX, dan Perusahaan Boring. Ambisinya adalah untuk mencapai apa yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pendekatan ini membuatnya menjadi merek yang paling khas dan orang terkaya di dunia.

Mengekspresikan

Menjadi tokoh penting di dunia datang dengan beberapa keuntungan, karena orang-orang mendengarkan dengan seksama apa yang Anda katakan, yang dimanfaatkan Elon Musk dengan sempurna. Selain kehadirannya di media sosial, Musk cukup interaktif dengan penonton selama seminar atau sesi langsung, dan para pengikutnya menyukai humornya.

Menyampaikan

Apa yang membuat nama Elon Musk menjadi terkenal bukan hanya karena omongannya, tetapi juga konsistensi pekerjaan dan penyampaian yang dia janjikan. Baik itu mobil yang sepenuhnya otomatis, Rockets yang dapat digunakan kembali, atau satelit yang menyediakan internet berkecepatan gila, Musk menyampaikan apa yang diyakini banyak orang tidak mungkin. Orang-orang percaya pada merek yang tidak mengklaim tetapi memberikan apa yang diklaimnya.

Konsistensi

Kurangnya konsistensi dapat menggulingkan merek pribadi Anda, tidak peduli seberapa suksesnya itu sekarang. Sikap Elon Musk yang tidak pernah berhenti dalam memberikan produk atau solusi yang tidak pernah mungkin membuatnya menjadi brand seperti sekarang ini.

Inovasi

Ada saatnya ketika orang melihat ke hal berikutnya, tidak peduli seberapa populer atau mencapai merek Anda. Kita sebagai manusia selalu mencari sesuatu yang baru. Itulah yang dipahami dengan sempurna oleh Elon Musk. Ide-ide inovatifnya yang terus-menerus dan implementasinya menghasilkan seperti sekarang ini.

Apa strategi personal branding yang paling efektif?

Sama seperti setiap merek lainnya, merek pribadi Anda membutuhkan strategi untuk menemukan kesuksesan. Ini adalah strategi terbaik untuk membuat merek Anda menonjol dari persaingan.

Memiliki visi yang jelas

Anda harus jelas tentang apa yang ingin Anda fokuskan sebagai merek. Saat ini, orang suka melompat-lompat terlalu cepat dengan waktu minimum yang diberikan untuk merek mereka. Perilaku ini dapat membuat seseorang menjadi "Jack of all trades, master of none." Menetapkan tujuan dan memiliki pesan yang jelas tentang merek Anda kepada audiens Anda dan diri Anda sendiri adalah langkah pertama menuju personal branding yang sukses.

Bersikaplah transparan

Transparansi dengan audiens potensial dari merek Anda dapat membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Kebanyakan orang tidak bergantung pada merek yang teduh tanpa banyak informasi yang diberikan. Jelaskan dengan jelas tentang merek Anda, apa yang disediakannya, dan bagaimana ia menyediakannya serta bagaimana keunikannya dari kompetisi untuk mendapatkan kepercayaan audiens.

Bercerita

Menceritakan kisah melalui merek Anda adalah cara yang sangat sukses untuk melibatkan pelanggan. Ceritanya bisa berhubungan dengan asal usul merek Anda, bagaimana Anda berbeda dari orang lain, atau mengapa mereka harus menggunakan merek Anda. Kita, sebagai manusia, menyukai kisah-kisah yang menghubungkan kita atau memecahkan masalah kita. Temukan keseimbangan yang mencolok dan ciptakan kisah merek Anda sendiri.

Media sosial adalah kuncinya

Apakah merek pribadi Anda melibatkan situs web, aplikasi, atau mode lainnya, menggunakan media sosial secara efektif sangat penting untuk menemukan kesuksesan. Cari tahu bagaimana Anda dapat mempromosikan merek Anda. Media sosial untuk hadiah dapat memperoleh audiens awal jika itu adalah aplikasi berbayar. Bagi penyedia layanan, melalui situs web mereka, blogging dan membuat video di YouTube yang terkait dengan merek Anda dapat membuat Anda lebih mudah ditemukan. Menggunakan Iklan di Facebook, Instagram, LinkedIn, dan situs/aplikasi media sosial terkenal lainnya adalah cara yang bagus untuk meningkatkan jangkauan Anda.

Kenali pesaing Anda

Memahami strategi pesaing langsung dan tidak langsung Anda dan alasan mereka untuk sukses merupakan bagian integral untuk menciptakan merek pribadi yang sukses. Setelah menetapkan tujuan, temukan kesenjangan antara penawaran pesaing Anda dan apa yang dapat Anda lakukan untuk memenuhinya. Jika pesaing unggul pada titik tertentu yang tidak dapat dicapai merek Anda, temukan cara alternatif untuk mengatasi situasi ini. Promosikan apa yang dapat Anda lakukan lebih baik daripada pesaing Anda dan mengapa audiens harus memberi Anda kesempatan.

Anda adalah mereknya!

Integrasikan merek Anda ke dalam hidup Anda. Anda harus menjadi pengguna merek Anda yang pertama dan paling berdedikasi sebelum orang lain. Selalu ingat bahwa Anda adalah mereknya. Audiens yang Anda coba targetkan pertama mengukur bagaimana Anda berbicara, membawa diri, dan yakin dengan merek yang Anda jual.

Kesimpulan

Dalam panduan terperinci ini, kami telah mencantumkan semua yang diperlukan untuk membuat personal branding dengan benar dan efektif. Seperti yang kita lihat, semakin banyak cara untuk menyebarkan personal branding Anda, semakin baik Anda dapat menggunakan situs web, aplikasi seluler , media sosial, dll. Jika Anda ingin merepresentasikan personal branding Anda melalui aplikasi seluler, sangat penting untuk terlibat dalam semua tahap untuk membuat aplikasi seluler. Atau bahkan lebih baik lagi, ini adalah membuat sendiri, dan Anda dapat melakukannya bahkan jika Anda tidak memiliki pengetahuan pengkodean; platform tanpa kode seperti AppMaster dapat memberi Anda kesempatan itu. Platform tanpa kode ini memungkinkan Anda membuat aplikasi seluler tanpa pengkodean! Tetapi jika Anda ingin keluar dari platform, Anda juga dapat melakukan ini hanya dengan mendapatkan kode sumber aplikasi Anda, serta dokumentasi untuk itu, yang ditulis secara otomatis.