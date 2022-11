Personal branding verwijst naar het creëren van een identiteit voor een individu of een bedrijf. Net als merken is personal branding het vaststellen van waarden en expertise rond een persoon of een organisatie waarmee deze zich kan identificeren. Personal branding bestaat uit hoe iemand eruitziet, praat en handelt. Op welk gebied je ook uitblinkt, met de juiste personal branding is het gemakkelijker om zelfs in een concurrerende niche aangemeld te worden. De juiste personal branding kan ervoor zorgen dat je opvalt in het huidige tijdperk van steeds veranderende trends en technologie. Hier is alles wat je moet weten over personal branding.

Wat zijn voorbeelden van een personal brand?

Hier zijn 25 voorbeelden van enkele van de beste branding sites om je door te laten inspireren.

Tony Robbins

Tony Robbins is een controversiële maar beroemde persoonlijkheid. Zijn geschreven boeken, seminars, podcasts en andere media draaien allemaal om zijn persoonlijke merk van zelf-financiering. Hij is een van de bekende gezichten, en mensen luisteren naar hem vanwege zijn charisma en non-stop energie. De site van Tony Robbins is een goed voorbeeld van de juiste personal branding. De homepage van de site is vrij eenvoudig met een donkere toon en benadrukt al het aanbod van Tony Robbins. Ook is er een grote foto van hem en zijn publiek - het is een geweldige illustratie van hoe populair hij is.

Aaron Ward

Aaron Ward staat bekend om het verkopen en onderwijzen over het verkopen van digitale producten. Hij is een actieve YouTuber met zijn blog, waarin hij anderen helpt hun merken te creëren. Ward's site heeft een moderne esthetische touch op zijn homepage en de rest van de site. Zijn website en persoonlijkheid vallen op tussen de overvloed aan content creators en trekken een publiek naar zijn content.

Alice Thorpe

Alice Thorpe is grafisch ontwerper en YouTuber. Haar YouTube-kanaal is niet alleen de plek om grafisch ontwerpen te leren, maar haar humor en vrolijke persoonlijkheid houden haar kijkers betrokken, waardoor haar merk wordt opgenomen. Net als Thorpe's YouTube-kanaal is haar website gevuld met creativiteit en kleuren. Dat is wat haar branding vertegenwoordigt, zoals vermeld in haar YouTube bio "Stumbling through life one pixel at a time." Bovendien toont haar website haar populaire tutorials, wat erg handig is.

Gary Vaynerchuk

Gary is in de volksmond bekend omdat hij van het drankbedrijf van zijn familie een van de grote e-commerce websites heeft gemaakt. Hij is actief op alle social media platforms zoals YouTube, Facebook en Instagram. Zijn personal branding draait om zijn bescheiden begin tot een succesvol leven. Zijn officiële website vermeldt onder andere zijn prestaties, blog en aanbod, worden vrij effectief weergegeven op de homepage met behulp van gele, zwarte en witte kleuren.

Bill Nye

Bill Nye, algemeen bekend als de Science Guy, heeft een succesvolle en langlopende carrière. Zijn manier om kennis te verspreiden bestaat uit vadergrappen en humor, waarin Nye's personal branding is verwerkt. Zijn officiële website verwelkomt het publiek met een wetenschapsquote, en de rest van wat volgt is een mix van de komische en op wetenschap geïnspireerde homepage. Dit alles geeft de personal branding van Bill Nye perfect weer.

Marie Forleo

De site van Marie is een goed voorbeeld van personal branding goed gedaan. Zij is een succesvol figuur en ondernemer met een publiek in meer dan 200 landen. Haar website is trendy, en de homepage fungeert als haar portfolio. Hoewel de homepage vol staat met happenings, geeft het goed geoptimaliseerde ontwerp Marie's persoonlijkheid perfect weer. Marie Forleo heeft een business school genaamd B-School, en haar homepage toont succesverhalen van haar klanten, en dit is een uitstekend voorbeeld van promotie op de homepage van een site.

Mel Abraham

Mel Abraham is een bekende ondernemer, auteur en trainer, wat zijn website perfect weergeeft. Zijn seminars zijn altijd gevuld met veel publiek dat Abrahams werk volgt. Mel Abrahams manier van spreken en vertrouwen is een integraal onderdeel van zijn personal branding. Mel's website gebruikt een modern kleurenpalet van geel en wit met enkele zwarte accenten. De homepage bevat zijn werk, een link naar zijn training en video's van zijn YouTube-kanaal. Bovenaan de site is een venster met de nieuwste podcast te zien en af te spelen op de site.

Mark Manson

Mark Manson is de auteur van enkele bestsellerboeken en een populaire internetpersoonlijkheid. Velen houden van zijn manier van schrijven omdat die zonder filters is, waardoor Manson via zijn blog en YouTube-kanaal meer dan een miljoen mensen per maand bereikt. Hij begon zijn carrière met het schrijven van een blog en stapte uiteindelijk over op boeken. Mansons manier van uitleggen over zelfhulp zonder iets achter te houden is een integraal onderdeel van zijn personal branding. Zijn site is eenvoudig, met een klikbare knop voor abonnementen en een blog voor het publiek. Hij biedt zijn gratis ebooks aan, die je kunt kiezen door te klikken op een icoontje met een interessant thema.

Casey Neistat

Casey is een van de beroemde YouTubers en een van de vroege bedenkers van de vlogscene. Zijn motto, "Doe wat je niet kunt", is zijn persoonlijke branding die zijn eenvoudige site personifieert. Het kleurthema en het uiterlijk van zijn website zijn vrij eenvoudig en verwijzen vaak naar de meer interessante plaatsen en berichten.

Billie Eilish

De website van Billie Eilish verbeeldt haar personal branding on-point. Net zoals ze experimenteert met verschillende dingen in de muziek, experimenteert de site met veel verschillende soorten inhoud. De homepage is gevuld met onder andere Billie's muziek, video's en aangepaste merch.

Nicholas Kusmich

Nicholas is vrij bekend in de tech industrie, vooral in digitale marketing. Hij is trainer, auteur en Facebook Ads Guru. De homepage van zijn website bevat getuigenissen van klanten, een link naar zijn gratis betaalde training en een aantal video's en foto's van hem met een brede glimlach. Dit alles komt samen in het persoonlijke merk van Nicholas, een lachende persoonlijkheid met een succesvolle staat van dienst in digitale marketing.

Tim Ferriss

Tim Ferriss is een andere beroemde zelfhulpgoeroe en auteur. Hij richt zich op het veranderen van de mindset van werkgevers en werknemers, waarvoor hij vele cursussen aanbiedt, waaronder Ferriss' personal brand. De homepage van zijn website is een schone en eenvoudige blog, samen met ander aanbod en links naar zijn podcasts.

Gari Cruze

Gari Cruze is een volleerd copywriter, en dat is ook zijn merk. En zijn website vertelt perfect waarom hij daarin uitblinkt. De homepage verwelkomt het publiek met foto's, en als je eroverheen gaat, zie je de campagnes waaraan hij heeft gewerkt. Het is een geweldige personal branding methode waarmee bezoekers zich vertrouwd kunnen maken met het werk van Gari Cruze.

Sean O'Brien

Sean O'Brien is een 10-voudig surfkampioen uit Australië, die zijn site als merk gebruikt. De website is kort, maar heeft alle vereisten van een goede personal branding site. Brien's website is modern en gevuld met animaties. Van het logo van de site tot de tekst en de opgebouwde inhoud, waardoor een van de beste personal branding websites ontstaat.

Charli Marie

Charli Marie is een moderne ontwerper, schrijver en YouTuber. Haar officiële website vangt volledig de essentie van personal branding. De website heeft een esthetische toon van paars en wit, met diensten die opduiken voor het publiek. Charli Marie's site is een hub waar mensen kunnen leren over haar vaardigheden en waar ze aan gewerkt heeft. Dat is het perfecte voorbeeld van een goed gedaan persoonlijk merk.

Martha Stewart

Martha Stewart heeft veel interesses, zoals koken, ontwerpen en tuinieren, die deel uitmaken van haar personal brand. Haar website is strak en bestaat uit grijze en witte kleuren met zwarte tekst. De homepage is gevuld met veel inhoud voor haar publiek.

Mindy Kaling

Mindy Kaling is een bekende beroemdheid, met haar handen in meerdere ondernemingen zoals acteren, schrijven en produceren. Haar humor en komische timings zijn een integraal onderdeel van haar persoonlijke merk, wat haar site on-point weergeeft. De homepage is modern, gecombineerd met hemelsblauw en wit. De geschreven tekst op de site is gevuld met humor en grappen, die de essentie van Mindy Kaling's merk perfect weergeven.

Adam Enfroy

Adam is vrij beroemd in de bloggemeenschap, met een maandelijks publiek van meer dan 600.000 lezers. Adam neemt zijn blogmerk als een startup, waarbij hij zich laat inspireren en soortgelijke praktijken toepast. Zijn website is basic met alle aanbiedingen van Enfroy die van hem een merk maken.

Lior Raz

Lior Raz is een acteur en schrijver die vooral bekend is van de serie "Fauda." Zijn website van één pagina laat perfect zien waar zijn merk om draait: acteren. De homepage van de website van Lior Raz stelt zijn foto's voor met verschillende onderwerpen, die in een scroll veranderen.

JR Taylor

JR Taylor is een beroemde choreograaf met een portfolio van werken met een aantal populaire beroemdheden zoals Beyonce, en Jennifer Lopez, onder anderen. De persoonlijke website van JR Taylor verpersoonlijkt waar zijn choreografie om draait. Het hoofdgedeelte van zijn website is gevuld met dansvoorstellingen en merchandise.

David Milan

David Milan is een volleerd 3D-artiest en ontwerper, die voor enkele topbedrijven en beroemdheden heeft gewerkt. Zijn website zelf is een kunstwerk. Wat is er mooier dan je portfolio als kunst te presenteren? De inhoud van de website is gevuld met unieke ontwerpen, die zijn persoonlijkheid tonen aan het publiek.

Dr. Gilbert Simon

Dr. Gilbert Simon is arts, advocaat en auteur. Zijn website heeft een rechttoe rechtaan ontwerp en gebruikt wit, zwart en lichtblauw perfect als accenten. De homepage van Simons site toont zijn werk, een link naar zijn YouTube-kanaal en Amazon voor de aankoop van zijn boek. Een eenvoudige maar effectieve website toont de waarden, de visie en het aanbod van Gilbert Simons merk.

K. Sparks

K. Sparks, alias Kyle Andre Hunter: muzikant, tekstschrijver, performer. Zijn website is gevuld met personal branding. Hij deelt alles wat met zijn merk te maken heeft, zoals onder andere beats, Behind the scenes, muziekinspiraties en songs. De homepage van de website van K. Sparks is een portretfoto met een menu dat het publiek naar zijn werk leidt. De inhoud van de website is minimalistisch en on-point. De website van K. Sparks is een goed voorbeeld van het gebruik van zijn merk als portfolio.

Libby Peterson

Libby Peterson is een journaliste uit New York. In tegenstelling tot andere personal branding sites in deze lijst, concentreert de site van Libby Peterson zich niet op haar foto's. Toch belicht het haar aantrekkelijke werktafel en gepubliceerd werk in verschillende media. De homepage van Libby Peterson's website is vol kleuren, en haar portfolio is prominent aanwezig zodat het publiek het kan opmerken.

Louise Amelie Whitehouse

Louise Amelia Whitehouse is verhalenverteller en fotografe. De website toont vele foto's die Louise Amelia Whitehouse over de hele wereld heeft gemaakt. En het eenvoudige maar aantrekkelijke ontwerp van de website laat de bezoeker achter met een langdurige indruk van haar werk.

Hoe merk je jezelf?

In dit huidige reclametijdperk kan personal branding met de juiste strategieën en implementatie helpen om klanten te winnen. Maar het kan behoorlijk overweldigend en verwarrend worden als je de eerste stap in het creëren van een merk voor jezelf gaat zetten zonder de juiste begeleiding. Volg deze punten om een succesvol merk voor jezelf te maken om je bereik te vergroten en het publiek voor je te winnen.

Definieer je merkwaarden

Voordat je een merk voor jezelf creëert, moet je heel duidelijk zijn over de diensten en waarden die je gaat leveren. Zoek je sterke punten, vaardigheden en talenten en wat hen onderscheidt.

Begrijp uw publiek

Het begrijpen van je publiek is een integraal onderdeel van elk merk om succes te vinden. U moet weten hoe uw vaardigheden een potentieel publiek kunnen aantrekken. Het publiek van je merk kennen kan je helpen om effectief strategieën te maken en uit te voeren.

Vind een unieke toonhoogte

Wees zeer specifiek in uw niche over welke diensten u levert. Inzicht in uw concurrenten geeft u een beter idee over wat u kunt bieden dat zij niet bieden. Het kan helpen de basis te leggen voor uw merk.

Bouw een portfolio op

Klanten vinden zonder een bewezen portfolio kan vrij moeilijk zijn in deze tijd. Gebruik sociale mediaplatforms om je diensten te promoten en doelgroepen te bereiken. Bloggen (als je merk het toelaat) is ook een geweldige manier om het vertrouwen van het publiek te winnen door artikelen te publiceren die betrekking hebben op je vaardigheden.

Begin met netwerken

Maak contact met mensen die relevant zijn voor uw merk. Dat kunnen concurrenten zijn, potentiële klanten, of bekende persoonlijkheden op soortgelijke gebieden. Benader hen voor samenwerking om de bekendheid en geloofwaardigheid van je merk te vergroten.

Vraag om feedback

Feedback is een geweldige manier om je publiek met je te laten communiceren en je merk te helpen verbeterpunten te vinden. Hoe groot het persoonlijke merk ook wordt, feedback van het publiek, manieren doen er toe. Dat is de reden waarom bijna alle grote merken klantervaring boven alles stellen.

Wie heeft een geweldig personal brand?

De definitie van grote personal branding verschilt van individu tot bedrijf. Een personal brand is hoe een individu zichzelf vertegenwoordigt, praat en zich gedraagt. Bijna alle populaire persoonlijkheden in de wereld, zoals Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs en Bill Gates, hebben hun eigen persoonlijke merk en houding waarmee ze kunnen worden geïdentificeerd. Hun merk is niet het product dat ze gemaakt hebben, maar hoe ze elk het product vertegenwoordigen terwijl ze met het publiek omgaan, de resultaten leveren en zichzelf dragen voor een groot publiek. Laten we eens diep duiken in het leven van een van de beroemde persoonlijkheden en momenteel 's werelds rijkste persoon "Elon Musk" en wat we van hem kunnen leren.

Ambitie

Elon Musk is de oprichter van Tesla, SpaceX en de Boring Company. Zijn ambities zijn om te bereiken wat nog nooit eerder is bereikt. Deze aanpak maakte hem tot het meest onderscheidende merk en de rijkste persoon wereldwijd.

Uiting geven aan

Een belangrijk figuur in de wereld zijn komt met enkele extraatjes, want mensen luisteren goed naar wat je te zeggen hebt, waar Elon Musk perfect gebruik van maakt. Naast zijn aanwezigheid op sociale media is Musk behoorlijk interactief met het publiek tijdens seminars of live sessies, en zijn volgers houden van zijn humor.

leveren

Wat Elon Musk tot een begrip heeft gemaakt is niet alleen zijn gepraat, maar de consistentie van zijn werk en de levering die hij belooft. Of het nu gaat om een volledig automatische auto, herbruikbare raketten of een satelliet die supersnel internet levert, Musk heeft geleverd wat velen voor onmogelijk hielden. Mensen geloven in een merk dat niet beweert maar levert wat het beweert.

Consistentie

Gebrek aan consistentie kan je persoonlijke merk ten val brengen, hoe succesvol het nu ook is. De nooit aflatende houding van Elon Musk bij het leveren van producten of oplossingen die nooit mogelijk waren, maakte hem tot het merk dat hij is.

Innovaties

Er komt een punt waarop mensen opkijken naar het volgende, hoe populair of bereikt je merk ook is. Wij, als mensen, zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Dat is wat Elon Musk perfect begrijpt. Zijn voortdurende innovatieve ideeën en hun implementaties resulteren in wat hij nu is.

Wat is de meest effectieve personal branding strategie?

Net als elk ander merk heeft je personal branding een strategie nodig om succes te vinden. Dit zijn de beste strategieën om je merk boven de concurrentie uit te laten steken.

Heb een duidelijke visie

Je moet duidelijk zijn over waar je je als merk op wilt richten. Tegenwoordig springen mensen graag te snel om dingen heen met een minimum aan tijd voor hun merk. Dit gedrag kan ertoe leiden dat iemand een "manusje-van-alles, meester in niets" wordt. Doelen stellen en een duidelijke boodschap hebben over je merk voor je publiek en jezelf is de eerste stap naar succesvolle personal branding.

Wees transparant

Transparantie met het potentiële publiek van je merk kan het naar grotere hoogten leiden. De meeste mensen vertrouwen niet op een duister merk zonder dat er veel informatie wordt gegeven. Wees heel duidelijk over je merk, wat het biedt en hoe het uniek is ten opzichte van de concurrentie om het vertrouwen van het publiek te winnen.

Vertel een verhaal

Een verhaal vertellen via je merk is een zeer succesvolle manier om klanten aan je te binden. Het verhaal kan betrekking hebben op de oorsprong van uw merk, hoe u zich onderscheidt van anderen, of waarom ze uw merk zouden moeten gebruiken. Wij, als mensen, houden van verhalen die contact met ons maken of onze problemen oplossen. Vind een goed evenwicht en creëer je eigen merkverhaal.

Sociale media is de sleutel

Of uw persoonlijke merk nu een website, een applicatie of een andere vorm heeft, het effectieve gebruik van sociale media is cruciaal voor het vinden van succes. Ontdek hoe u uw merk kunt promoten. Sociale media voor giveaways kunnen een vroeg publiek verdienen als het een betaalde toepassing is. Voor dienstverleners, via hun websites, bloggen en video's maken op YouTube gerelateerd aan je merk kan je makkelijker vindbaar maken. Advertenties gebruiken op Facebook, Instagram, LinkedIn en andere bekende social media sites/toepassingen is een geweldige manier om je bereik te vergroten.

Ken uw concurrenten

Inzicht in de strategieën van je directe en indirecte concurrenten en hun reden voor succes is een integraal onderdeel van het creëren van een succesvol persoonlijk merk. Nadat je doelen hebt gesteld, zoek je de kloof tussen het aanbod van je concurrent en wat jij kunt doen om eraan te voldoen. Als de concurrent uitblinkt op een bepaald punt dat uw merk niet kan, zoek dan een alternatieve manier om deze situatie aan te pakken. Promoot wat u beter kunt dan uw concurrentie en waarom het publiek u een kans zou moeten geven.

Jij bent het merk!

Integreer je merk in je leven. Jij zou de eerste en meest toegewijde gebruiker van je merk moeten zijn, vóór iemand anders. Onthoud altijd dat jij het merk bent. Het publiek dat u probeert te bereiken, meet als eerste hoe u praat, zich gedraagt en vertrouwen heeft in het merk dat u verkoopt.

Conclusie

In deze gedetailleerde gids hebben we alles opgesomd wat nodig is om personal branding correct en effectief te creëren. Zoals we kunnen zien, hoe meer manieren om uw personal branding te verspreiden, hoe beter u websites, mobiele toepassingen, sociale media, e.t.c. kunt gebruiken. Als u uw personal branding wilt vertegenwoordigen via mobiele toepassingen, is het heel belangrijk om betrokken te zijn bij alle stadia van het creëren van mobiele toepassingen. Of nog beter is het om zelf te creëren, en dat kan zelfs als je geen coderingskennis hebt; no-code platforms zoals AppMaster kunnen je die kans geven. Met dit no-code platform kun je mobiele applicaties maken zonder te coderen! Maar als u van het platform af wilt, kunt u dit ook gewoon doen door de broncode van uw applicatie te krijgen, evenals de documentatie ervoor, die automatisch wordt geschreven.