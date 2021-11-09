Персональный брендинг относится к созданию идентичности для человека или бизнеса. Как и бренды, личный брендинг подобен установлению ценностей и опыта вокруг человека или организации, с которыми они могут себя идентифицировать. Личный брендинг состоит из того, как человек выглядит, говорит и действует. Независимо от того, в какой области вы преуспеваете, с правильным личным брендом легче получать уведомления даже в конкурентной нише. Правильный личный брендинг может выделить вас в нынешнюю эпоху постоянно развивающихся тенденций и технологий. Вот все, что вам нужно знать о личном брендинге.

Каковы примеры личного бренда?

Вот 25 примеров некоторых из лучших брендовых сайтов для вдохновения.

Тони Роббинс

Тони Роббинс — противоречивая, но известная личность. Его письменные книги, семинары, подкасты и другие средства массовой информации вращаются вокруг его личного бренда самофинансирования. Он является одним из известных лиц, и люди слушают его за его харизму и безостановочную энергию. Сайт Тони Роббинса — хороший пример правильного личного брендинга. Домашняя страница сайта довольно проста с темными тонами и выделяет все предложения, которые предлагает Тони Роббинс. Кроме того, есть большое фото его и его аудитории — это отличная иллюстрация того, насколько он популярен.

Аарон Уорд

Аарон Уорд известен своими продажами и обучением продажам цифровых продуктов. Он активный пользователь YouTube со своим блогом, в котором помогает другим создавать свои бренды. Сайт Уорда имеет современный эстетический вид на его домашней странице и остальной части сайта. Его веб-сайт и личность выделяются среди множества создателей контента, привлекая аудиторию к его контенту.

Элис Торп

Элис Торп — графический дизайнер и ютубер. Ее канал на YouTube — это не только место, где можно научиться графическому дизайну, но и ее юмор и веселый характер поддерживают интерес зрителей, объединяя ее бренд. Как и канал Торп на YouTube, ее веб-сайт наполнен творчеством и красками. Это то, что представляет ее брендинг, как упоминается в ее биографии на YouTube «Спотыкаясь по жизни, один пиксель за раз». Кроме того, на ее сайте представлены ее популярные уроки, что очень удобно.

Гэри Вайнерчук

Гэри широко известен тем, что превратил семейный алкогольный бизнес в один из крупных сайтов электронной коммерции. Он активен во всех социальных сетях, таких как YouTube, Facebook и Instagram. Его личный бренд вращается вокруг его скромного начала успешной жизни. На его официальном сайте упоминаются его достижения, блог и предложения, среди прочего, довольно эффектно отображаются на главной странице с использованием желтого, черного и белого цветов.

Билл Най

У Билла Ная, широко известного как «Ученый парень», успешная и продолжительная карьера. Его способ распространения знаний состоит из шуток и юмора отца, которые включают в себя личный бренд Ная. Его официальный веб-сайт приветствует аудиторию научной цитатой, а остальная часть того, что следует за этим, представляет собой смесь комиксов и научной домашней страницы. Все они прекрасно отражают личный бренд Билла Ная.

Мари Форлео

Сайт Мари — хороший пример правильного брендинга. Она успешный деятель и предприниматель с аудиторией более чем в 200 странах. Ее веб-сайт модный, а домашняя страница служит ее портфолио. Несмотря на то, что домашняя страница полна событий, правильно оптимизированный дизайн идеально отображает личность Мари. У Мари Форлео есть бизнес-школа B-School, и на ее домашней странице показаны истории успеха ее клиентов, и это отличный пример продвижения на главной странице сайта.

Мел Абрахам

Мел Абрахам — известный предприниматель, писатель и тренер, что прекрасно отражено на его веб-сайте. На его семинарах всегда много слушателей, следящих за работой Авраама. Манера речи и уверенность Мела Абрахама являются неотъемлемой частью его личного бренда. На веб-сайте Мела используется современная цветовая палитра желтого и белого цветов с некоторыми черными бликами. На главной странице есть его работы, ссылка на его обучение и видео с его канала на YouTube. В верхней части сайта вы можете увидеть окно с последним подкастом и воспроизвести его на сайте.

Марк Мэнсон

Марк Мэнсон — автор нескольких бестселлеров и популярная личность в Интернете. Многим нравится его манера письма, потому что в ней нет никаких фильтров, что помогает Мэнсону охватить более миллиона аудиторий в месяц через свой блог и канал на YouTube. Он начал свою карьеру с ведения блога, а затем перешел на книги. Способ Мэнсона объяснять вещи о самопомощи, ничего не скрывая, является неотъемлемой частью его личного бренда. Его сайт простой, с кликабельной кнопкой для подписки и блогом для аудитории. Он предлагает свои бесплатные электронные книги, которые вы можете выбрать, нажав на иконку с интересной темой.

Кейси Нейстат

Кейси — один из известных ютуберов и один из первых создателей видеоблога. Его девиз «Делайте то, что вы не можете» — это его личный бренд, олицетворяющий его простой сайт. Цветовая тема и внешний вид его веб-сайта довольно просты, часто перенаправляя на более интересные места и сообщения.

Билли Эйлиш

На веб-сайте Билли Айлиш четко показан ее личный бренд. Точно так же, как она экспериментирует с разными вещами в музыке, сайт экспериментирует с разными типами контента. Домашняя страница наполнена музыкой, видео и индивидуальными товарами Билли, среди прочего.

Николай Кусмич

Николас довольно известен в технологической индустрии, особенно в цифровом маркетинге. Он тренер, автор и гуру рекламы в Facebook. На главной странице его веб-сайта есть отзывы клиентов, ссылка на его бесплатное платное обучение, а также несколько видео и фотографий, на которых он широко улыбается. Все это выливается в личный бренд Николаса, улыбчивой личности с успешным послужным списком в цифровом маркетинге.

Тим Феррис

Тим Феррис — еще один известный гуру самопомощи и автор. Он фокусируется на изменении мышления работодателей и сотрудников, для чего предлагает множество курсов, включая личный бренд Ферриса. Домашняя страница его веб-сайта представляет собой чистый и простой блог, а также другие предложения и ссылки на его подкасты.

Гари Круз

Гари Круз — опытный копирайтер, и это тоже его бренд. И его веб-сайт прекрасно рассказывает, почему он преуспевает в этом. Главная страница приветствует публику фотографиями, и при наведении на нее отображаются кампании, над которыми он работал. Это отличный метод личного брендинга, который позволяет посетителям ознакомиться с работами Гари Круза.

Шон О'Брайен

Шон О'Брайен — 10-кратный чемпион по серфингу из Австралии, что его сайт использует в качестве бренда. Сайт небольшой, но соответствует всем требованиям отличного сайта личного брендинга. Веб-сайт Брайена современный и наполнен анимацией. От логотипа сайта до текста и контента, который он накапливает, создавая один из лучших сайтов личного брендинга.

Чарли Мари

Чарли Мари — современный дизайнер, писатель и ютубер. Ее официальный сайт полностью отражает суть личного брендинга. Веб-сайт имеет эстетичный фиолетово-белый тон, а услуги всплывают перед аудиторией. Сайт Чарли Мари — это центр, где люди могут узнать о ее навыках и о том, над чем она работает. Это прекрасный пример правильного создания личного бренда.

Марта Стюарт

У Марты Стюарт много интересов, таких как кулинария, дизайн и садоводство, которые являются частью ее личного бренда. Ее веб-сайт гладкий и состоит из серых и белых цветов с черным текстом. Домашняя страница наполнена большим количеством контента для ее аудитории.

Минди Калинг

Минди Калинг — известная знаменитость, приложившая руку к множеству начинаний, таких как актерское мастерство, писательство и продюсирование. Ее юмор и комедийные моменты являются неотъемлемой частью ее личного бренда, который ее сайт фиксирует на месте. Домашняя страница современная, в сочетании с небесно-голубым и белым. Письменный текст на сайте наполнен юмором и шутками, идеально передающими суть бренда Mindy Kaling.

Адам Энфрой

Адам довольно известен в сообществе блогеров, его ежемесячная аудитория достигает более 600 000 читателей в месяц. Адам рассматривает свой блог-бренд как стартап, черпая вдохновение и внедряя аналогичные методы. На его веб-сайте представлены все предложения Энфроя, которые делают его брендом.

Лиор Раз

Лиор Раз — актер и писатель, наиболее известный по сериалу «Фауда». Его одностраничный веб-сайт прекрасно демонстрирует суть его бренда: актерское мастерство. На домашней странице сайта Лиора Раза представлены его фотографии на разные темы, которые меняются в прокрутке.

Дж. Р. Тейлор

Джей Ар Тейлор — известный хореограф, работавший с такими популярными знаменитостями, как Бейонсе, Дженнифер Лопес и другими. Личный сайт JR Taylor олицетворяет суть его хореографии. Основной раздел его веб-сайта заполнен танцевальными представлениями и некоторыми товарами.

Дэвид Милан

Дэвид Милан — опытный 3D-художник и дизайнер, работавший в ведущих компаниях и знаменитостях. Его веб-сайт сам по себе является произведением искусства. Что может быть лучше, чем представить свое портфолио как искусство? Контент веб-сайта наполнен уникальным дизайном, демонстрирующим его индивидуальность аудитории.

Доктор Гилберт Саймон

Доктор Гилберт Саймон — врач, адвокат и писатель. Его веб-сайт имеет простой дизайн и идеально использует белый, черный и голубой цвета в качестве акцента. На главной странице сайта Саймона представлены его работы, ссылка на его канал на YouTube и Amazon для покупки его книги. Простой, но эффективный веб-сайт демонстрирует ценности, видение и предложения бренда Gilbert Simon.

К. Спаркс

К. Спаркс, он же Кайл Андре Хантер: музыкант, автор текстов, исполнитель. Его веб-сайт наполнен личным брендингом. Он делится всем, что связано с его брендом, например битами, закулисьем, музыкальным вдохновением и песнями, среди прочего. Домашняя страница веб-сайта К. Спаркса представляет собой портретное изображение с меню, ориентирующим аудиторию на его работы. Содержание сайта минималистично и по делу. Веб-сайт K. Sparks — отличный пример использования своего бренда в качестве портфолио.

Либби Петерсон

Либби Петерсон — журналист из Нью-Йорка. В отличие от других сайтов личного брендинга в этом списке, сайт Либби Петерсон не фокусируется на ее фотографиях. Тем не менее, это подчеркивает ее привлекательный рабочий стол и опубликованные работы в разных средах. Домашняя страница веб-сайта Либби Петерсон пестрит красками, а ее портфолио привлекает внимание аудитории.

Луиза Амели Уайтхаус

Луиза Амелия Уайтхаус — рассказчица и фотограф. На сайте представлено множество фотографий, сделанных Луизой Амелией Уайтхаус по всему миру. А простой, но привлекательный макет сайта оставляет у посетителя неизгладимое впечатление о ее работах.

Как вы брендируете себя?

В нынешнюю эпоху рекламы личный брендинг с правильными стратегиями и реализацией может помочь вам завоевать клиентов. Но это может стать довольно ошеломляющим и запутанным, если вы начнете делать первый шаг в создании бренда для себя без надлежащего руководства. Следуйте этим пунктам, чтобы создать успешный бренд для себя, увеличить охват и завоевать аудиторию.

Определите ценности вашего бренда

Прежде чем создавать бренд для себя, вы должны очень четко представлять услуги и ценности, которые вы будете предоставлять. Найдите свои сильные стороны, навыки и таланты и то, что выделяет их.

Поймите свою аудиторию

Понимание вашей аудитории является неотъемлемой частью успеха любого бренда. Вы должны знать, как ваши навыки могут привлечь потенциальную аудиторию. Знание аудитории вашего бренда может помочь вам эффективно разрабатывать и реализовывать стратегии.

Найдите уникальную подачу

Будьте очень конкретны в своей нише относительно того, какие услуги вы предоставляете. Понимание ваших конкурентов дает вам лучшее представление о том, что вы можете предложить, чего нет у них. Это может помочь создать основу для вашего бренда.

Создайте портфолио

В наши дни найти клиентов без проверенного портфолио может быть довольно сложно. Используйте платформы социальных сетей для продвижения и целевой аудитории для ваших услуг. Блог (если позволяет ваш бренд) также является отличным способом завоевать доверие аудитории, публикуя статьи, связанные с вашими навыками.

Начать общение

Общайтесь с людьми, имеющими отношение к вашему бренду. Это могут быть конкуренты, потенциальные клиенты или известные личности в аналогичных областях. Свяжитесь с ними для сотрудничества, чтобы повысить узнаваемость вашего бренда и доверие к нему.

Запросить отзыв

Обратная связь — это отличный способ позволить вашей аудитории взаимодействовать с вами и помочь вашему бренду найти области для улучшения. Независимо от того, насколько большим становится личный бренд, обратная связь с аудиторией, способы имеют значение. По этой причине почти все крупные бренды уделяют первостепенное внимание опыту работы с клиентами.

У кого хороший личный бренд?

Определение отличного личного брендинга варьируется от человека к бизнесу. Личный бренд — это то, как человек представляет себя, говорит и ведет себя. Почти у всех популярных личностей в мире, таких как Илон Маск, Марк Цукерберг, Стив Джобс и Билл Гейтс, есть свой личный бренд и отношение, по которым их можно идентифицировать. Их бренд — это не продукт, который они сделали, а то, как каждый из них представляет этот продукт, взаимодействуя с аудиторией, обеспечивая результаты и выступая перед большой аудиторией. Давайте углубимся в жизнь одного из известных личностей и в настоящее время самого богатого человека в мире «Илона Маска» и узнаем, чему мы можем у него научиться.

Амбиция

Илон Маск — основатель Tesla, SpaceX и Boring Company. Его амбиции заключаются в том, чтобы достичь того, чего никогда не удавалось достичь раньше. Такой подход сделал его самым узнаваемым брендом и самым богатым человеком в мире.

Выражение

Быть важной фигурой в мире дает некоторые преимущества, поскольку люди внимательно слушают то, что вы хотите сказать, и Илон Маск прекрасно использует это. Помимо своего присутствия в социальных сетях, Маск довольно интерактивен с аудиторией во время семинаров или живых выступлений, и его подписчикам нравится его юмор.

Доставка

Что сделало Илона Маска именем нарицательным, так это не только его разговоры, но и постоянство работы и исполнения, которые он обещал. Будь то полностью автоматический автомобиль, многоразовые ракеты или спутник, обеспечивающий интернет с сумасшедшей скоростью, Маск сделал то, что многие считали невозможным. Люди верят в бренд, который не заявляет, а предоставляет то, что заявляет.

Последовательность

Отсутствие последовательности может разрушить ваш личный бренд, каким бы успешным он ни был в данный момент. Непрестанное отношение Илона Маска к созданию продуктов или решений, которые никогда не были возможны, сделало его брендом, которым он является.

Инновации

Наступает момент, когда люди смотрят на следующую вещь, независимо от того, насколько популярен или успешен ваш бренд. Мы, люди, всегда ищем что-то новое. Это прекрасно понимает Илон Маск. Его непрерывные новаторские идеи и их воплощение привели к тому, чем он является сегодня.

Какая стратегия личного брендинга самая эффективная?

Как и любому другому бренду, вашему личному брендингу нужна стратегия, чтобы добиться успеха. Это лучшие стратегии, которые помогут вашему бренду выделиться среди конкурентов.

Иметь ясное видение

Вы должны четко понимать, на чем вы хотите сосредоточиться как на бренде. В настоящее время людям нравится слишком быстро прыгать вокруг вещей, уделяя минимум времени своему бренду. Такое поведение может привести к тому, что человек станет «мастером на все руки, но не мастером ни в чем». Постановка целей и четкое сообщение о вашем бренде вашей аудитории и самому себе — это первый шаг к успешному личному брендингу.

Будьте прозрачными

Прозрачность с потенциальной аудиторией вашего бренда может привести его к большим высотам. Большинство людей не полагаются на сомнительный бренд без достаточной информации. Четко расскажите о своем бренде, о том, что он дает, как он дает и чем он отличается от конкурентов, чтобы завоевать доверие аудитории.

Расскажи историю

Рассказ истории через ваш бренд — очень успешный способ привлечь клиентов. История может относиться к происхождению вашего бренда, тому, чем вы отличаетесь от других или почему они должны использовать ваш бренд. Мы, люди, любим истории, которые связаны с нами или решают наши проблемы. Найдите поразительный баланс и создайте собственную историю бренда.

Социальные сети – это ключ

Независимо от того, включает ли ваш личный бренд веб-сайт, приложение или любой другой способ, эффективное использование социальных сетей имеет решающее значение для достижения успеха. Узнайте, как вы можете продвигать свой бренд. Социальные сети для розыгрышей могут получить раннюю аудиторию, если это платное приложение. Для поставщиков услуг через их веб-сайты, ведение блога и создание видеороликов на YouTube, связанных с вашим брендом, вас будет легче найти. Использование рекламы в Facebook, Instagram, LinkedIn и других известных социальных сетях/приложениях — отличный способ увеличить охват.

Знайте своих конкурентов

Понимание стратегий ваших прямых и косвенных конкурентов и причин их успеха является неотъемлемой частью создания успешного личного бренда. После постановки целей найдите разрыв между предложениями ваших конкурентов и тем, что вы можете сделать для их достижения. Если конкурент преуспевает в чем-то, чего не может ваш бренд, найдите альтернативный способ справиться с этой ситуацией. Продвигайте то, что вы можете сделать лучше, чем ваши конкуренты, и почему аудитория должна дать вам шанс.

Вы бренд!

Интегрируйте свой бренд в свою жизнь. Вы должны быть первым и самым преданным пользователем вашего бренда, прежде чем кто-либо другой. Всегда помните, что вы бренд. Аудитория, на которую вы пытаетесь ориентироваться, в первую очередь оценивает то, как вы говорите, ведете себя и уверены в бренде, который продаете.

Вывод

В этом подробном руководстве мы перечислили все необходимое для правильного и эффективного создания личного бренда. Как мы видим, чем больше способов распространения вашего личного бренда, тем лучше вы можете использовать веб-сайты, мобильные приложения , социальные сети и т. д. Если вы хотите представлять свой личный бренд через мобильные приложения, очень важно участвовать на всех этапах. создания мобильных приложений. Или, что еще лучше, это создать самому, и вы можете сделать это, даже если у вас нет знаний в области кодирования; Платформы без кода, такие как AppMaster, могут дать вам такой шанс. Эта платформа без кода позволяет создавать мобильные приложения без программирования! Но если вы хотите уйти от платформы, вы также можете это сделать, просто получив исходный код вашего приложения, а также документацию к нему, которая пишется автоматически.