การสร้างตราสินค้าส่วนบุคคลหมายถึงการสร้างเอกลักษณ์สำหรับบุคคลหรือธุรกิจ เช่นเดียวกับแบรนด์ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลก็เหมือนการกำหนดคุณค่าและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่พวกเขาสามารถระบุได้ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลประกอบด้วยรูปลักษณ์ การพูด และการกระทำของแต่ละบุคคล ไม่ว่าคุณจะเก่งในด้านใด ด้วยการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่เหมาะสม คุณจะได้รับการแจ้งเตือนได้ง่ายขึ้นแม้ในกลุ่มที่มีการแข่งขันสูง การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่เหมาะสมสามารถทำให้คุณโดดเด่นในยุคปัจจุบันของเทรนด์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล

อะไรคือตัวอย่างแบรนด์ส่วนบุคคล?

ต่อไปนี้คือตัวอย่างเว็บไซต์สร้างแบรนด์ที่ดีที่สุดจำนวน 25 รายการที่จะได้รับแรงบันดาลใจจาก

Tony Robbins

Tony Robbins เป็นบุคลิกที่ขัดแย้งแต่มีชื่อเสียง หนังสืองานเขียน งานสัมมนา พอดคาสต์ และสื่ออื่นๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์การเงินของตนเอง เขาเป็นหนึ่งในใบหน้าที่มีชื่อเสียงและผู้คนต่างฟังเขาด้วยความสามารถพิเศษและพลังงานที่ไม่หยุดยั้งของเขา ไซต์ของ Tony Robbins เป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่เหมาะสม หน้าแรกของไซต์นั้นค่อนข้างเรียบง่ายด้วยโทนสีเข้มและเน้นย้ำถึงข้อเสนอทั้งหมดที่ Tony Robbins มีให้ นอกจากนี้ยังมีภาพขนาดใหญ่ของเขาและผู้ชมของเขา ซึ่งเป็นภาพประกอบที่ดีว่าเขาโด่งดังเพียงใด

แอรอน วอร์ด

Aaron Ward เป็นที่รู้จักในด้านการขายและการสอนเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล เขาเป็นผู้ใช้ YouTube ที่กระตือรือร้นกับบล็อกของเขา ซึ่งเขาช่วยผู้อื่นสร้างแบรนด์ของพวกเขา ไซต์ของ Ward มีความสวยงามทันสมัยในหน้าแรกและส่วนที่เหลือของไซต์ เว็บไซต์และบุคลิกของเขาโดดเด่นท่ามกลางผู้สร้างเนื้อหามากมาย ดึงดูดผู้ชมให้มาที่เนื้อหาของเขา

อลิซ ธอร์ป

Alice Thorpe เป็นนักออกแบบกราฟิกและ YouTuber ช่อง YouTube ของเธอไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับเรียนรู้การออกแบบกราฟิกเท่านั้น แต่อารมณ์ขันและบุคลิกที่ร่าเริงของเธอทำให้ผู้ดูมีส่วนร่วมด้วยการผสมผสานแบรนด์ของเธอ เช่นเดียวกับช่อง YouTube ของ Thorpe เว็บไซต์ของเธอเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และสีสัน นั่นคือสิ่งที่แบรนด์ของเธอแสดงให้เห็น ดังที่กล่าวไว้ในประวัติ YouTube ของเธอว่า "สะดุดทุกชีวิตทีละพิกเซล" นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเธอยังแสดงบทแนะนำยอดนิยมซึ่งสะดวกมาก

Gary Vaynerchuk

แกรี่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในการเปลี่ยนธุรกิจสุราของครอบครัวให้เป็นหนึ่งในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ เขาใช้งานบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดเช่น YouTube, Facebook และ Instagram การสร้างตราสินค้าส่วนบุคคลของเขาหมุนรอบจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยของเขาสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขากล่าวถึงความสำเร็จ บล็อก และข้อเสนอต่างๆ ของเขา จะแสดงอย่างมีประสิทธิภาพบนหน้าแรกโดยใช้สีเหลือง สีดำ และสีขาว

Bill Nye

Bill Nye หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Science Guy มีอาชีพที่ประสบความสำเร็จและยาวนาน วิธีการเผยแพร่ความรู้ของเขาประกอบด้วยเรื่องตลกและอารมณ์ขันของพ่อ ซึ่งทั้งหมดนี้รวมเอาการสร้างแบรนด์ส่วนตัวของ Nye เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขายินดีต้อนรับผู้ชมด้วยคำพูดทางวิทยาศาสตร์ และส่วนที่เหลือของสิ่งต่อไปนี้เป็นการผสมผสานระหว่างหน้าแรกของการ์ตูนและแรงบันดาลใจจากวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดนี้แสดงถึงการสร้างแบรนด์ส่วนตัวของ Bill Nye ได้อย่างลงตัว

Marie Forleo

เว็บไซต์ของ Marie เป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เธอเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้ประกอบการที่มีผู้ชมมากกว่า 200 ประเทศ เว็บไซต์ของเธอทันสมัยและหน้าแรกทำหน้าที่เป็นพอร์ตโฟลิโอของเธอ แม้ว่าหน้าแรกจะเต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆ แต่การออกแบบที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสมจะแสดงให้เห็นบุคลิกของ Marie ได้อย่างสมบูรณ์แบบ Marie Forleo มีโรงเรียนธุรกิจชื่อ B-School และหน้าแรกของเธอแสดงเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าของเธอ และนี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการโปรโมตบนหน้าแรกของไซต์

เมล อับราฮัม

Mel Abraham เป็นผู้ประกอบการ นักเขียน และผู้ฝึกสอนที่มีชื่อเสียง ซึ่งเว็บไซต์ของเขารวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ การสัมมนาของเขาเต็มไปด้วยผู้ฟังจำนวนมากที่ติดตามงานของอับราฮัมอยู่เสมอ วิธีการพูดและความมั่นใจของ Mel Abraham เป็นส่วนสำคัญของการสร้างแบรนด์ส่วนตัวของเขา เว็บไซต์ของ Mel ใช้จานสีเหลืองและสีขาวที่ทันสมัยพร้อมไฮไลท์สีดำ หน้าแรกมีผลงานของเขา ลิงก์ไปยังการฝึกอบรม และวิดีโอจากช่อง YouTube ของเขา ที่ด้านบนของไซต์ คุณจะเห็นหน้าต่างที่มีพอดคาสต์ล่าสุดและเล่นบนไซต์ได้

มาร์ค แมนสัน

Mark Manson เป็นผู้แต่งหนังสือขายดีบางเล่มและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ต หลายคนชอบวิธีการเขียนของเขาเพราะไม่มีตัวกรองใดๆ ซึ่งช่วยให้ Manson เข้าถึงผู้ชมมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อเดือนผ่านบล็อกและช่อง YouTube ของเขา เขาเริ่มต้นอาชีพด้วยการเขียนบล็อกแล้วย้ายไปเรียนหนังสือในที่สุด แนวทางของ Manson ในการอธิบายสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับการช่วยตนเองโดยไม่ลังเลใดๆ ถือเป็นส่วนสำคัญของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของเขา ไซต์ของเขาเรียบง่ายด้วยปุ่มสมัครสมาชิกและบล็อกสำหรับผู้ชมที่คลิกได้ เขาเสนอ eBook ฟรี ซึ่งคุณสามารถเลือกได้โดยคลิกที่ไอคอนที่มีธีมที่น่าสนใจ

Casey Neistat

Casey เป็นหนึ่งใน YouTubers ที่มีชื่อเสียงและเป็นหนึ่งในผู้สร้างฉาก Vlogging ในยุคแรกๆ คำขวัญของเขาคือ "ทำในสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้" คือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวของเขาที่เป็นตัวกำหนดไซต์ที่เรียบง่ายของเขา ธีมสีและรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของเขาค่อนข้างเรียบง่าย โดยมักจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังสถานที่และข้อความที่น่าสนใจกว่า

Billie Eilish

เว็บไซต์ของ Billie Eilish แสดงให้เห็นถึงการสร้างแบรนด์ส่วนตัวของเธออย่างตรงจุด เช่นเดียวกับที่เธอทดลองกับสิ่งต่าง ๆ ในดนตรี ไซต์นั้นทดลองกับเนื้อหาประเภทต่างๆ มากมาย หน้าแรกเต็มไปด้วยเพลง วิดีโอ และสินค้าของ Billie ที่ปรับแต่งเอง

Nicholas Kusmich

Nicholas ค่อนข้างมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการตลาดดิจิทัล เขาเป็นผู้ฝึกสอน นักเขียน และกูรูโฆษณาบน Facebook หน้าแรกของเว็บไซต์ของเขาแสดงคำรับรองจากลูกค้า ลิงก์ไปยังการฝึกอบรมที่เสียค่าใช้จ่าย และวิดีโอและรูปภาพบางส่วนของเขายิ้มกว้าง ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแบรนด์ส่วนตัวของ Nicholas ซึ่งเป็นบุคลิกที่ยิ้มแย้มและมีประวัติที่ประสบความสำเร็จในด้านการตลาดดิจิทัล

Tim Ferriss

Tim Ferriss เป็นอีกหนึ่งกูรูและนักเขียนที่ช่วยตนเองที่มีชื่อเสียง เขาเน้นที่การเปลี่ยนแนวความคิดของนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งเขาเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ มากมาย รวมถึงแบรนด์ส่วนบุคคลของ Ferriss หน้าแรกของเว็บไซต์ของเขาเป็นบล็อกที่สะอาดตาและเรียบง่าย พร้อมด้วยข้อเสนออื่นๆ และลิงก์ไปยังพอดแคสต์ของเขา

การี ครูซ

Gari Cruze เป็นนักเขียนคำโฆษณาที่ประสบความสำเร็จ และเป็นแบรนด์ของเขาด้วย และเว็บไซต์ของเขาบอกได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าทำไมเขาถึงเก่ง หน้าแรกต้อนรับผู้ชมด้วยรูปภาพ และเมื่อวางเมาส์เหนือมัน จะแสดงแคมเปญที่เขาทำงานอยู่ เป็นวิธีการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ผู้เข้าชมคุ้นเคยกับงานของ Gari Cruze

ฌอน โอไบรอัน

Sean O'Brien เป็นแชมป์กระดานโต้คลื่น 10 สมัยจากออสเตรเลีย ซึ่งเว็บไซต์ของเขาใช้เป็นแบรนด์ เว็บไซต์สั้น แต่มีข้อกำหนดทั้งหมดของเว็บไซต์สร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยม เว็บไซต์ของ Brien มีความทันสมัยและเต็มไปด้วยแอนิเมชั่น ตั้งแต่โลโก้ของเว็บไซต์ไปจนถึงข้อความไปจนถึงเนื้อหาที่รวบรวมไว้ สร้างหนึ่งในเว็บไซต์การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด

ชาร์ลี มารี

Charli Marie เป็นนักออกแบบ นักเขียน และ YouTuber ยุคใหม่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเธอรวบรวมสาระสำคัญของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลอย่างสมบูรณ์ เว็บไซต์มีโทนสีม่วงและขาวที่สวยงามพร้อมบริการที่ปรากฏขึ้นสู่ผู้ชม ไซต์ของ Charli Marie เป็นศูนย์กลางที่ผู้คนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะของเธอและสิ่งที่เธอกำลังดำเนินการอยู่ นั่นคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของแบรนด์ส่วนบุคคลที่ทำถูกต้อง

มาร์ธา สจ๊วร์ต

Martha Stewart มีความสนใจมากมาย เช่น การทำอาหาร การออกแบบ และการทำสวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ส่วนตัวของเธอ เว็บไซต์ของเธอดูเรียบหรูและประกอบด้วยสีเทาและสีขาวพร้อมข้อความสีดำ หน้าแรกเต็มไปด้วยเนื้อหามากมายสำหรับผู้ชมของเธอ

Mindy Kaling

Mindy Kaling เป็นคนดังที่มีชื่อเสียง โดยเธอได้ทำงานหลากหลายด้าน เช่น การแสดง การเขียนบท และการผลิต อารมณ์ขันและความตลกขบขันของเธอเป็นส่วนสำคัญของแบรนด์ส่วนตัวของเธอ ซึ่งเว็บไซต์ของเธอรวบรวมไว้ตรงประเด็น หน้าแรกมีความทันสมัยผสมผสานกับสีฟ้าและสีขาว ข้อความที่เขียนบนเว็บไซต์เต็มไปด้วยอารมณ์ขันและเรื่องตลก ซึ่งจับสาระสำคัญของแบรนด์ของ Mindy Kaling ได้อย่างลงตัว

อดัม เอนฟรอย

อดัมค่อนข้างมีชื่อเสียงในหมู่ชุมชนบล็อกโดยมีผู้ชมรายเดือนเข้าถึงผู้อ่านมากกว่า 600,000 คนต่อเดือน อดัมใช้แบรนด์บล็อกของเขาเป็นสตาร์ทอัพ รับแรงบันดาลใจและนำแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันไปปฏิบัติ เว็บไซต์ของเขามีพื้นฐานมาจากข้อเสนอทั้งหมดของ Enfroy ที่ทำให้เขากลายเป็นแบรนด์

ลิออร์ ราซ

Lior Raz เป็นนักแสดงและนักเขียนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการสร้างซีรีส์ "Fauda" เว็บไซต์หน้าเดียวของเขาแสดงให้เห็นได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าแบรนด์ของเขาเกี่ยวกับอะไร: การแสดง หน้าแรกของเว็บไซต์ Lior Raz จะแสดงรูปภาพของเขาในหัวข้อต่างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนไปในม้วนกระดาษ

เจอาร์ เทย์เลอร์

JR Taylor เป็นนักออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียงที่มีผลงานร่วมกับดาราดังอย่าง Beyonce และ Jennifer Lopez เป็นต้น เว็บไซต์ส่วนตัวของ JR Taylor แสดงให้เห็นว่าการออกแบบท่าเต้นของเขาเป็นอย่างไร ส่วนหลักของเว็บไซต์ของเขาเต็มไปด้วยการแสดงเต้นรำและสินค้าบางอย่าง

เดวิด มิลาน

เดวิด มิลานเป็นศิลปินและนักออกแบบสามมิติที่ประสบความสำเร็จ โดยเคยทำงานให้กับบริษัทชั้นนำและคนดังมาบ้าง เว็บไซต์ของเขาเองเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง อะไรจะดีไปกว่าการจัดแสดงผลงานของคุณเป็นงานศิลปะ? เนื้อหาของเว็บไซต์เต็มไปด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแสดงบุคลิกของเขาต่อผู้ชม

ดร.กิลเบิร์ต ไซมอน

ดร.กิลเบิร์ต ไซมอนเป็นแพทย์ ทนายความ และนักเขียน เว็บไซต์ของเขามีการออกแบบที่ตรงไปตรงมาและใช้สีขาว สีดำ และสีฟ้าอ่อนเป็นสำเนียงได้อย่างลงตัว หน้าแรกของไซต์ของ Simon แสดงผลงานของเขา ลิงก์ไปยังช่อง YouTube ของเขา และ Amazon สำหรับการซื้อหนังสือของเขา เว็บไซต์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพแสดงค่านิยม วิสัยทัศน์ และข้อเสนอของแบรนด์ Gilbert Simon

K. Sparks

K. Sparks หรือที่รู้จักในชื่อ Kyle Andre Hunter: นักดนตรี, ผู้แต่งบทเพลง, นักแสดง เว็บไซต์ของเขาเต็มไปด้วยการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล เขาแชร์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเขา เช่น จังหวะ เบื้องหลัง แรงบันดาลใจทางดนตรี และเพลง และอื่นๆ หน้าแรกของเว็บไซต์ K. Sparks เป็นภาพบุคคลพร้อมเมนูที่กำหนดเป้าหมายไปที่ผลงานของเขา เนื้อหาของเว็บไซต์เป็นแบบเรียบง่ายและตรงประเด็น เว็บไซต์ของ K. Sparks เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ตราสินค้าเป็นพอร์ตโฟลิโอ

Libby Peterson

Libby Peterson เป็นนักข่าวจากนิวยอร์ก ไซต์ของ Libby Peterson ไม่เหมือนกับไซต์การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลอื่นๆ ในรายการนี้ ไซต์ของ Libby Peterson ไม่ได้เน้นที่รูปภาพของเธอ ยังคงเน้นที่โต๊ะทำงานที่น่าสนใจของเธอและผลงานที่ตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ หน้าแรกของเว็บไซต์ Libby Peterson เต็มไปด้วยสีสัน และผลงานของเธอโดดเด่นให้ผู้ชมสังเกตเห็น

Louise Amelie Whitehouse

Louise Amelia Whitehouse เป็นนักเล่าเรื่องและช่างภาพ เว็บไซต์แสดงภาพถ่ายมากมายที่ถ่ายโดย Louise Amelia Whitehouse ทั่วโลก และการออกแบบเลย์เอาต์ที่เรียบง่ายแต่น่าดึงดูดของเว็บไซต์ทำให้ผู้เยี่ยมชมประทับใจผลงานของเธอมาอย่างยาวนาน

คุณสร้างแบรนด์ตัวเองอย่างไร?

ในยุคของการโฆษณานี้ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลด้วยกลยุทธ์และการใช้งานที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณชนะใจลูกค้าได้ แต่มันอาจดูล้นหลามและสับสนได้หากคุณเริ่มก้าวแรกในการสร้างแบรนด์สำหรับตัวคุณเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม ปฏิบัติตามประเด็นเหล่านี้เพื่อสร้างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จให้กับตัวคุณเองเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเอาชนะใจผู้ชม

กำหนดมูลค่าแบรนด์ของคุณ

ก่อนสร้างแบรนด์ให้ตัวเอง คุณต้องมีความชัดเจนมากเกี่ยวกับบริการและค่านิยมที่คุณจะมอบให้ ค้นหาจุดแข็ง ทักษะ และพรสวรรค์ของคุณ และสิ่งที่ทำให้โดดเด่น

เข้าใจผู้ชมของคุณ

การทำความเข้าใจผู้ชมของคุณเป็นส่วนสำคัญของแบรนด์ต่างๆ เพื่อค้นหาความสำเร็จ คุณต้องรู้ว่าทักษะของคุณสามารถดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นผู้ชมได้อย่างไร การรู้จักผู้ชมแบรนด์ของคุณสามารถช่วยให้คุณสร้างและใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาสนามที่ไม่เหมือนใคร

มีความเฉพาะเจาะจงมากในช่องของคุณเกี่ยวกับบริการที่คุณนำเสนอ การทำความเข้าใจคู่แข่งของคุณจะช่วยให้คุณมีความคิดที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเสนอแต่พวกเขาทำไม่ได้ สามารถช่วยสร้างรากฐานสำหรับแบรนด์ของคุณได้

สร้างพอร์ตโฟลิโอ

การหาลูกค้าที่ไม่มีพอร์ตโฟลิโอที่พิสูจน์แล้วอาจเป็นเรื่องยากในยุคนี้ ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมและกำหนดเป้าหมายผู้ชมสำหรับบริการของคุณ บล็อก (หากแบรนด์ของคุณอนุญาต) เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเอาชนะความไว้วางใจของผู้ชมด้วยการเผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับทักษะของคุณ

เริ่มสร้างเครือข่าย

เชื่อมต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ อาจเป็นคู่แข่ง ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในสาขาที่คล้ายคลึงกัน ติดต่อพวกเขาเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มการรับรู้และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ของคุณ

ขอความคิดเห็น

คำติชมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ผู้ชมโต้ตอบกับคุณ และช่วยให้แบรนด์ของคุณค้นพบด้านการปรับปรุง ไม่ว่าแบรนด์ส่วนบุคคลจะใหญ่แค่ไหน คำติชมจากผู้ชมก็มีความสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่แบรนด์ใหญ่ๆ เกือบทั้งหมดให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด

ใครมีแบรนด์ส่วนตัวที่ยอดเยี่ยม?

คำจำกัดความของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แบรนด์ส่วนบุคคลคือวิธีที่บุคคลแสดงตัวตน พูดคุย และประพฤติตน บุคคลที่มีชื่อเสียงเกือบทั้งหมดในโลก เช่น Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs และ Bill Gates มีแบรนด์ส่วนตัวและทัศนคติที่สามารถระบุตัวตนได้ แบรนด์ของพวกเขาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสร้างขึ้น แต่เป็นการที่พวกเขาแต่ละคนนำเสนอผลิตภัณฑ์ในขณะที่โต้ตอบกับผู้ชม ให้ผลลัพธ์ และดำเนินการต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก มาดำดิ่งสู่ชีวิตหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงและปัจจุบันคือ "อีลอน มัสก์" บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเขา

ความทะเยอทะยาน

Elon Musk เป็นผู้ก่อตั้ง Tesla, SpaceX และ Boring Company ความทะเยอทะยานของเขาคือการบรรลุในสิ่งที่ไม่เคยได้รับมาก่อน วิธีนี้ทำให้เขากลายเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดและร่ำรวยที่สุดในโลก

การแสดงออก

การเป็นบุคคลสำคัญในโลกมาพร้อมกับข้อดีบางประการ เนื่องจากผู้คนตั้งใจฟังสิ่งที่คุณจะพูดอย่างใกล้ชิด ซึ่ง Elon Musk ใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากการแสดงตนบนโซเชียลมีเดียแล้ว มัสก์ยังค่อนข้างโต้ตอบกับผู้ชมในระหว่างการสัมมนาหรือเซสชันสด และผู้ติดตามของเขาชอบอารมณ์ขันของเขา

การส่งมอบ

สิ่งที่ทำให้ Elon Musk เป็นที่รู้จักในครัวเรือนไม่ใช่แค่คำพูดของเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสม่ำเสมอของงานและการส่งมอบที่เขาสัญญาไว้ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์อัตโนมัติทั้งหมด Rockets ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือดาวเทียมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Musk ได้มอบสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ ผู้คนเชื่อในแบรนด์ที่ไม่กล่าวอ้างแต่ให้สิ่งที่กล่าวอ้าง

ความสม่ำเสมอ

การขาดความสม่ำเสมอสามารถล้มล้างแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณได้ ไม่ว่าตอนนี้จะประสบความสำเร็จเพียงใด ทัศนคติที่ไม่หยุดนิ่งของ Elon Musk ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่ไม่เคยทำได้ทำให้เขาเป็นแบรนด์ที่เขาเป็น

นวัตกรรม

ถึงจุดที่ผู้คนมองหาสิ่งต่อไป ไม่ว่าแบรนด์ของคุณจะได้รับความนิยมหรือประสบความสำเร็จเพียงใด เราในฐานะมนุษย์มักมองหาสิ่งใหม่อยู่เสมอ นั่นคือสิ่งที่ Elon Musk เข้าใจอย่างสมบูรณ์ แนวคิดเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของเขาและการนำไปปฏิบัติส่งผลในสิ่งที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคืออะไร?

เช่นเดียวกับแบรนด์อื่นๆ การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการประสบความสำเร็จ นี่คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

คุณควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการมุ่งเน้นในฐานะแบรนด์ ทุกวันนี้ ผู้คนชอบกระโดดข้ามสิ่งต่างๆ เร็วเกินไปโดยใช้เวลาน้อยที่สุดกับแบรนด์ของตน พฤติกรรมนี้สามารถชักนำให้บุคคลกลายเป็น "Jack of all trades, master of none" การกำหนดเป้าหมายและการมีข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณต่อผู้ชมและตัวคุณเองคือก้าวแรกสู่การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

โปร่งใส

ความโปร่งใสกับผู้มีโอกาสเป็นผู้ชมแบรนด์ของคุณสามารถนำไปสู่ความสูงที่มากขึ้น คนส่วนใหญ่ไม่พึ่งพาแบรนด์ที่ร่มรื่นโดยไม่ได้รับข้อมูลมากนัก มีความชัดเจนมากเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ สิ่งที่นำเสนอ และวิธีที่แบรนด์นำเสนอ และเอกลักษณ์เฉพาะจากการแข่งขันเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ชม

เล่าเรื่อง

การบอกเล่าเรื่องราวผ่านแบรนด์ของคุณเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดึงดูดลูกค้า เรื่องราวอาจเกี่ยวข้องกับที่มาของแบรนด์ของคุณ คุณมีความโดดเด่นจากผู้อื่นอย่างไร หรือเหตุใดพวกเขาจึงควรใช้แบรนด์ของคุณ ในฐานะมนุษย์ เรารักเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับเราหรือแก้ปัญหาของเรา ค้นหาจุดสมดุลที่โดดเด่นและสร้างเรื่องราวของแบรนด์ของคุณเอง

โซเชียลมีเดียคือสิ่งสำคัญ

ไม่ว่าแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณจะเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโหมดอื่นๆ การใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญต่อการค้นหาความสำเร็จ ค้นหาวิธีโปรโมตแบรนด์ของคุณ โซเชียลมีเดียสำหรับการแจกของรางวัลสามารถรับผู้ชมได้ก่อนใครหากเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องชำระเงิน สำหรับผู้ให้บริการ การบล็อกและการทำวิดีโอบน YouTube ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณจะช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นผ่านเว็บไซต์ของตน การใช้โฆษณาบน Facebook, Instagram, LinkedIn และเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่นโซเชียลมีเดียที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการเข้าถึงของคุณ

รู้จักคู่แข่งของคุณ

การทำความเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมและเหตุผลของความสำเร็จนั้นเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลที่ประสบความสำเร็จ หลังจากตั้งเป้าหมายแล้ว ให้หาช่องว่างระหว่างข้อเสนอของคู่แข่งกับสิ่งที่คุณทำได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หากคู่แข่งทำได้ดีในจุดที่แบรนด์ของคุณทำไม่ได้ ให้หาวิธีอื่นเพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้ โปรโมตสิ่งที่คุณทำได้ดีกว่าคู่แข่ง และทำไมผู้ชมควรให้โอกาสคุณ

คุณคือแบรนด์!

รวมแบรนด์ของคุณเข้ากับชีวิตของคุณ คุณควรเป็นผู้ใช้รายแรกและทุ่มเทให้กับแบรนด์ของคุณก่อนใคร โปรดจำไว้เสมอว่าคุณคือแบรนด์ ผู้ชมที่คุณพยายามกำหนดเป้าหมายเป็นอันดับแรก วิธีที่คุณพูด ดำเนินการ และมั่นใจในแบรนด์ที่คุณขาย

บทสรุป

ในคู่มือโดยละเอียดนี้ เราได้ระบุทุกสิ่งที่จำเป็นในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อย่างที่เราทราบกันดีว่ายิ่งมีช่องทางในการเผยแพร่แบรนด์ส่วนบุคคลของคุณมากเท่าไหร่ คุณสามารถใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นมือถือ โซเชียลมีเดีย ฯลฯ ได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น หากคุณต้องการนำเสนอแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ การมีส่วนร่วมในทุก ๆ ขั้นตอนนั้นสำคัญมาก ในการสร้างแอปพลิเคชั่นมือถือ หรือที่ดีไปกว่านั้น คือ การสร้างด้วยตัวเอง และคุณสามารถทำได้ แม้ว่าคุณจะไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม แพลตฟอร์มที่ไม่มีโค้ด เช่น AppMaster สามารถให้โอกาสคุณได้ แพลตฟอร์มที่ไม่มีรหัสนี้ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันมือถือโดยไม่ต้องเขียนโค้ด! แต่ถ้าคุณต้องการหลีกหนีจากแพลตฟอร์ม คุณสามารถทำได้เพียงแค่รับซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชันของคุณ เช่นเดียวกับเอกสารประกอบสำหรับมัน ซึ่งเขียนขึ้นโดยอัตโนมัติ