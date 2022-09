L'image de marque personnelle fait référence à la création d'une identité pour un individu ou une entreprise. Comme les marques, le personal branding revient à définir des valeurs et une expertise autour d'une personne ou d'une organisation à laquelle ils peuvent s'identifier. L'image de marque personnelle consiste en la façon dont un individu ressemble, parle et agit. Quel que soit le domaine dans lequel vous excellez, avec la bonne image de marque personnelle, il est plus facile d'être averti, même dans un créneau concurrentiel. La bonne image de marque personnelle peut vous permettre de vous démarquer à l'ère actuelle des tendances et de la technologie en constante évolution. Voici tout ce que vous devez savoir sur le personal branding.

Quels sont les exemples d'une marque personnelle ?

Voici 25 exemples de certains des meilleurs sites de branding dont vous pouvez vous inspirer.

Tony Robbin

Tony Robbins est une personnalité controversée mais célèbre. Ses livres écrits, séminaires, podcasts et autres supports tournent tous autour de sa marque personnelle d'autofinancement. Il est l'un des visages les plus connus, et les gens l'écoutent pour son charisme et son énergie incessante. Le site de Tony Robbins est un bon exemple de la bonne image de marque personnelle. La page d'accueil du site est assez simple avec un ton sombre et met en évidence toutes les offres proposées par Tony Robbins. De plus, il y a une grande photo de lui et de son public - c'est une excellente illustration de sa popularité.

Quartier d'Aaron

Aaron Ward est connu pour vendre et enseigner la vente de produits numériques. Il est un YouTuber actif avec son blog, dans lequel il aide les autres à créer leurs marques. Le site de Ward a une touche esthétique moderne sur sa page d'accueil et le reste du site. Son site Web et sa personnalité se démarquent parmi la pléthore de créateurs de contenu, attirant un public vers son contenu.

Alice Thorpé

Alice Thorpe est graphiste et YouTubeuse. Sa chaîne YouTube n'est pas seulement l'endroit pour apprendre la conception graphique, mais son humour et sa personnalité enjouée gardent ses téléspectateurs engagés, incorporant sa marque. Comme la chaîne YouTube de Thorpe, son site Web est rempli de créativité et de couleurs. C'est ce que représente son image de marque, comme mentionné dans sa biographie YouTube "Trébucher dans la vie un pixel à la fois". De plus, son site Web affiche ses tutoriels populaires, ce qui est très pratique.

Gary Vaynerchuk

Gary est populairement connu pour avoir transformé l'entreprise familiale d'alcools en l'un des grands sites Web de commerce électronique. Il est actif sur toutes les plateformes de médias sociaux comme YouTube, Facebook et Instagram. Son image de marque personnelle tourne autour de ses humbles débuts dans une vie réussie. Son site Web officiel mentionne ses réalisations, son blog et ses offres, entre autres, sont affichés assez efficacement sur la page d'accueil en utilisant les couleurs jaune, noir et blanc.

Bill Nye

Bill Nye, généralement connu sous le nom de Science Guy, a une longue et fructueuse carrière. Sa façon de diffuser les connaissances consiste en des blagues de papa et de l'humour, qui intègrent tous l'image de marque personnelle de Nye. Son site Web officiel accueille le public avec une citation scientifique, et le reste de ce qui suit est un mélange de la page d'accueil inspirée de la bande dessinée et de la science. Tout cela représente parfaitement l'image de marque personnelle de Bill Nye.

Marie Forléo

Le site de Marie est un bon exemple d'image de marque personnelle bien faite. C'est une figure à succès et une entrepreneuse avec un public dans plus de 200 pays. Son site Web est à la mode et la page d'accueil lui sert de portfolio. Même si la page d'accueil regorge d'événements, le design correctement optimisé représente parfaitement la personnalité de Marie. Marie Forleo a une école de commerce nommée B-School, et sa page d'accueil montre les réussites de ses clients, et c'est un excellent exemple de promotion sur la page d'accueil d'un site.

Mel Abraham

Mel Abraham est un entrepreneur, auteur et formateur bien connu, ce que son site Web résume parfaitement. Ses séminaires sont toujours remplis de nombreux spectateurs qui suivent le travail d'Abraham. La façon de parler et la confiance de Mel Abraham font partie intégrante de son image de marque personnelle. Le site Web de Mel utilise une palette de couleurs modernes de jaune et de blanc avec quelques reflets noirs. La page d'accueil comprend son travail, un lien vers sa formation et des vidéos de sa chaîne YouTube. En haut du site, vous pouvez voir une fenêtre avec le dernier podcast et le lire sur le site.

Marc Manson

Mark Manson est l'auteur de plusieurs livres à succès et une personnalité Internet populaire. Beaucoup aiment sa façon d'écrire car elle est sans aucun filtre, ce qui aide Manson à atteindre plus d'un million d'audiences par mois via son blog et sa chaîne YouTube. Il a commencé sa carrière en écrivant un blog, puis est finalement passé aux livres. La façon dont Manson explique les choses sur l'entraide sans rien retenir fait partie intégrante de son image de marque personnelle. Son site est simple, avec un bouton cliquable pour les abonnements et un blog pour le public. Il propose ses ebooks gratuits, que vous pouvez choisir en cliquant sur une icône avec un thème intéressant.

Casey Neistat

Casey est l'un des célèbres YouTubers et l'un des premiers créateurs de la scène Vlogging. Sa devise, "Faites ce que vous ne pouvez pas", est sa marque personnelle qui personnifie son site simple. Le thème de couleur et l'apparence de son site Web sont assez simples, redirigeant souvent vers les endroits et les messages les plus intéressants.

Billie Eilish

Le site Web de Billie Eilish décrit sa marque personnelle sur le point. Tout comme elle expérimente différentes choses en musique, le site expérimente de nombreux types de contenu différents. La page d'accueil est remplie de musique, de vidéos et de produits personnalisés de Billie, entre autres.

Nicolas Kusmich

Nicholas est assez célèbre dans l'industrie technologique, en particulier dans le marketing numérique. Il est formateur, auteur et gourou des publicités Facebook. La page d'accueil de son site Web présente des témoignages de clients, un lien vers sa formation gratuite et payante, ainsi que des vidéos et des photos de lui arborant un large sourire. Tout cela se cumule dans la marque personnelle de Nicholas, une personnalité souriante avec une expérience réussie dans le marketing numérique.

Tim Ferriss

Tim Ferriss est un autre célèbre gourou et auteur de l'entraide. Il se concentre sur le changement de mentalité des employeurs et des employés, pour lequel il propose de nombreux cours, dont la marque personnelle de Ferriss. La page d'accueil de son site Web est un blog propre et simple, ainsi que d'autres offres et liens vers ses podcasts.

Gari Cruze

Gari Cruze est un rédacteur accompli, et c'est aussi sa marque. Et son site Web explique parfaitement pourquoi il excelle dans ce domaine. La page d'accueil accueille le public avec des images, et en survolant celle-ci, elle montrera les campagnes sur lesquelles il a travaillé. C'est une excellente méthode de marque personnelle qui permet aux visiteurs de se familiariser avec le travail de Gari Cruze.

Sean O'Brien

Sean O'Brien est un champion australien de surf à 10 reprises, que son site utilise comme marque. Le site Web est court mais répond à toutes les exigences d'un excellent site de marque personnelle. Le site Web de Brien est moderne et rempli d'animations. Du logo du site au texte en passant par le contenu qu'il accumule, créant l'un des meilleurs sites Web de marque personnelle.

Charli-Marie

Charli Marie est une designer, écrivaine et YouTubeuse moderne. Son site Web officiel capture complètement l'essence de l'image de marque personnelle. Le site Web a un ton esthétique de violet et de blanc, avec des services qui apparaissent au public. Le site de Charli Marie est une plaque tournante où les gens peuvent découvrir ses compétences et ce sur quoi elle a travaillé. C'est l'exemple parfait d'une marque personnelle bien faite.

Martha Stewart

Martha Stewart a de nombreux intérêts, comme la cuisine, la conception et le jardinage, qui font partie de sa marque personnelle. Son site Web est élégant et se compose de couleurs grises et blanches avec du texte noir. La page d'accueil est remplie de beaucoup de contenu pour son public.

Mindy Kaling

Mindy Kaling est une célébrité bien connue, avec ses mains dans de multiples entreprises comme le théâtre, l'écriture et la production. Son humour et son timing comique font partie intégrante de sa marque personnelle, que son site capture sur-le-champ. La page d'accueil est moderne, combinée avec du bleu ciel et du blanc. Le texte écrit sur le site est rempli d'humour et de blagues, capturant parfaitement l'essence de la marque Mindy Kaling.

Adam Enfroy

Adam est assez célèbre parmi la communauté des blogueurs, avec une audience mensuelle atteignant plus de 600 000 lecteurs mensuels. Adam prend sa marque de blog comme une startup, s'inspirant et mettant en œuvre des pratiques similaires. Son site Web est basique avec toutes les offres d'Enfroy qui font de lui une marque.

Lior Raz

Lior Raz est un acteur et écrivain surtout connu pour avoir créé la série "Fauda". Son site Web d'une page présente parfaitement ce qu'est sa marque : agir. La page d'accueil du site Web de Lior Raz représente ses photos avec différents sujets, qui changent dans un défilement.

JR Taylor

JR Taylor est un célèbre chorégraphe avec un portefeuille de travail avec des célébrités populaires comme Beyonce et Jennifer Lopez, entre autres. Le site Web personnel de JR Taylor personnifie en quoi consiste sa chorégraphie. La section principale de son site Web est remplie de spectacles de danse et de marchandises.

David Milan

David Milan est un artiste et designer 3D accompli, ayant travaillé pour certaines grandes entreprises et célébrités. Son site Web lui-même est une œuvre d'art. Quoi de mieux que de présenter votre portfolio en tant qu'art lui-même ? Le contenu du site Web est rempli de designs uniques, mettant en valeur sa personnalité au public.

Dr Gilbert Simon

Le Dr Gilbert Simon est médecin, avocat et auteur. Son site Web est simple dans sa conception et utilise parfaitement le blanc, le noir et le bleu clair comme accent. La page d'accueil du site de Simon présente son travail, un lien vers sa chaîne YouTube et Amazon pour l'achat de son livre. Un site internet simple mais efficace présente les valeurs, la vision et les offres de la marque Gilbert Simon.

K. Étincelles

K. Sparks, alias Kyle Andre Hunter : musicien, parolier, interprète. Son site Web est rempli de marques personnelles. Il partage tout ce qui concerne sa marque, comme les rythmes, les coulisses, les inspirations musicales et les chansons, entre autres. La page d'accueil du site Web de K. Sparks est une image de portrait avec un menu ciblant le public de son travail. Le contenu du site Web est minimaliste et pertinent. Le site Web de K. Sparks est un excellent exemple d'utilisation de sa marque comme portefeuille.

Libby Peterson

Libby Peterson est une journaliste basée à New York. Contrairement aux autres sites de marque personnelle de cette liste, le site de Libby Peterson ne se concentre pas sur ses photos. Pourtant, cela met en valeur sa table de travail attrayante et ses travaux publiés sur différents supports. La page d'accueil du site Web de Libby Peterson est pleine de couleurs et son portfolio est bien visible pour le public.

Louise Amélie Maison Blanche

Louise Amelia Whitehouse est conteuse et photographe. Le site Web affiche de nombreuses photographies prises par Louise Amelia Whitehouse à travers le monde. Et la mise en page simple mais attrayante du site Web laisse au visiteur une impression durable de ses œuvres.

À l'ère actuelle de la publicité, l'image de marque personnelle avec les bonnes stratégies et la bonne mise en œuvre peut vous aider à gagner des clients. Mais cela peut devenir assez écrasant et déroutant si vous commencez à faire le premier pas dans la création d'une marque pour vous-même sans conseils appropriés. Suivez ces points pour créer une marque à succès pour vous-même afin d'augmenter votre portée et de conquérir le public.

Définissez les valeurs de votre marque

Avant de créer une marque pour vous-même, vous devez être très clair sur les services et les valeurs que vous apporterez. Trouvez vos forces, vos compétences et vos talents et ce qui les distingue.

Comprendre votre public

Comprendre votre public fait partie intégrante de toute marque pour réussir. Vous devez savoir comment vos compétences peuvent attirer un public potentiel. Connaître l'audience de votre marque peut vous aider à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de manière efficace.

Trouvez un emplacement unique

Soyez très précis dans votre créneau concernant les services que vous fournissez. Comprendre vos concurrents vous donne une meilleure idée de ce que vous pouvez offrir qu'ils n'offrent pas. Cela peut aider à jeter les bases de votre marque.

Construire un portefeuille

Trouver des clients sans portefeuille éprouvé peut être assez difficile de nos jours. Utilisez les plateformes de médias sociaux pour promouvoir et cibler des publics pour vos services. Blog (si votre marque le permet) est également un excellent moyen de gagner la confiance du public en publiant des articles liés à vos compétences.

Commencer à réseauter

Connectez-vous avec des personnes pertinentes pour votre marque. Il peut s'agir de concurrents, de clients potentiels ou de personnalités célèbres dans des domaines similaires. Contactez-les pour une collaboration afin d'accroître la notoriété et la crédibilité de votre marque.

Demandez des commentaires

Les commentaires sont un excellent moyen de permettre à votre public d'interagir avec vous et d'aider votre marque à trouver des domaines d'amélioration. Quelle que soit la taille de la marque personnelle, les commentaires du public, les moyens comptent. C'est la raison pour laquelle presque toutes les grandes marques accordent la priorité à l'expérience client avant tout.

Qui a une grande marque personnelle ?

La définition d'une excellente image de marque personnelle varie d'un individu à l'autre. Une marque personnelle est la façon dont un individu se représente, parle et se comporte. Presque toutes les personnalités populaires dans le monde, comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs et Bill Gates, ont leur propre marque et attitude personnelles avec lesquelles elles peuvent être identifiées. Leur marque n'est pas le produit qu'ils ont fabriqué, mais la façon dont chacun représente le produit tout en interagissant avec le public, en fournissant les résultats et en se présentant devant un large public. Plongeons-nous profondément dans la vie de l'une des personnalités célèbres et actuellement l'individu le plus riche du monde "Elon Musk" et ce que nous pouvons apprendre de lui.

Ambition

Elon Musk est le fondateur de Tesla, SpaceX et de la Boring Company. Ses ambitions sont de réaliser ce qui n'a jamais été réalisé auparavant. Cette approche a fait de lui la marque la plus distinctive et la personne la plus riche du monde.

Exprimer

Être une figure importante dans le monde comporte certains avantages, car les gens écoutent attentivement ce que vous avez à dire, ce qu'Elon Musk utilise parfaitement. Outre sa présence sur les réseaux sociaux, Musk est assez interactif avec le public lors de séminaires ou de sessions en direct, et ses followers adorent son humour.

Livraison

Ce qui a fait d'Elon Musk un nom familier, ce n'est pas seulement son discours, mais la cohérence du travail et de la livraison qu'il a promis. Qu'il s'agisse d'une voiture entièrement automatique, de fusées réutilisables ou d'un satellite qui fournit un accès Internet à une vitesse folle, Musk a livré ce que beaucoup croyaient impossible. Les gens croient en une marque qui ne revendique pas mais fournit ce qu'elle prétend.

Cohérence

Le manque de cohérence peut renverser votre marque personnelle, quel que soit son succès actuel. L'attitude incessante d'Elon Musk pour fournir des produits ou des solutions qui n'étaient jamais possibles a fait de lui la marque qu'il est.

Nouveautés

Vient le moment où les gens recherchent la prochaine chose, peu importe la popularité ou la réalisation de votre marque. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes toujours à la recherche de quelque chose de nouveau. C'est ce qu'Elon Musk comprend parfaitement. Ses idées innovantes continues et leurs mises en œuvre aboutissent à ce qu'il est aujourd'hui.

Quelle est la stratégie de marque personnelle la plus efficace ?

Comme toutes les autres marques, votre image de marque personnelle a besoin d'une stratégie pour réussir. Ce sont les meilleures stratégies pour que votre marque se démarque de la concurrence.

Avoir une vision claire

Vous devez être clair sur ce sur quoi vous voulez vous concentrer en tant que marque. De nos jours, les gens aiment sauter les choses trop rapidement avec le strict minimum de temps accordé à leur marque. Ce comportement peut amener un individu à devenir un « homme à tout faire, maître de rien ». Fixer des objectifs et transmettre un message clair sur votre marque à votre public et à vous-même est la première étape d'une stratégie de marque personnelle réussie.

Soyez transparent

La transparence avec le public potentiel de votre marque peut la mener vers de plus hauts sommets. La plupart des gens ne comptent pas sur une marque louche sans une grande partie des informations fournies. Soyez très clair sur votre marque, ce qu'elle fournit, comment elle fournit et comment elle est unique par rapport à la concurrence pour gagner la confiance du public.

Raconter une histoire

Raconter une histoire à travers votre marque est un moyen très efficace d'engager les clients. L'histoire peut être liée à l'origine de votre marque, à la manière dont vous vous distinguez des autres ou à la raison pour laquelle ils devraient utiliser votre marque. En tant qu'êtres humains, nous aimons les histoires qui nous touchent ou résolvent nos problèmes. Trouvez un équilibre saisissant et créez votre propre histoire de marque.

Les médias sociaux sont la clé

Que votre marque personnelle implique un site Web, une application ou tout autre mode, l'utilisation efficace des médias sociaux est essentielle pour réussir. Découvrez comment vous pouvez promouvoir votre marque. Les médias sociaux pour les cadeaux peuvent gagner une audience précoce s'il s'agit d'une application payante. Pour les fournisseurs de services, via leurs sites Web, les blogs et la réalisation de vidéos sur YouTube liés à votre marque peuvent vous aider à être trouvé plus facilement. L'utilisation de publicités sur Facebook, Instagram, LinkedIn et d'autres sites/applications de médias sociaux célèbres est un excellent moyen d'augmenter votre portée.

Connaissez vos concurrents

Comprendre les stratégies de vos concurrents directs et indirects et leurs raisons de succès fait partie intégrante de la création d'une marque personnelle réussie. Après avoir défini des objectifs, trouvez l'écart entre les offres de vos concurrents et ce que vous pouvez faire pour les atteindre. Si le concurrent excelle à un point particulier que votre marque ne peut pas, trouvez une autre façon de faire face à cette situation. Faites la promotion de ce que vous pouvez faire mieux que vos concurrents et pourquoi le public devrait vous donner une chance.

Vous êtes la marque !

Intégrez votre marque dans votre vie. Vous devez être le premier et le plus dévoué utilisateur de votre marque avant tout le monde. Rappelez-vous toujours que vous êtes la marque. Les publics que vous essayez de cibler en premier mesurent votre façon de parler, de vous comporter et d'avoir confiance en la marque que vous vendez.

Conclusion

Dans ce guide détaillé, nous avons répertorié tout ce qui est nécessaire pour créer correctement et efficacement une image de marque personnelle. Comme nous pouvons le voir, plus il y a de façons de diffuser votre image de marque personnelle, mieux vous pouvez utiliser les sites Web, les applications mobiles , les médias sociaux, etc. Si vous souhaitez représenter votre image de marque personnelle à travers des applications mobiles, il est très important d'être impliqué à toutes les étapes. de création d'applications mobiles. Ou encore mieux, c'est pour créer par vous-même, et vous pouvez le faire même si vous n'avez pas de connaissances en codage ; Les plates-formes sans code comme AppMaster peuvent vous donner cette chance. Cette plateforme no-code vous permet de réaliser des applications mobiles sans coder ! Mais si vous souhaitez vous éloigner de la plate-forme, vous pouvez également obtenir simplement le code source de votre application, ainsi que sa documentation, qui est écrite automatiquement.