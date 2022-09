A marca pessoal refere-se à criação de uma identidade para um indivíduo ou uma empresa. Assim como as marcas, a marca pessoal é como definir valores e conhecimentos em torno de uma pessoa ou organização com a qual ela possa se identificar. A marca pessoal consiste em como um indivíduo se parece, fala e age. Não importa em qual área você se destaque, com a marca pessoal certa, é mais fácil ser notificado mesmo em um nicho competitivo. A marca pessoal certa pode fazer você se destacar na era atual de tendências e tecnologia em constante evolução. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre marca pessoal.

Quais são os exemplos de uma marca pessoal?

Aqui estão 25 exemplos de alguns dos melhores sites de branding para se inspirar.

Tony Robbins

Tony Robbins é uma personalidade controversa, mas famosa. Seus livros escritos, seminários, podcasts e outros meios giram em torno de sua marca pessoal de autofinanciamento. Ele é um dos rostos mais conhecidos, e as pessoas o ouvem por seu carisma e energia ininterrupta. O site de Tony Robbins é um bom exemplo da marca pessoal certa. A página inicial do site é bem simples com um tom escuro e destaca todas as ofertas que Tony Robbins oferece. Além disso, há uma grande foto dele e de seu público - é uma ótima ilustração de quão popular ele é.

Aaron Ward

Aaron Ward é conhecido por vender e ensinar sobre a venda de produtos digitais. Ele é um YouTuber ativo com seu blog, no qual ajuda outras pessoas a criar suas marcas. O site de Ward tem um toque estético moderno em sua página inicial e no restante do site. Seu site e personalidade se destacam entre a infinidade de criadores de conteúdo, atraindo uma audiência para seu conteúdo.

Alice Thorpe

Alice Thorpe é designer gráfica e YouTuber. Seu canal no YouTube não é apenas o lugar para aprender design gráfico, mas seu humor e personalidade alegre mantêm seus espectadores envolvidos, incorporando sua marca. Assim como o canal de Thorpe no YouTube, seu site é repleto de criatividade e cores. Isso é o que sua marca representa, conforme mencionado em sua biografia do YouTube "Tropeçando pela vida um pixel de cada vez". Além disso, seu site mostra seus tutoriais populares, o que é muito conveniente.

Gary Vaynerchuk

Gary é popularmente conhecido por transformar o negócio de bebidas de sua família em um dos grandes sites de comércio eletrônico. Ele está ativo em todas as plataformas de mídia social como YouTube, Facebook e Instagram. Sua marca pessoal gira em torno de seu humilde começo para uma vida de sucesso. Seu site oficial menciona suas realizações, blog e ofertas, entre outros, são exibidos de forma bastante eficaz na página inicial usando as cores amarelo, preto e branco.

Bill Nye

Bill Nye, geralmente conhecido como o Cara da Ciência, tem uma carreira de sucesso e longa. Sua maneira de difundir o conhecimento consiste em piadas de pai e humor, que incorporam a marca pessoal de Nye. Seu site oficial dá as boas-vindas ao público com uma citação científica, e o resto do que se segue é uma mistura da página inicial dos quadrinhos e inspirada na ciência. Todos retratam perfeitamente a marca pessoal de Bill Nye.

Maria Forleo

O site de Marie é um bom exemplo de marca pessoal bem feita. Ela é uma figura de sucesso e empreendedora com um público em mais de 200 países. Seu site está na moda e a página inicial funciona como seu portfólio. Embora a página inicial esteja cheia de acontecimentos, o design devidamente otimizado retrata perfeitamente a personalidade de Marie. Marie Forleo tem uma escola de negócios chamada B-School, e sua página inicial mostra histórias de sucesso de seus clientes, e este é um excelente exemplo de promoção na página inicial de um site.

Mel Abraham

Mel Abraham é um conhecido empresário, autor e treinador, que seu site captura perfeitamente. Seus seminários estão sempre cheios de muitos membros da platéia que acompanham o trabalho de Abraham. A maneira de falar e a confiança de Mel Abraham são parte integrante de sua marca pessoal. O site de Mel usa uma paleta de cores moderna de amarelo e branco com alguns destaques em preto. A página inicial inclui seu trabalho, um link para seu treinamento e vídeos de seu canal no YouTube. Na parte superior do site, você pode ver uma janela com o podcast mais recente e reproduzi-lo no site.

Mark Manson

Mark Manson é o autor de alguns livros best-sellers e uma personalidade popular na internet. Muitos gostam de sua maneira de escrever porque é sem filtros, o que ajuda Manson a atingir mais de um milhão de audiências por mês através de seu blog e canal no YouTube. Ele começou sua carreira escrevendo um blog, depois mudou-se para livros. A maneira de Manson de explicar coisas sobre auto-ajuda sem reter nada é parte integrante de sua marca pessoal. Seu site é simples, com um botão clicável para assinaturas e um blog para o público. Ele oferece seus e-books gratuitos, que você pode escolher clicando em um ícone com um tema interessante.

Casey Neistat

Casey é um dos famosos YouTubers e um dos primeiros criadores da cena Vlogging. Seu lema, "Faça o que você não pode", é sua marca pessoal que personifica seu site simples. O tema de cores e a aparência de seu site são bastante simples, muitas vezes redirecionando para os lugares e mensagens mais interessantes.

Billie Eilish

O site de Billie Eilish mostra sua marca pessoal no ponto. Assim como ela experimenta coisas diferentes na música, o site experimenta diversos tipos de conteúdo. A página inicial está repleta de músicas, vídeos e produtos personalizados de Billie, entre outras coisas.

Nicholas Kusmich

Nicholas é bastante famoso na indústria de tecnologia, especialmente no marketing digital. Ele é treinador, autor e guru de anúncios do Facebook. A página inicial de seu site apresenta depoimentos de clientes, um link para seu treinamento gratuito e pago e alguns vídeos e fotos dele com um sorriso largo. Tudo isso se acumula na marca pessoal de Nicholas, uma personalidade sorridente com um histórico de sucesso em marketing digital.

Tim Ferriss

Tim Ferriss é outro famoso guru e autor de auto-ajuda. Ele se concentra em mudar a mentalidade de empregadores e funcionários, para os quais oferece muitos cursos, incluindo a marca pessoal de Ferriss. A página inicial de seu site é um blog limpo e simples, juntamente com outras ofertas e links para seus podcasts.

Gari Cruze

Gari Cruze é um redator talentoso, e é sua marca também. E seu site diz perfeitamente por que ele se destaca nisso. A página inicial recebe o público com fotos e, ao passar o mouse sobre ela, mostra as campanhas em que trabalhou. É um ótimo método de branding pessoal que permite que os visitantes se familiarizem com o trabalho de Gari Cruze.

Sean O'Brien

Sean O'Brien é 10 vezes campeão de surf da Austrália, que seu site usa como marca. O site é curto, mas tem todos os requisitos de um ótimo site de marca pessoal. O site de Brien é moderno e cheio de animações. Do logotipo do site ao texto e ao conteúdo que ele acumula, criando um dos melhores sites de branding pessoal.

Charli Marie

Charli Marie é uma designer moderna, escritora e YouTuber. Seu site oficial captura completamente a essência da marca pessoal. O site tem um tom estético de roxo e branco, com serviços surgindo para o público. O site de Charli Marie é um centro onde as pessoas podem aprender sobre suas habilidades e no que ela tem trabalhado. Esse é o exemplo perfeito de uma marca pessoal bem feita.

Martha Stewart

Martha Stewart tem muitos interesses, como cozinhar, desenhar e jardinagem, que fazem parte de sua marca pessoal. Seu site é elegante e consiste em cores cinza e branco com texto em preto. A página inicial está repleta de muito conteúdo para o público dela.

Mindy Kaling

Mindy Kaling é uma celebridade bem conhecida, com suas mãos em vários empreendimentos, como atuar, escrever e produzir. Seu humor e momentos cômicos são essenciais para sua marca pessoal, que seu site captura no ponto. A homepage é moderna, combinada com azul celeste e branco. O texto escrito no site é repleto de humor e piadas, capturando perfeitamente a essência da marca Mindy Kaling.

Adam Enfroy

Adam é bastante famoso entre a comunidade de blogs, com uma audiência mensal que chega a mais de 600.000 leitores mensais. Adam leva sua marca de blogs como uma startup, inspirando-se e implementando práticas semelhantes. Seu site é básico com todas as ofertas da Enfroy que fazem dele uma marca.

Lior Raz

Lior Raz é um ator e escritor mais conhecido por criar a série "Fauda". Seu site de uma página mostra perfeitamente o que é sua marca: atuação. A página inicial do site de Lior Raz representa suas fotos com diferentes temas, que mudam em um pergaminho.

JR Taylor

JR Taylor é um coreógrafo famoso com um portfólio de trabalhos com algumas celebridades populares como Beyonce e Jennifer Lopez, entre outras. O site pessoal de JR Taylor personifica o que é sua coreografia. A seção principal de seu site está repleta de apresentações de dança e algumas mercadorias.

David Milan

David Milan é um talentoso artista e designer 3D, tendo trabalhado para algumas das principais empresas e celebridades. Seu próprio site é uma obra de arte. O que poderia ser melhor do que apresentar seu portfólio como arte em si? O conteúdo do site é repleto de designs exclusivos, mostrando sua personalidade ao público.

Dr. Gilberto Simon

Dr. Gilbert Simon é médico, advogado e autor. Seu site é simples em design e usa branco, preto e azul claro como um sotaque perfeitamente. A página inicial do site de Simon mostra seu trabalho, um link para seu canal no YouTube e a Amazon para comprar seu livro. Um site simples, mas eficaz, mostra os valores, a visão e as ofertas da marca Gilbert Simon.

K. Sparks

K. Sparks, também conhecido como Kyle Andre Hunter: músico, letrista, performer. Seu site está cheio de marcas pessoais. Ele compartilha tudo relacionado à sua marca, como batidas, bastidores, inspirações musicais, músicas, entre outras coisas. A página inicial do site de K. Sparks é um retrato com um menu direcionado ao público de seu trabalho. O conteúdo do site é minimalista e pontual. O site da K. Sparks é um ótimo exemplo de uso de sua marca como portfólio.

Libby Peterson

Libby Peterson é uma jornalista de Nova York. Ao contrário de outros sites de marcas pessoais nesta lista, o site de Libby Peterson não se concentra em suas fotos. Ainda assim, destaca sua atraente mesa de trabalho e trabalhos publicados em diferentes mídias. A página inicial do site de Libby Peterson está cheia de cores, e seu portfólio é proeminente para o público notar.

Louise Amelie Whitehouse

Louise Amelia Whitehouse é contadora de histórias e fotógrafa. O site exibe muitas fotografias tiradas por Louise Amelia Whitehouse ao redor do mundo. E o design de layout simples e atraente do site deixa o visitante com uma impressão duradoura de seus trabalhos.

Como você se marca?

Nesta era atual de publicidade, a marca pessoal com as estratégias e implementação corretas pode ajudá-lo a conquistar clientes. Mas pode ficar bastante confuso e avassalador se você começar a dar o primeiro passo na criação de uma marca para si mesmo sem a devida orientação. Siga estes pontos para fazer uma marca de sucesso para você aumentar seu alcance e conquistar o público.

Defina os valores da sua marca

Antes de criar uma marca para si mesmo, você deve ser muito claro sobre os serviços e valores que fornecerá. Encontre seus pontos fortes, habilidades e talentos e o que os faz se destacar.

Entenda seu público

Entender seu público é parte integrante de qualquer marca para encontrar o sucesso. Você deve saber como suas habilidades podem atrair um público em potencial. Conhecer o público da sua marca pode ajudá-lo a criar e implementar estratégias de forma eficaz.

Encontre um pitch único

Seja muito específico em seu nicho em relação aos serviços que você está fornecendo. Compreender seus concorrentes lhe dá uma ideia melhor sobre o que você pode oferecer que eles não oferecem. Pode ajudar a construir a base para a sua marca.

Construir um portfólio

Encontrar clientes sem um portfólio comprovado pode ser bastante difícil nos dias de hoje. Use plataformas de mídia social para promover e segmentar públicos para seus serviços. O blog (se sua marca permitir) também é uma ótima maneira de conquistar a confiança do público publicando artigos relacionados às suas habilidades.

Iniciar rede

Conecte-se com pessoas relevantes para sua marca. Podem ser concorrentes, clientes em potencial ou personalidades famosas em áreas semelhantes. Entre em contato com eles para obter colaboração para aumentar a conscientização e a credibilidade da sua marca.

Peça feedback

O feedback é uma ótima maneira de permitir que seu público interaja com você e ajude sua marca a encontrar áreas de melhoria. Não importa o tamanho da marca pessoal, o feedback do público é importante. Essa é a razão pela qual quase todas as grandes marcas priorizam a experiência do cliente acima de tudo.

Quem tem uma grande marca pessoal?

A definição de grande marca pessoal varia de indivíduo para empresa. Uma marca pessoal é como um indivíduo se representa, fala e se comporta. Quase todas as personalidades populares do mundo, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs e Bill Gates, têm sua própria marca pessoal e atitude com a qual podem ser identificados. Sua marca não é o produto que eles fizeram, mas como cada um representa o produto enquanto interage com o público, fornecendo os resultados e se apresentando na frente de um grande público. Vamos mergulhar fundo na vida de uma das personalidades famosas e atualmente o indivíduo mais rico do mundo "Elon Musk" e o que podemos aprender com ele.

Ambição

Elon Musk é o fundador da Tesla, SpaceX e da Boring Company. Suas ambições são alcançar o que nunca foi alcançado antes. Essa abordagem fez dele a marca mais distinta e a pessoa mais rica do mundo.

Expressando

Ser uma figura importante no mundo vem com algumas vantagens, pois as pessoas ouvem atentamente o que você tem a dizer, o que Elon Musk utiliza perfeitamente. Além de sua presença nas mídias sociais, Musk é bastante interativo com o público durante seminários ou sessões ao vivo, e seus seguidores adoram seu humor.

Entregando

O que fez de Elon Musk um nome familiar não é apenas sua fala, mas a consistência de trabalho e entrega que ele prometeu. Seja um carro totalmente automático, Rockets reutilizáveis ou um satélite que fornece internet de alta velocidade, Musk entregou o que muitos acreditavam ser impossível. As pessoas acreditam em uma marca que não afirma, mas fornece o que afirma.

Consistência

A falta de consistência pode derrubar sua marca pessoal, não importa o quão bem-sucedida ela seja agora. A atitude ininterrupta de Elon Musk em fornecer produtos ou soluções que nunca foram possíveis fez dele a marca que é.

Inovações

Chega um ponto em que as pessoas olham para a próxima coisa, não importa o quão popular ou alcançada seja sua marca. Nós, como seres humanos, estamos sempre à procura de algo novo. É isso que Elon Musk entende perfeitamente. Suas contínuas ideias inovadoras e suas implementações resultam no que ele é hoje.

Qual é a estratégia de marca pessoal mais eficaz?

Assim como qualquer outra marca, sua marca pessoal precisa de uma estratégia para alcançar o sucesso. Essas são as melhores estratégias para fazer sua marca se destacar da concorrência.

Tenha uma visão clara

Você deve ser claro sobre o que deseja focar como marca. Hoje em dia, as pessoas gostam de pular as coisas muito rapidamente com o mínimo de tempo dado à sua marca. Esse comportamento pode levar um indivíduo a se tornar um "pau para toda obra, mestre de nada". Definir metas e ter uma mensagem clara sobre sua marca para seu público e para você mesmo é o primeiro passo para uma marca pessoal de sucesso.

Seja transparente

A transparência com o público potencial da sua marca pode levá-la a patamares maiores. A maioria das pessoas não confia em uma marca obscura sem muita informação fornecida. Seja muito claro sobre sua marca, o que ela oferece e como ela fornece e como ela é única em relação à concorrência para ganhar a confiança do público.

Conte uma história

Contar uma história através da sua marca é uma maneira muito bem-sucedida de envolver os clientes. A história pode estar relacionada à origem da sua marca, como você se distingue dos outros ou por que eles deveriam usar sua marca. Nós, como seres humanos, amamos histórias que se conectam conosco ou resolvem nossos problemas. Encontre um equilíbrio impressionante e crie sua própria história de marca.

As redes sociais são a chave

Quer sua marca pessoal envolva um site, um aplicativo ou qualquer outro modo, usar a mídia social de forma eficaz é crucial para encontrar o sucesso. Descubra como você pode divulgar sua marca. A mídia social para brindes pode ganhar uma audiência antecipada se for um aplicativo pago. Para provedores de serviços, por meio de seus sites, blogar e fazer vídeos no YouTube relacionados à sua marca podem facilitar a localização. Usar anúncios no Facebook, Instagram, LinkedIn e outros sites/aplicativos de mídia social famosos é uma ótima maneira de aumentar seu alcance.

Conheça seus concorrentes

Compreender as estratégias de seus concorrentes diretos e indiretos e suas razões para o sucesso é essencial para criar uma marca pessoal de sucesso. Depois de definir metas, encontre a lacuna entre as ofertas do seu concorrente e o que você pode fazer para cumpri-las. Se o concorrente se destacar em um ponto específico que sua marca não consegue, encontre uma forma alternativa de lidar com essa situação. Promova o que você pode fazer melhor do que sua concorrência e por que o público deve lhe dar uma chance.

Você é a marca!

Integre sua marca em sua vida. Você deve ser o primeiro e mais dedicado usuário da sua marca antes de qualquer outra pessoa. Lembre-se sempre que você é a marca. O público-alvo que você está tentando atingir mede primeiro como você fala, se comporta e confia na marca que vende.

Conclusão

Neste guia detalhado, listamos tudo o que é necessário para criar uma marca pessoal de maneira correta e eficaz.