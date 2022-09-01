Kişisel markalaşma, bir birey veya işletme için bir kimlik oluşturmayı ifade eder. Markalar gibi, kişisel markalaşma da bir kişi veya kuruluş etrafında özdeşleşebilecekleri değerler ve uzmanlık belirlemek gibidir. Kişisel markalaşma, bir bireyin nasıl göründüğü, konuştuğu ve davrandığı ile ilgilidir. Hangi alanda üstün olursanız olun, doğru kişisel marka bilinci oluşturma ile rekabetçi bir niş içinde bile haberdar olmak daha kolaydır. Doğru kişisel marka bilinci oluşturma, sürekli gelişen trendler ve teknoloji çağında sizi öne çıkarabilir. Kişisel markalaşma hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

Kişisel marka örnekleri nelerdir?

İşte ilham alabileceğiniz en iyi markalaşma sitelerinden bazılarına 25 örnek.

Tony Robbins

Tony Robbins tartışmalı ama ünlü bir kişiliktir. Yazılı kitapları, seminerleri, podcast'leri ve diğer ortamlarının tümü, kişisel kendi kendini finanse etme markası etrafında dönüyor. Tanınmış yüzlerden biri ve insanlar onu karizması ve bitmeyen enerjisiyle dinliyor. Tony Robbins'in sitesi, doğru kişisel marka bilinci oluşturmanın güzel bir örneğidir. Sitenin ana sayfası koyu bir tonla oldukça basittir ve Tony Robbins'in sunduğu tüm teklifleri vurgular. Ayrıca, onun ve izleyicilerinin büyük bir fotoğrafı var - ne kadar popüler olduğunun harika bir örneği.

harun koğuşu

Aaron Ward, dijital ürün satışı konusunda satış yapması ve öğretmesiyle tanınır. Başkalarının markalarını oluşturmalarına yardımcı olduğu bloguyla aktif bir YouTuber. Ward'ın sitesi, ana sayfasında ve sitenin geri kalanında modern bir estetik dokunuşa sahiptir. Web sitesi ve kişiliği, içeriğine izleyici çeken çok sayıda içerik oluşturucu arasında öne çıkıyor.

Alice Thorpe

Alice Thorpe bir grafik tasarımcı ve YouTuber. YouTube kanalı sadece grafik tasarımı öğrenebileceğiniz bir yer değil, aynı zamanda mizahı ve neşeli kişiliği, markasını da dahil ederek izleyicilerini meşgul ediyor. Thorpe'un YouTube kanalı gibi, web sitesi de yaratıcılık ve renklerle dolu. YouTube biyografisinde "Hayatta her seferinde bir piksel tökezlemek" de belirtildiği gibi, markasının temsil ettiği şey budur. Ayrıca, web sitesi çok uygun olan popüler eğitimlerini gösteriyor.

Gary Vaynerchuk

Gary, ailesinin İçki işini büyük e-ticaret sitelerinden birine dönüştürmesiyle ünlüdür. YouTube, Facebook ve Instagram gibi tüm sosyal medya platformlarında aktiftir. Kişisel markası, başarılı bir hayata mütevazi başlangıcı etrafında döner. Resmi web sitesinde, diğerlerinin yanı sıra başarılarından, blogundan ve tekliflerinden bahseder, Sarı, siyah ve beyaz renkler kullanılarak ana sayfada oldukça etkili bir şekilde görüntülenir.

Bill Nye

Genellikle Science Guy olarak bilinen Bill Nye, başarılı ve uzun soluklu bir kariyere sahiptir. Bilgiyi yayma yolu, hepsi Nye'nin kişisel markasını içeren baba şakalarından ve mizahından oluşur. Resmi web sitesi izleyiciyi bir bilim alıntısıyla karşılıyor ve aşağıdakilerin geri kalanı komik ve bilimden ilham alan ana sayfanın bir karışımı. Hepsi Bill Nye'nin kişisel markasını mükemmel bir şekilde tasvir ediyor.

Marie Forleo

Marie'nin sitesi, doğru yapılan kişisel marka bilinci oluşturmanın güzel bir örneğidir. 200'den fazla ülkede izleyicisi olan başarılı bir figür ve girişimcidir. Web sitesi modaya uygun ve ana sayfası portföyü gibi davranıyor. Ana sayfa olaylarla dolu olsa da, uygun şekilde optimize edilmiş tasarım, Marie'nin kişiliğini mükemmel bir şekilde tasvir ediyor. Marie Forleo'nun B-School adında bir işletme okulu var ve ana sayfasında müşterilerinin başarı öyküleri gösteriliyor ve bu, bir site ana sayfasındaki promosyonun mükemmel bir örneğidir.

mel Abraham

Mel Abraham, web sitesinin mükemmel bir şekilde yakaladığı tanınmış bir girişimci, yazar ve eğitmendir. Onun seminerleri her zaman İbrahim'in çalışmalarını takip eden birçok dinleyiciyle doludur. Mel Abraham'ın konuşma tarzı ve kendine güveni, kişisel markasının ayrılmaz bir parçasıdır. Mel'in web sitesi, bazı siyah vurgularla birlikte modern bir sarı ve beyaz renk paleti kullanıyor. Ana sayfada çalışmalarını, eğitiminin bağlantısını ve YouTube kanalındaki videoları içerir. Sitenin üst kısmında, en son podcast'in bulunduğu bir pencere görebilir ve sitede oynatabilirsiniz.

Mark Manson

Mark Manson, en çok satan bazı kitapların ve popüler bir internet kişiliğinin yazarıdır. Birçok kişi, Manson'ın blogu ve YouTube kanalı aracılığıyla ayda bir milyondan fazla izleyiciye ulaşmasına yardımcı olan, herhangi bir filtresiz olduğu için yazma şeklini beğeniyor. Kariyerine bir blog yazarak başladı, daha sonra kitaplara geçti. Manson'ın kendi kendine yardımla ilgili şeyleri hiçbir şeyi geri çekmeden açıklama şekli, kişisel markasının ayrılmaz bir parçasıdır. Abonelikler için tıklanabilir bir düğme ve izleyiciler için bir blog ile sitesi basittir. İlginç bir temaya sahip bir simgeye tıklayarak seçebileceğiniz ücretsiz e-kitaplarını sunuyor.

Casey Neistat

Casey, ünlü YouTuber'lardan biri ve Vlogging sahnesinin ilk yaratıcılarından biri. "Yapamayacağınız şeyi yapın" sloganı, basit sitesini kişiselleştiren kişisel markasıdır. Web sitesinin renk teması ve görünümü oldukça basittir ve genellikle daha ilginç yerlere ve mesajlara yönlendirilir.

Billie Eilish

Billie Eilish'in web sitesi, kişisel markasını yerinde gösteriyor. Tıpkı müzikte farklı şeyler denediği gibi, site de birçok farklı içerik türüyle denemeler yapıyor. Ana sayfa, diğer şeylerin yanı sıra Billie'nin müziği, videoları ve özelleştirilmiş ürünleriyle doludur.

Nicholas Kusmich

Nicholas, teknoloji endüstrisinde, özellikle dijital pazarlamada oldukça ünlüdür. Bir eğitmen, yazar ve Facebook Reklamları Gurusudur. Web sitesinin ana sayfasında müşterilerin referansları, ücretsiz, ücretli eğitiminin bir bağlantısı ve geniş bir gülümsemeyle spor yaptığı bazı videolar ve resimler yer alıyor. Tüm bunlar, dijital pazarlamada başarılı bir geçmişe sahip, gülümseyen bir kişilik olan Nicholas'ın kişisel markasına dönüşüyor.

Tim Ferris

Tim Ferriss, bir başka ünlü kendi kendine yardım gurusu ve yazarıdır. Ferriss'in kişisel markası da dahil olmak üzere birçok kurs sunduğu, işverenlerin ve çalışanların zihniyetini değiştirmeye odaklanıyor. Web sitesinin ana sayfası, diğer teklifler ve podcast'lerine bağlantılar ile birlikte temiz ve basit bir blog.

Gari Cruze

Gari Cruze başarılı bir metin yazarı ve onun da markası. Ve web sitesi, neden bu konuda üstün olduğunu mükemmel bir şekilde anlatıyor. Ana sayfa, izleyiciyi resimlerle karşılar ve üzerine gelindiğinde üzerinde çalıştığı kampanyaları gösterir. Ziyaretçilerin Gari Cruze'un çalışmalarına aşina olmalarını sağlayan harika bir kişisel marka oluşturma yöntemidir.

Sean O'Brien

Sean O'Brien, sitesinin marka olarak kullandığı Avustralya'dan 10 kez sörf tahtası şampiyonu. Web sitesi kısa ama harika bir kişisel markalaşma sitesinin tüm gereksinimlerine sahip. Brien'in web sitesi modern ve animasyonlarla dolu. Sitenin logosundan metne ve biriktirdiği içeriğe kadar, en iyi kişisel marka web sitelerinden birini yaratır.

charli marie

Charli Marie modern bir tasarımcı, yazar ve YouTuber. Resmi web sitesi, kişisel markalaşmanın özünü tamamen yakalar. Web sitesi, izleyicilere açılan hizmetler ile estetik bir mor ve beyaz tonuna sahiptir. Charli Marie'nin sitesi, insanların onun becerileri ve üzerinde çalıştığı şeyler hakkında bilgi edinebileceği bir merkezdir. Bu, doğru yapılmış bir kişisel markanın mükemmel bir örneğidir.

Martha Stewart

Martha Stewart, kişisel markasının bir parçası olan yemek pişirme, tasarım ve bahçe işleri gibi birçok ilgi alanına sahiptir. Web sitesi şık ve siyah metinli gri ve beyaz renklerden oluşuyor. Ana sayfa, izleyicileri için birçok içerikle doludur.

Mindy Kaling

Mindy Kaling oyunculuk, yazarlık ve yapımcılık gibi çeşitli girişimlerde bulunan tanınmış bir ünlüdür. Mizahı ve komedi zamanlamaları, sitesinin anında yakaladığı kişisel markasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ana sayfa modern, gök mavisi ve beyaz ile birleştirilmiştir. Sitedeki yazılı metin, Mindy Kaling'in marka özünü mükemmel bir şekilde yakalayan mizah ve şakalarla doludur.

Adam Enfroy

Adam, aylık izleyici kitlesi 600.000'den fazla aylık okuyucuya ulaşan blog topluluğu arasında oldukça ünlüdür. Adam, blog markasını bir başlangıç olarak alıyor, ilham alıyor ve benzer uygulamaları hayata geçiriyor. Web sitesi, Enfroy'un onu bir marka yapan tüm teklifleri ile temeldir.

lior raz

Lior Raz, en çok "Fauda" dizisini yaratmasıyla tanınan bir aktör ve yazardır. Tek sayfalık web sitesi, markasının neyle ilgili olduğunu mükemmel bir şekilde sergiliyor: oyunculuk. Lior Raz'ın web sitesinin ana sayfası, bir parşömenle değişen farklı konulardaki fotoğraflarını temsil ediyor.

JR Taylor

JR Taylor, Beyonce ve Jennifer Lopez gibi bazı popüler ünlülerle çalışma portföyüne sahip ünlü bir koreograftır. JR Taylor kişisel web sitesi, koreografisinin neyle ilgili olduğunu kişileştirir. Web sitesinin ana bölümü dans gösterileri ve bazı ürünlerle dolu.

David Milan

David Milan, bazı önde gelen şirketler ve ünlüler için çalışmış, başarılı bir 3D sanatçısı ve tasarımcısıdır. Web sitesinin kendisi bir sanat eseridir. Portfolyonuzu sanatın kendisi olarak sergilemekten daha iyi ne olabilir? Web sitesinin içeriği, kişiliğini izleyiciye sergileyen benzersiz tasarımlarla doludur.

Gilbert Simon

Dr. Gilbert Simon bir doktor, avukat ve yazardır. Web sitesinin tasarımı basittir ve mükemmel bir vurgu olarak beyaz, siyah ve açık mavi kullanır. Simon'ın sitesinin ana sayfası, çalışmalarını, YouTube kanalına bir bağlantı ve kitabını satın almak için Amazon'u sergiliyor. Basit ama etkili bir web sitesi, Gilbert Simon'ın markasının değerlerini, vizyonunu ve tekliflerini sergiliyor.

K. Kıvılcımlar

K. Sparks, diğer adıyla Kyle Andre Hunter: müzisyen, söz yazarı, icracı. Web sitesi kişisel markalaşma ile dolu. Beatler, Sahne arkası, müzik ilhamları ve şarkılar gibi markasıyla ilgili her şeyi paylaşıyor. K. Sparks'ın web sitesinin ana sayfası, izleyiciyi eserine hedefleyen bir menüye sahip bir portre resmidir. Web sitesinin içeriği minimalist ve yerinde. K. Sparks'ın web sitesi, markasını portföy olarak kullanmanın harika bir örneğidir.

Özge Peterson

Libby Peterson, New York merkezli bir Gazetecidir. Bu listedeki diğer kişisel markalaşma sitelerinin aksine, Libby Peterson'ın sitesi onun resimlerine odaklanmıyor. Yine de, çekici çalışma masasını ve farklı ortamlarda yayınlanmış çalışmalarını vurgulamaktadır. Libby Peterson'ın web sitesinin ana sayfası renklerle dolu ve portföyü, izleyicilerin fark etmesi için öne çıkıyor.

Louise Amelie Beyaz Saray

Louise Amelia Whitehouse bir hikaye anlatıcısı ve fotoğrafçıdır. Web sitesinde Louise Amelia Whitehouse tarafından dünya çapında çekilmiş birçok fotoğraf sergileniyor. Ve web sitesinin basit ama çekici yerleşim tasarımı, ziyaretçide eserleri hakkında uzun süreli bir izlenim bırakıyor.

Kendinizi nasıl markalaştırırsınız?

İçinde bulunduğumuz reklam çağında, doğru stratejiler ve uygulamalarla kişisel markalaşma, müşteri kazanmanıza yardımcı olabilir. Ancak, doğru yönlendirme olmadan kendiniz için bir marka yaratmanın ilk adımını atmaya başlarsanız, bu oldukça bunaltıcı ve kafa karıştırıcı olabilir. Erişiminizi artırmak ve kitleyi kazanmak için kendinize başarılı bir marka yapmak için bu noktaları izleyin.

Marka değerlerinizi tanımlayın

Kendiniz için bir marka yaratmadan önce, vereceğiniz hizmetler ve değerler konusunda çok net olmalısınız. Güçlü yönlerinizi, becerilerinizi ve yeteneklerinizi ve onları öne çıkaran şeyleri bulun.

Kitlenizi anlayın

Hedef kitlenizi anlamak, başarıya ulaşmak için herhangi bir markanın ayrılmaz bir parçasıdır. Becerilerinizin potansiyel bir kitleyi nasıl çekebileceğini bilmelisiniz. Markanızın hedef kitlesini bilmek, stratejileri etkili bir şekilde oluşturmanıza ve uygulamanıza yardımcı olabilir.

Benzersiz bir adım bulun

Hangi hizmetleri sağladığınız konusunda nişinizde çok spesifik olun. Rakiplerinizi anlamak, size sunduklarınız hakkında onların sunmadığı şeyler hakkında daha iyi bir fikir verir. Markanız için temel oluşturmaya yardımcı olabilir.

Portföy oluşturun

Kanıtlanmış bir portföyü olmayan müşteri bulmak bu gün ve yaşta oldukça zor olabilir. Hizmetleriniz için kitleleri tanıtmak ve hedeflemek için sosyal medya platformlarını kullanın. Blog (markanız izin veriyorsa), becerilerinizle ilgili makaleler yayınlayarak izleyici güvenini kazanmanın harika bir yoludur.

Ağ oluşturmaya başla

Markanızla alakalı kişilerle bağlantı kurun. Rakipler, potansiyel müşteriler veya benzer alanlardaki ünlü kişiler olabilir. Markanızın bilinirliğini ve güvenilirliğini artırmak için işbirliği için onlara ulaşın.

Geri bildirim isteyin

Geri bildirim, hedef kitlenizin sizinle etkileşim kurmasını sağlamanın ve markanızın iyileştirme alanlarını bulmasına yardımcı olmanın harika bir yoludur. Kişisel marka ne kadar büyük olursa olsun, izleyicilerden gelen geri bildirimler önemlidir. Hemen hemen tüm büyük markaların müşteri deneyimini her şeyden önce tutmasının nedeni budur.

Kimin harika bir kişisel markası var?

Büyük kişisel markalaşmanın tanımı, kişiden işletmeye değişir. Kişisel marka, bireyin kendini nasıl temsil ettiği, konuştuğu ve davrandığıdır. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs ve Bill Gates gibi dünyadaki hemen hemen tüm popüler kişilikler, tanımlanabilecekleri kendi kişisel markalarına ve tutumlarına sahiptir. Markaları ürettikleri ürün değil, kitleyle etkileşime girerken, sonuçları sağlarken ve kendilerini geniş bir kitlenin önüne taşırken ürünü nasıl temsil ettikleridir. Ünlü kişiliklerden birinin ve şu anda dünyanın en zengin bireyi "Elon Musk"ın bir hayatına ve ondan neler öğrenebileceğimize derinlemesine dalalım.

Hırs

Elon Musk, Tesla, SpaceX ve Boring Company'nin kurucusudur. Onun emelleri daha önce hiç elde edilmemiş olanı başarmaktır. Bu yaklaşım onu dünyanın en belirgin markası ve en zengin insanı yaptı.

ifade etmek

İnsanlar söylediklerinizi yakından dinledikçe, Elon Musk'ın mükemmel bir şekilde kullandığı, dünyada önemli bir figür olmanın bazı avantajları var. Musk, sosyal medyadaki varlığının yanı sıra seminerler veya canlı oturumlar sırasında izleyicilerle oldukça etkileşimli ve takipçileri onun mizahını seviyor.

Teslim

Elon Musk'ı ünlü yapan şey sadece konuşması değil, söz verdiği iş ve teslimatın tutarlılığıdır. İster tamamen otomatik bir araba, ister yeniden kullanılabilir Rockets, isterse çılgın hızda internet sağlayan bir uydu olsun, Musk birçok kişinin imkansız olduğuna inandığı şeyi sağladı. İnsanlar iddia etmeyen ama iddia ettiklerini sağlayan bir markaya inanırlar.

Tutarlılık

Tutarlılık eksikliği, şu anda ne kadar başarılı olursa olsun, kişisel markanızı devirebilir. Elon Musk'ın asla mümkün olmayan ürünler veya çözümler sunma konusundaki dur durak bilmeyen tutumu, onu olduğu marka haline getirdi.

Yenilikler

Markanız ne kadar popüler veya başarılı olursa olsun, insanların bir sonraki şeye baktığı bir nokta geliyor. Biz insanlar olarak her zaman yeni bir şeyler ararız. Elon Musk'ın mükemmel bir şekilde anladığı şey budur. Sürekli yenilikçi fikirleri ve uygulamaları, bugün olduğu şeyle sonuçlanıyor.

En etkili kişisel marka stratejisi nedir?

Tıpkı diğer tüm markalar gibi, kişisel markanızın da başarıya ulaşmak için bir stratejiye ihtiyacı var. Bunlar, markanızı rekabette öne çıkarmak için en iyi stratejilerdir.

Net bir vizyona sahip olun

Marka olarak neye odaklanmak istediğiniz konusunda net olmalısınız. Günümüzde insanlar, markalarına verilen minimum süre ile çok hızlı atlamayı seviyorlar. Bu davranış, bir bireyin "Tüm esnafların Jack'i, hiçbirinin efendisi" olmasına yol açabilir. Hedefler belirlemek ve hedef kitlenize ve kendinize markanız hakkında net bir mesaj vermek, başarılı kişisel marka bilinci oluşturmanın ilk adımıdır.

şeffaf olun

Markanızın potansiyel hedef kitlesi ile şeffaflık, markanızı daha yüksek noktalara taşıyabilir. Çoğu insan, verilen bilgilerin çoğu olmadan gölgeli bir markaya güvenmez. Hedef kitlenin güvenini kazanmak için markanız, ne sağladığı ve nasıl sağladığı ve rekabette nasıl benzersiz olduğu konusunda çok net olun.

Bir hikaye anlatmak

Markanız aracılığıyla bir hikaye anlatmak, müşterilerle etkileşim kurmanın çok başarılı bir yoludur. Hikaye, markanızın kökeni, diğerlerinden nasıl farklı olduğunuz veya markanızı neden kullanmaları gerektiği ile ilgili olabilir. Biz insanlar, bizimle bağlantı kuran veya sorunlarımızı çözen hikayeleri severiz. Çarpıcı bir denge bulun ve kendi marka hikayenizi yaratın.

Sosyal medya anahtardır

Kişisel markanız ister bir web sitesi, ister bir uygulama veya başka bir mod içeriyor olsun, sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak, başarıya ulaşmak için çok önemlidir. Markanızı nasıl tanıtabileceğinizi öğrenin. Eşantiyonlar için sosyal medya, ücretli bir uygulamaysa erken bir izleyici kitlesi kazanabilir. Servis sağlayıcılar için, web siteleri aracılığıyla blog yazmak ve YouTube'da markanızla ilgili videolar hazırlamak sizi bulmanızı kolaylaştırabilir. Facebook, Instagram, LinkedIn ve diğer ünlü sosyal medya sitelerinde/uygulamalarında Reklamları kullanmak, erişiminizi artırmanın harika bir yoludur.

Rakiplerinizi tanıyın

Doğrudan ve dolaylı rakiplerinizin stratejilerini ve başarı nedenlerini anlamak, başarılı bir kişisel marka yaratmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Hedefler belirledikten sonra, rakiplerinizin sundukları ile bunları gerçekleştirmek için neler yapabileceğiniz arasındaki boşluğu bulun. Rakip, markanızın yapamayacağı belirli bir noktada üstünse, bu durumla başa çıkmanın alternatif bir yolunu bulun. Neyi rekabetinizden daha iyi yapabileceğinizi ve izleyicilerin size neden bir şans vermesi gerektiğini tanıtın.

Marka sensin!

Markanızı hayatınıza entegre edin. Herkesten önce markanızın ilk ve en özverili kullanıcısı olmalısınız. Her zaman marka olduğunuzu unutmayın. Hedeflemeye çalıştığınız kitle, ilk olarak nasıl konuştuğunuzu, kendinizi nasıl taşıdığınızı ve sattığınız markaya güvendiğini ölçer.

Çözüm

Bu detaylı rehberde, kişisel marka bilinci oluşturmayı doğru ve etkili bir şekilde oluşturmak için gereken her şeyi listeledik. Gördüğümüz gibi, kişisel markanızı ne kadar çok yaygınlaştırabilirseniz, web sitelerini, mobil uygulamaları , sosyal medyayı vb. daha iyi kullanabilirsiniz. mobil uygulamalar oluşturmaktır. Ya da daha iyisi, kendi başınıza yaratmaktır ve bunu kodlama bilginiz olmasa bile yapabilirsiniz; AppMaster gibi kodsuz platformlar size bu şansı verebilir. Bu kodsuz platform, kodlama yapmadan mobil uygulamalar yapmanızı sağlar! Ancak platformdan uzaklaşmak istiyorsanız, bunu uygulamanızın kaynak kodunu ve otomatik olarak yazılan belgelerini de alabilirsiniz.