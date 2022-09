Personal Branding bezieht sich auf die Schaffung einer Identität für eine Person oder ein Unternehmen. Wie Marken ist Personal Branding wie das Setzen von Werten und Fachwissen um eine Person oder eine Organisation, mit denen sie sich identifizieren können. Personal Branding besteht darin, wie eine Person aussieht, spricht und handelt. Ganz gleich, in welchem Bereich Sie sich auszeichnen, mit dem richtigen Personal Branding ist es einfacher, selbst in einer wettbewerbsintensiven Nische benachrichtigt zu werden. Das richtige Personal Branding kann Sie im aktuellen Zeitalter der sich ständig weiterentwickelnden Trends und Technologien hervorheben. Hier finden Sie alles, was Sie über Personal Branding wissen müssen.

Was sind Beispiele für eine persönliche Marke?

Hier sind 25 Beispiele für einige der besten Markenseiten, von denen Sie sich inspirieren lassen können.

Toni Robbins

Tony Robbins ist eine umstrittene, aber berühmte Persönlichkeit. Seine geschriebenen Bücher, Seminare, Podcasts und andere Medien drehen sich alle um seine persönliche Art der Selbstfinanzierung. Er ist eines der bekannten Gesichter, und die Leute hören ihm wegen seines Charismas und seiner ununterbrochenen Energie zu. Die Website von Tony Robbins ist ein gutes Beispiel für das richtige Personal Branding. Die Homepage der Website ist ziemlich einfach mit einem dunklen Ton und hebt alle Angebote hervor, die Tony Robbins anbietet. Außerdem gibt es ein großes Foto von ihm und seinem Publikum – es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie beliebt er ist.

Aaron Ward

Aaron Ward ist bekannt für das Verkaufen und Lehren über den Verkauf digitaler Produkte. Er ist ein aktiver YouTuber mit seinem Blog, in dem er anderen hilft, ihre Marken zu kreieren. Wards Website hat auf seiner Homepage und dem Rest der Website einen modernen ästhetischen Touch. Seine Website und Persönlichkeit heben sich von der Fülle der Ersteller von Inhalten ab und ziehen ein Publikum für seine Inhalte an.

Alice Thorpe

Alice Thorpe ist Grafikdesignerin und YouTuberin. Ihr YouTube-Kanal ist nicht nur der Ort, um Grafikdesign zu lernen, sondern ihr Humor und ihre fröhliche Persönlichkeit halten ihre Zuschauer bei der Stange und integrieren ihre Marke. Wie Thorpes YouTube-Kanal ist auch ihre Website voller Kreativität und Farben. Dafür steht ihr Branding, wie in ihrer YouTube-Biografie „Ein Pixel nach dem anderen durchs Leben stolpern“ erwähnt. Außerdem zeigt ihre Website ihre beliebten Tutorials, was sehr praktisch ist.

Gary Vaynerchuk

Gary ist im Volksmund dafür bekannt, dass er das Spirituosengeschäft seiner Familie in eine der großen E-Commerce-Websites verwandelt hat. Er ist auf allen Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook und Instagram aktiv. Sein persönliches Branding dreht sich um seinen bescheidenen Start in ein erfolgreiches Leben. Seine offizielle Website erwähnt unter anderem seine Errungenschaften, seinen Blog und seine Angebote, die auf der Homepage recht effektiv in den Farben Gelb, Schwarz und Weiß dargestellt werden.

Bill Nye

Bill Nye, allgemein bekannt als der Science Guy, hat eine erfolgreiche und langjährige Karriere hinter sich. Seine Art, Wissen zu verbreiten, besteht aus Vaterwitzen und Humor, die alle Nyes persönliches Branding beinhalten. Seine offizielle Website begrüßt das Publikum mit einem wissenschaftlichen Zitat, und der Rest des Folgenden ist eine Mischung aus Comic und wissenschaftlich inspirierter Homepage. All dies spiegelt das persönliche Branding von Bill Nye perfekt wider.

Marie Forleo

Maries Website ist ein gutes Beispiel für richtig gemachtes Personal Branding. Sie ist eine erfolgreiche Persönlichkeit und Unternehmerin mit einem Publikum in mehr als 200 Ländern. Ihre Website ist trendy und die Homepage fungiert als ihr Portfolio. Auch wenn die Homepage voller Ereignisse ist, das richtig optimierte Design gibt Maries Persönlichkeit perfekt wieder. Marie Forleo hat eine Business School namens B-School, und ihre Homepage zeigt Erfolgsgeschichten ihrer Kunden, und dies ist ein hervorragendes Beispiel für Werbung auf einer Website-Homepage.

Mel Abraham

Mel Abraham ist ein bekannter Unternehmer, Autor und Trainer, was seine Website perfekt einfängt. Seine Seminare sind immer mit vielen Zuhörern gefüllt, die Abrahams Werk verfolgen. Mel Abrahams Art zu sprechen und sein Selbstvertrauen sind ein wesentlicher Bestandteil seines persönlichen Brandings. Mels Website verwendet eine moderne Farbpalette aus Gelb und Weiß mit einigen schwarzen Akzenten. Die Homepage enthält seine Arbeit, einen Link zu seiner Ausbildung und Videos von seinem YouTube-Kanal. Oben auf der Website können Sie ein Fenster mit dem neuesten Podcast sehen und ihn auf der Website abspielen.

Markus Manson

Mark Manson ist Autor einiger Bestseller-Bücher und eine beliebte Internet-Persönlichkeit. Viele mögen seine Art zu schreiben, weil er ohne Filter ist, was Manson hilft, über seinen Blog und seinen YouTube-Kanal mehr als eine Million Zuschauer pro Monat zu erreichen. Er begann seine Karriere mit dem Schreiben eines Blogs und wechselte dann schließlich zu Büchern. Mansons Art, Dinge über Selbsthilfe zu erklären, ohne irgendetwas zurückzuhalten, ist ein wesentlicher Bestandteil seines persönlichen Brandings. Seine Website ist einfach, mit einem anklickbaren Button für Abonnements und einem Blog für das Publikum. Er bietet seine kostenlosen E-Books an, die Sie auswählen können, indem Sie auf ein Symbol mit einem interessanten Thema klicken.

Casey Neistat

Casey ist einer der berühmten YouTuber und einer der frühen Schöpfer der Vlogging-Szene. Sein Motto „Tu, was du nicht kannst“ ist sein persönliches Branding, das seine einfache Website verkörpert. Das Farbthema und das Aussehen seiner Website sind ziemlich einfach und leiten oft zu den interessanteren Orten und Botschaften weiter.

Billie Eilish

Die Website von Billie Eilish zeigt ihr persönliches Branding auf den Punkt. So wie sie mit verschiedenen Dingen in der Musik experimentiert, experimentiert die Seite mit vielen verschiedenen Arten von Inhalten. Die Homepage ist unter anderem mit Billies Musik, Videos und kundenspezifischem Merchandise gefüllt.

Nikolaus Kusmich

Nicholas ist in der Technologiebranche, insbesondere im digitalen Marketing, ziemlich bekannt. Er ist Trainer, Autor und Guru für Facebook-Anzeigen. Die Homepage seiner Website enthält Erfahrungsberichte von Kunden, einen Link zu seinem kostenlosen, bezahlten Training und einige Videos und Bilder von ihm mit einem breiten Lächeln. All dies kumuliert in der persönlichen Marke von Nicholas, einer lächelnden Persönlichkeit mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz im digitalen Marketing.

Tim Ferris

Tim Ferriss ist ein weiterer berühmter Selbsthilfe-Guru und Autor. Er konzentriert sich darauf, die Denkweise von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu ändern, wofür er viele Kurse anbietet, darunter die persönliche Marke von Ferriss. Die Startseite seiner Website ist ein übersichtlicher Blog, zusammen mit anderen Angeboten und Links zu seinen Podcasts.

Gari Cruze

Gari Cruze ist ein versierter Texter, und es ist auch seine Marke. Und seine Website zeigt perfekt, warum er sich darin auszeichnet. Die Homepage begrüßt das Publikum mit Bildern und zeigt, wenn man mit der Maus darüber fährt, die Kampagnen, an denen er gearbeitet hat. Es ist eine großartige Personal-Branding-Methode, mit der Besucher sich mit der Arbeit von Gari Cruze vertraut machen können.

Sean O’Brien

Sean O'Brien ist ein 10-facher Surfboard-Champion aus Australien, den seine Website als Marke verwendet. Die Website ist kurz, erfüllt jedoch alle Anforderungen an eine großartige Website für persönliches Branding. Briens Website ist modern und voller Animationen. Vom Logo der Website über den Text bis hin zu den gesammelten Inhalten entsteht eine der besten Websites für persönliches Branding.

Charli Marie

Charli Marie ist eine moderne Designerin, Autorin und YouTuberin. Ihre offizielle Website fängt die Essenz des Personal Branding vollständig ein. Die Website hat einen ästhetischen Farbton von Lila und Weiß, mit Diensten, die dem Publikum auftauchen. Die Website von Charli Marie ist ein Knotenpunkt, an dem Menschen mehr über ihre Fähigkeiten und ihre Arbeit erfahren können. Das ist das perfekte Beispiel für eine richtig gemachte persönliche Marke.

Martha Stewart

Martha Stewart hat viele Interessen, wie Kochen, Design und Gartenarbeit, die Teil ihrer persönlichen Marke sind. Ihre Website ist elegant und besteht aus grauen und weißen Farben mit schwarzem Text. Die Homepage ist mit vielen Inhalten für ihr Publikum gefüllt.

Mindy Kaling

Mindy Kaling ist eine bekannte Berühmtheit, mit ihren Händen in mehreren Unternehmungen wie Schauspielern, Schreiben und Produzieren. Ihr Humor und ihr komödiantisches Timing sind integraler Bestandteil ihrer persönlichen Marke, die ihre Website auf den Punkt bringt. Die Homepage ist modern, kombiniert mit Himmelblau und Weiß. Der geschriebene Text auf der Website ist voller Humor und Witze und fängt Mindy Kalings Markenkern perfekt ein.

Adam Enfroy

Adam ist in der Blogging-Community ziemlich berühmt, mit einem monatlichen Publikum, das über 600.000 monatliche Leser erreicht. Adam betrachtet seine Blogging-Marke als Startup, lässt sich inspirieren und implementiert ähnliche Praktiken. Seine Website ist einfach mit allen Angeboten von Enfroy, die ihn zu einer Marke machen.

Lior Raz

Lior Raz ist ein Schauspieler und Autor, der vor allem für die Erschaffung der Serie „Fauda“ bekannt ist. Seine einseitige Website zeigt perfekt, worum es bei seiner Marke geht: Schauspielerei. Die Homepage der Website von Lior Raz stellt seine Fotos mit verschiedenen Themen dar, die sich in einer Schriftrolle ändern.

JR Taylor

JR Taylor ist ein berühmter Choreograf, der unter anderem mit einigen bekannten Prominenten wie Beyonce und Jennifer Lopez zusammengearbeitet hat. Die persönliche Website von JR Taylor verkörpert, worum es in seiner Choreografie geht. Der Hauptbereich seiner Website ist mit Tanzdarbietungen und einigen Waren gefüllt.

David Mailand

David Milan ist ein versierter 3D-Künstler und -Designer, der für einige Top-Unternehmen und Prominente gearbeitet hat. Seine Website selbst ist ein Kunstwerk. Was gibt es Schöneres, als Ihr Portfolio als Kunst selbst zu präsentieren? Der Inhalt der Website ist mit einzigartigen Designs gefüllt, die dem Publikum seine Persönlichkeit präsentieren.

Dr. Gilbert Simon

Dr. Gilbert Simon ist Arzt, Anwalt und Autor. Seine Website ist geradlinig gestaltet und setzt Weiß, Schwarz und Hellblau als Akzent perfekt ein. Die Homepage von Simons Website zeigt seine Arbeit, einen Link zu seinem YouTube-Kanal und Amazon für den Kauf seines Buches. Eine einfache, aber effektive Website präsentiert die Werte, Vision und Angebote der Marke Gilbert Simon.

K. Funken

K. Sparks, alias Kyle Andre Hunter: Musiker, Texter, Performer. Seine Website ist mit Personal Branding gefüllt. Er teilt alles, was mit seiner Marke zu tun hat, unter anderem Beats, Hinter den Kulissen, Musikinspirationen und Songs. Die Homepage der Website von K. Sparks ist ein Porträtbild mit einem Menü, das das Publikum auf seine Arbeit abzielt. Der Inhalt der Website ist minimalistisch und auf den Punkt gebracht. Die Website von K. Sparks ist ein großartiges Beispiel für die Verwendung seiner Marke als Portfolio.

Libby Peterson

Libby Peterson ist eine in New York ansässige Journalistin. Im Gegensatz zu anderen Personal-Branding-Websites in dieser Liste konzentriert sich die Website von Libby Peterson nicht auf ihre Bilder. Dennoch hebt es ihren attraktiven Arbeitstisch und ihre veröffentlichten Arbeiten in verschiedenen Medien hervor. Die Homepage von Libby Petersons Website ist voller Farben, und ihr Portfolio ist für das Publikum auffällig.

Louise Amélie Whitehouse

Louise Amelia Whitehouse ist Geschichtenerzählerin und Fotografin. Die Website zeigt viele Fotos, die von Louise Amelia Whitehouse auf der ganzen Welt aufgenommen wurden. Und die schlichte, aber ansprechende Gestaltung der Website hinterlässt beim Besucher einen bleibenden Eindruck ihrer Werke.

Wie brandmarken Sie sich?

In der heutigen Ära der Werbung kann Ihnen Personal Branding mit den richtigen Strategien und der richtigen Umsetzung dabei helfen, Kunden zu gewinnen. Aber es kann ziemlich überwältigend und verwirrend werden, wenn Sie ohne angemessene Anleitung den ersten Schritt zur Schaffung einer Marke für sich selbst tun. Befolgen Sie diese Punkte, um eine erfolgreiche Marke für sich zu machen, um Ihre Reichweite zu erhöhen und das Publikum zu gewinnen.

Definieren Sie Ihre Markenwerte

Bevor Sie eine Marke für sich selbst schaffen, müssen Sie sich über die Dienstleistungen und Werte, die Sie anbieten werden, im Klaren sein. Finden Sie Ihre Stärken, Fähigkeiten und Talente heraus und was sie auszeichnet.

Verstehen Sie Ihr Publikum

Das Verständnis Ihres Publikums ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Marke, um erfolgreich zu sein. Sie müssen wissen, wie Ihre Fähigkeiten ein potenzielles Publikum anziehen können. Wenn Sie die Zielgruppe Ihrer Marke kennen, können Sie Strategien effektiv entwickeln und umsetzen.

Finden Sie einen einzigartigen Stellplatz

Seien Sie in Ihrer Nische sehr spezifisch in Bezug darauf, welche Dienstleistungen Sie anbieten. Wenn Sie Ihre Konkurrenten verstehen, erhalten Sie eine bessere Vorstellung davon, was Sie anbieten können, was sie nicht bieten. Es kann helfen, die Grundlage für Ihre Marke zu schaffen.

Erstellen Sie ein Portfolio

Kunden ohne ein bewährtes Portfolio zu finden, kann heutzutage ziemlich schwierig sein. Verwenden Sie Social-Media-Plattformen, um für Ihre Dienste zu werben und Zielgruppen anzusprechen. Ein Blog (sofern Ihre Marke dies zulässt) ist auch eine großartige Möglichkeit, das Vertrauen des Publikums zu gewinnen, indem Sie Artikel veröffentlichen, die sich auf Ihre Fähigkeiten beziehen.

Beginnen Sie mit dem Netzwerken

Verbinden Sie sich mit Menschen, die für Ihre Marke relevant sind. Das können Konkurrenten, potenzielle Kunden oder berühmte Persönlichkeiten in ähnlichen Bereichen sein. Wenden Sie sich an sie für eine Zusammenarbeit, um die Bekanntheit und Glaubwürdigkeit Ihrer Marke zu steigern.

Bitten Sie um Feedback

Feedback ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Publikum mit Ihnen interagieren zu lassen und Ihrer Marke dabei zu helfen, Verbesserungsbereiche zu finden. Egal wie groß die persönliche Marke wird, das Feedback des Publikums zählt. Das ist der Grund, warum fast alle großen Marken das Kundenerlebnis in den Vordergrund stellen.

Wer hat eine tolle Personal Brand?

Die Definition von großartigem Personal Branding variiert von Person zu Unternehmen. Eine persönliche Marke ist, wie eine Person sich selbst darstellt, spricht und sich verhält. Fast alle populären Persönlichkeiten der Welt, wie Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs und Bill Gates, haben ihre eigene persönliche Marke und Einstellung, mit der sie identifiziert werden können. Ihre Marke ist nicht das Produkt, das sie hergestellt haben, sondern wie sie das Produkt repräsentieren, während sie mit dem Publikum interagieren, die Ergebnisse liefern und sich vor einem großen Publikum präsentieren. Lassen Sie uns tief in das Leben einer der berühmten Persönlichkeiten und derzeit reichsten Person der Welt „Elon Musk“ eintauchen und was wir von ihm lernen können.

Ehrgeiz

Elon Musk ist der Gründer von Tesla, SpaceX und der Boring Company. Seine Ambitionen sind es, das zu erreichen, was noch nie zuvor erreicht wurde. Dieser Ansatz machte ihn zur markantesten Marke und zur reichsten Person weltweit.

Ausdrücken

Eine wichtige Figur in der Welt zu sein, hat einige Vorteile, da die Leute genau zuhören, was Sie zu sagen haben, was Elon Musk perfekt nutzt. Neben seiner Präsenz in den sozialen Medien ist Musk bei Seminaren oder Live-Sessions sehr interaktiv mit dem Publikum, und seine Anhänger lieben seinen Humor.

Liefern

Was Elon Musk zu einem bekannten Namen gemacht hat, ist nicht nur sein Reden, sondern auch die Konsistenz von Arbeit und Lieferung, die er versprochen hat. Ob es sich um ein vollautomatisches Auto, wiederverwendbare Raketen oder einen Satelliten handelt, der Internet mit wahnsinniger Geschwindigkeit bietet, Musk hat geliefert, was viele für unmöglich hielten. Die Menschen glauben an eine Marke, die nichts behauptet, sondern das bietet, was sie behauptet.

Konsistenz

Mangelnde Konsistenz kann Ihre persönliche Marke zerstören, egal wie erfolgreich sie gerade ist. Elon Musks unermüdliche Einstellung, Produkte oder Lösungen anzubieten, die nie möglich waren, machte ihn zu der Marke, die er ist.

Innovationen

Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Leute zum nächsten aufblicken, egal wie beliebt oder erfolgreich Ihre Marke ist. Wir Menschen sind immer auf der Suche nach etwas Neuem. Das versteht Elon Musk perfekt. Seine kontinuierlichen innovativen Ideen und deren Umsetzungen führen zu dem, was er heute ist.

Was ist die effektivste Personal-Branding-Strategie?

Wie jede andere Marke braucht auch Ihr Personal Branding eine Strategie, um erfolgreich zu sein. Dies sind die besten Strategien, um Ihre Marke von der Konkurrenz abzuheben.

Habe eine klare Vision

Sie sollten sich darüber im Klaren sein, worauf Sie sich als Marke konzentrieren wollen. Heutzutage springen die Leute gerne zu schnell herum, mit dem absoluten Minimum an Zeit, die sie ihrer Marke widmen. Dieses Verhalten kann dazu führen, dass eine Person ein „Alleskönner, Meister in nichts“ wird. Das Setzen von Zielen und eine klare Botschaft über Ihre Marke an Ihr Publikum und an sich selbst ist der erste Schritt zu einem erfolgreichen Personal Branding.

Sei transparent

Transparenz mit dem potenziellen Publikum Ihrer Marke kann sie zu größeren Höhen führen. Die meisten Menschen verlassen sich nicht auf eine zwielichtige Marke ohne viele der gegebenen Informationen. Seien Sie sehr klar über Ihre Marke, was sie bietet und wie sie bietet und wie sie sich von der Konkurrenz unterscheidet, um das Vertrauen des Publikums zu gewinnen.

Eine Geschichte erzählen

Das Erzählen einer Geschichte durch Ihre Marke ist ein sehr erfolgreicher Weg, um Kunden zu binden. Die Geschichte könnte sich auf den Ursprung Ihrer Marke beziehen, wie Sie sich von anderen unterscheiden oder warum sie Ihre Marke verwenden sollten. Wir Menschen lieben Geschichten, die uns berühren oder unsere Probleme lösen. Finden Sie eine überzeugende Balance und kreieren Sie Ihre eigene Markengeschichte.

Soziale Medien sind der Schlüssel

Unabhängig davon, ob es sich bei Ihrer persönlichen Marke um eine Website, eine Anwendung oder einen anderen Modus handelt, ist die effektive Nutzung von Social Media entscheidend für den Erfolg. Finden Sie heraus, wie Sie Ihre Marke fördern können. Soziale Medien für Werbegeschenke können ein frühes Publikum gewinnen, wenn es sich um eine kostenpflichtige Anwendung handelt. Für Dienstleister können Sie über ihre Websites durch Bloggen und Erstellen von Videos auf YouTube, die sich auf Ihre Marke beziehen, leichter gefunden werden. Die Verwendung von Anzeigen auf Facebook, Instagram, LinkedIn und anderen bekannten Social-Media-Websites/-Anwendungen ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Reichweite zu erhöhen.

Kennen Sie Ihre Konkurrenten

Das Verständnis der Strategien Ihrer direkten und indirekten Konkurrenten und ihrer Erfolgsgründe ist ein wesentlicher Bestandteil für die Schaffung einer erfolgreichen persönlichen Marke. Nachdem Sie sich Ziele gesetzt haben, finden Sie die Lücke zwischen den Angeboten Ihrer Konkurrenten und was Sie tun können, um sie zu erreichen. Wenn der Konkurrent sich an einem bestimmten Punkt auszeichnet, den Ihre Marke nicht kann, finden Sie einen alternativen Weg, um diese Situation anzugehen. Fördern Sie, was Sie besser können als Ihre Konkurrenz und warum das Publikum Ihnen eine Chance geben sollte.

Sie sind die Marke!

Integrieren Sie Ihre Marke in Ihr Leben. Sie sollten vor allen anderen der erste und engagierteste Benutzer Ihrer Marke sein. Denken Sie immer daran, dass Sie die Marke sind. Die Zielgruppen, die Sie ansprechen möchten, messen zunächst, wie Sie sprechen, sich aufführen und von der Marke, die Sie verkaufen, überzeugt sind.

Fazit

In diesem ausführlichen Leitfaden haben wir alles aufgelistet, was erforderlich ist, um Personal Branding richtig und effektiv zu erstellen. Wie wir sehen, können Sie Websites, mobile Anwendungen , soziale Medien usw. umso besser nutzen, je mehr Möglichkeiten Sie haben, Ihr persönliches Branding zu verbreiten. Wenn Sie Ihr persönliches Branding durch mobile Anwendungen repräsentieren möchten, ist es sehr wichtig, in alle Phasen eingebunden zu sein der Erstellung mobiler Anwendungen. Oder noch besser, es ist selbst zu erstellen, und Sie können dies auch tun, wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben; No-Code-Plattformen wie AppMaster können Ihnen diese Chance geben. Diese No-Code-Plattform ermöglicht es Ihnen, mobile Anwendungen ohne Codierung zu erstellen! Wenn Sie jedoch von der Plattform wegkommen möchten, können Sie dies auch tun, indem Sie einfach den Quellcode Ihrer Anwendung sowie die Dokumentation dazu erhalten, die automatisch geschrieben wird.