تشير العلامة التجارية الشخصية إلى إنشاء هوية لفرد أو شركة. مثل العلامات التجارية ، فإن العلامات التجارية الشخصية تشبه وضع القيم والخبرة حول شخص أو مؤسسة يمكنهم التعرف عليها. تتكون العلامة التجارية الشخصية من مظهر الفرد ومحادثاته وتصرفاته. بغض النظر عن المجال الذي تتفوق فيه ، مع العلامة التجارية الشخصية المناسبة ، من الأسهل تلقي الإشعارات حتى في مكان تنافسي. يمكن للعلامة التجارية الشخصية الصحيحة أن تجعلك تبرز في العصر الحالي للاتجاهات والتكنولوجيا المتطورة باستمرار. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول العلامة التجارية الشخصية.

ما هي أمثلة العلامة التجارية الشخصية؟

فيما يلي 25 مثالاً لبعض من أفضل مواقع العلامات التجارية لتستلهم منها.

توني روبينز

توني روبينز شخصية مشهورة ومثيرة للجدل. تدور كتبه المكتوبة ، وندواته ، وملفاته الصوتية ، والوسائط الأخرى كلها حول علامته التجارية الشخصية للتمويل الذاتي. إنه أحد الوجوه المشهورة ، والناس يستمعون إليه بسبب جاذبيته وطاقته التي لا تنقطع. يعد موقع توني روبنز مثالاً جيدًا على العلامة التجارية الشخصية الصحيحة. الصفحة الرئيسية للموقع بسيطة جدًا مع نغمة داكنة وتسلط الضوء على جميع العروض التي يقدمها Tony Robbins. أيضًا ، هناك صورة كبيرة له ولجمهوره - إنها توضيح رائع لمدى شعبيته.

آرون وارد

يشتهر آرون وارد ببيع المنتجات الرقمية وتعليمها. إنه مستخدم نشط على YouTube مع مدونته ، حيث يساعد الآخرين في إنشاء علاماتهم التجارية. يتمتع موقع وارد بلمسة جمالية حديثة على صفحته الرئيسية وبقية الموقع. يبرز موقعه على الإنترنت وشخصيته بين عدد كبير من منشئي المحتوى ، مما يجذب الجمهور إلى محتواه.

أليس ثورب

أليس ثورب مصممة جرافيك ويوتيوب. قناتها على YouTube ليست فقط المكان المناسب لتعلم تصميم الجرافيك ولكن روح الدعابة وشخصيتها المرحة تحافظ على تفاعل مشاهديها ، وتدمج علامتها التجارية. مثل قناة Thorpe على YouTube ، فإن موقعها الإلكتروني مليء بالإبداع والألوان. هذا هو ما تمثله علامتها التجارية ، كما ورد في سيرتها الذاتية على YouTube "التعثر في الحياة بكسل واحد في كل مرة". علاوة على ذلك ، يعرض موقعها على الإنترنت دروسها التعليمية الشائعة ، وهي مريحة للغاية.

غاري فاينيرتشوك

يشتهر Gary بتحويل أعمال Liquor الخاصة بعائلته إلى أحد مواقع التجارة الإلكترونية الكبيرة. إنه نشط على جميع منصات التواصل الاجتماعي مثل YouTube و Facebook و Instagram. تدور علامته التجارية الشخصية حول بدايته المتواضعة لحياة ناجحة. يذكر موقعه الرسمي على الإنترنت إنجازاته ومدونة وعروض ، من بين أمور أخرى ، يتم عرضها بشكل فعال على الصفحة الرئيسية باستخدام الألوان الأصفر والأسود والأبيض.

بيل ناي

يتمتع بيل ناي ، المعروف عمومًا باسم رجل العلوم ، بسيرة مهنية ناجحة وطويلة الأمد. تتكون طريقته في نشر المعرفة من النكات والدعابة ، والتي تتضمن جميعها العلامة التجارية الشخصية لـ Nye. يرحب موقعه الرسمي على الإنترنت بالجمهور باقتباس علمي ، وبقية ما يلي عبارة عن مزيج من الصفحة الرئيسية المصورة والمستوحاة من العلوم. كل ذلك يصور العلامة التجارية الشخصية لبيل ناي بشكل مثالي.

ماري فورليو

موقع ماري هو مثال جيد للعلامة التجارية الشخصية التي يتم تنفيذها بشكل صحيح. هي شخصية ناجحة ورائدة أعمال ولها جمهور في أكثر من 200 دولة. موقعها على الإنترنت عصري ، والصفحة الرئيسية تعمل كمحفظة لها. على الرغم من أن الصفحة الرئيسية مليئة بالأحداث ، فإن التصميم المحسّن بشكل صحيح يصور شخصية ماري تمامًا. تمتلك ماري فورليو مدرسة أعمال اسمها B-School ، وتعرض صفحتها الرئيسية قصص نجاح عملائها ، وهذا مثال ممتاز للترويج على الصفحة الرئيسية للموقع.

ميل ابراهام

ميل أبراهام رائد أعمال ومؤلف ومدرب مشهور ، يلتقطه موقعه على الإنترنت تمامًا. تمتلئ ندواته دائمًا بالعديد من أعضاء الجمهور الذين يتابعون عمل إبراهيم. طريقة ميل أبراهام للتحدث والثقة هي جزء لا يتجزأ من علامته التجارية الشخصية. يستخدم موقع Mel على الويب لوحة ألوان حديثة من الأصفر والأبيض مع بعض الإبرازات السوداء. تتضمن الصفحة الرئيسية عمله ، ورابطًا لتدريبه ، ومقاطع فيديو من قناته على YouTube. في الجزء العلوي من الموقع ، يمكنك رؤية نافذة تحتوي على أحدث بودكاست وتشغيلها على الموقع.

مارك مانسون

مارك مانسون هو مؤلف بعض الكتب الأكثر مبيعًا وشخصية شهيرة على الإنترنت. يحب الكثيرون طريقته في الكتابة لأنها بدون أي فلاتر ، مما يساعد مانسون في الوصول إلى أكثر من مليون جمهور شهريًا من خلال مدونته وقناته على اليوتيوب. بدأ حياته المهنية بكتابة مدونة ، ثم انتقل في النهاية إلى الكتب. تعد طريقة مانسون في شرح الأشياء المتعلقة بالمساعدة الذاتية دون كبح أي شيء جزءًا لا يتجزأ من علامته التجارية الشخصية. موقعه بسيط ، مع زر قابل للنقر للاشتراكات ومدونة للجمهور. يقدم كتبه الإلكترونية المجانية ، والتي يمكنك اختيارها من خلال النقر على أيقونة ذات موضوع مثير للاهتمام.

كيسي نيستات

Casey هو أحد مشاهير مستخدمي YouTube ومن أوائل المبدعين في مشهد تدوين الفيديو. شعاره "افعل ما لا تستطيع" هو علامته التجارية الشخصية التي تجسد موقعه البسيط. مظهر لون موقعه على الويب ومظهره بسيط جدًا ، وغالبًا ما يتم إعادة التوجيه إلى الأماكن والرسائل الأكثر إثارة للاهتمام.

بيلي ايليش

يصور موقع بيلي إيليش علامتها التجارية الشخصية على الفور. تمامًا كما تختبر أشياء مختلفة في الموسيقى ، يختبر الموقع العديد من أنواع المحتوى المختلفة. الصفحة الرئيسية مليئة بموسيقى Billie ومقاطع الفيديو والسلع المخصصة ، من بين أشياء أخرى.

نيكولاس كوسميتش

نيكولاس مشهور جدًا في مجال التكنولوجيا ، وخاصة في مجال التسويق الرقمي. إنه مدرب ومؤلف وخبير في إعلانات Facebook. تعرض الصفحة الرئيسية لموقعه على الإنترنت شهادات العملاء ، ورابطًا لتدريبه المجاني المدفوع ، وبعض مقاطع الفيديو والصور له وهو يرتدي ابتسامة عريضة. يتراكم كل هذا في العلامة التجارية الشخصية لنيكولاس ، وهي شخصية مبتسمة لها سجل حافل بالنجاح في مجال التسويق الرقمي.

تيم فيريس

تيم فيريس هو كاتب ومؤلف مشهور آخر في مجال المساعدة الذاتية. يركز على تغيير عقلية أصحاب العمل والموظفين ، حيث يقدم العديد من الدورات ، بما في ذلك العلامة التجارية الشخصية لشركة Ferriss. الصفحة الرئيسية لموقعه على الويب عبارة عن مدونة نظيفة وبسيطة ، إلى جانب عروض وروابط أخرى لملفات البودكاست الخاصة به.

جاري كروز

غاري كروز مؤلف إعلانات بارع ، وهي علامته التجارية أيضًا. ويوضح موقعه على الإنترنت تمامًا سبب تفوقه فيه. الصفحة الرئيسية ترحب بالجمهور بالصور ، وعند المرور فوقها تظهر الحملات التي عمل عليها. إنها طريقة رائعة للعلامة التجارية الشخصية تتيح للزوار التعرف على عمل Gari Cruze.

شون أوبراين

شون أوبراين هو بطل لركوب الأمواج 10 مرات من أستراليا ، والذي يستخدمه موقعه كعلامة تجارية. موقع الويب قصير ولكنه يحتوي على جميع متطلبات موقع العلامة التجارية الشخصية الرائع. موقع Brien حديث ومليء بالرسوم المتحركة. من شعار الموقع إلى النص إلى المحتوى المتراكم ، مما يؤدي إلى إنشاء أحد أفضل مواقع العلامات التجارية الشخصية.

شارلي ماري

تشارلي ماري مصمم وكاتب حديث ويوتيوب. يلتقط موقعها الإلكتروني الرسمي تمامًا جوهر العلامة التجارية الشخصية. يحتوي الموقع على نغمة جمالية من اللونين البنفسجي والأبيض ، مع ظهور الخدمات للجمهور. موقع Charli Marie هو مركز حيث يمكن للناس التعرف على مهاراتها وما كانت تعمل عليه. هذا هو المثال المثالي للعلامة التجارية الشخصية التي يتم تنفيذها بشكل صحيح.

مارثا ستيوارت

لدى مارثا ستيوارت العديد من الاهتمامات ، مثل الطهي والتصميم والبستنة ، وهي جزء من علامتها التجارية الشخصية. موقعها على الإنترنت أنيق ويتكون من اللونين الرمادي والأبيض مع نص أسود. الصفحة الرئيسية مليئة بالكثير من المحتوى لجمهورها.

ميندي كالينج

ميندي كالينج هي من المشاهير المشهورين ، ولها يديها في مشاريع متعددة مثل التمثيل والكتابة والإنتاج. تُعد روح الدعابة والتوقيت الكوميدي جزءًا لا يتجزأ من علامتها التجارية الشخصية ، والتي يلتقطها موقعها على الفور. الصفحة الرئيسية حديثة ، مقترنة باللونين الأزرق السماوي والأبيض. النص المكتوب على الموقع مليء بالفكاهة والنكات ، مما يجسد بشكل مثالي جوهر العلامة التجارية Mindy Kaling.

آدم إنفروي

آدم مشهور جدًا بين مجتمع المدونات ، حيث يصل جمهوره الشهري إلى أكثر من 600000 قارئ شهريًا. يأخذ آدم علامته التجارية الخاصة بالتدوين على أنها شركة ناشئة ، ويستلهم أفكاره وينفذ ممارسات مماثلة. موقع الويب الخاص به أساسي مع جميع عروض Enfroy التي تجعله علامة تجارية.

ليئور راز

ليئور راز ممثل وكاتب اشتهر بصنع مسلسل "فوضى". يعرض موقعه المكون من صفحة واحدة بشكل مثالي ما تدور حوله علامته التجارية: التمثيل. تعرض الصفحة الرئيسية لموقع ليور راز صوره بمواضيع مختلفة تتغير في اللفافة.

جي آر تايلور

JR Taylor هو مصمم رقصات مشهور لديه مجموعة من العمل مع بعض المشاهير المشهورين مثل Beyonce و Jennifer Lopez وغيرهم. يجسد موقع JR Taylor الشخصي ما تدور حوله تصميم الرقصات الخاصة به. القسم الرئيسي لموقعه على الإنترنت مليء بعروض الرقص وبعض البضائع.

ديفيد ميلان

ديفيد ميلان هو فنان ومصمم ثلاثي الأبعاد بارع ، عمل لدى بعض الشركات والمشاهير. موقعه على الإنترنت هو قطعة فنية. ما الذي يمكن أن يكون أفضل من عرض محفظتك الفنية على أنها فنية بحد ذاتها؟ محتوى الموقع مليء بالتصاميم الفريدة التي تظهر شخصيته للجمهور.

دكتور جيلبرت سيمون

الدكتور جيلبرت سيمون طبيب ومدافع ومؤلف. موقعه على الإنترنت بسيط في التصميم ويستخدم الأبيض والأسود والأزرق الفاتح كلكنة بشكل مثالي. تعرض الصفحة الرئيسية لموقع سيمون عمله ، ورابطًا لقناته على YouTube ، وأمازون لشراء كتابه. يعرض موقع ويب بسيط ولكنه فعال قيم العلامة التجارية جيلبرت سيمون ورؤيتها وعروضها.

K. سباركس

K. Sparks ، المعروف أيضًا باسم Kyle Andre Hunter: موسيقي ، شاعر غنائي ، مؤدي. موقعه الإلكتروني مليء بالعلامات التجارية الشخصية. يشارك كل ما يتعلق بعلامته التجارية ، مثل الإيقاعات وخلف الكواليس والإلهام الموسيقي والأغاني ، من بين أشياء أخرى. الصفحة الرئيسية لموقع K. Sparks هو صورة شخصية بقائمة تستهدف الجمهور في عمله. يتسم محتوى الموقع بالبساطة والدقة. موقع K. Sparks هو مثال رائع على استخدام علامتها التجارية كمحفظة.

ليبي بيترسون

ليبي بيترسون صحفية مركزها نيويورك. على عكس مواقع العلامات التجارية الشخصية الأخرى في هذه القائمة ، لا يركز موقع ليبي بيترسون على صورها. ومع ذلك ، فإنه يسلط الضوء على طاولة عملها الجذابة وأعمالها المنشورة بوسائل مختلفة. الصفحة الرئيسية لموقع ليبي بيترسون مليئة بالألوان ، ومحفظتها بارزة لكي يلاحظها الجمهور.

لويز اميلي وايتهاوس

لويز أميليا وايتهاوس راوية قصص ومصورة. يعرض الموقع العديد من الصور التي التقطتها لويز أميليا وايتهاوس حول العالم. كما أن التصميم البسيط والجذاب للموقع الإلكتروني يترك للزائر انطباعًا طويل الأمد عن أعمالها.

كيف تضع علامة تجارية لنفسك؟

في عصر الإعلان الحالي ، يمكن أن تساعدك العلامة التجارية الشخصية مع الاستراتيجيات والتنفيذ الصحيحين في كسب العملاء. ولكن يمكن أن يكون الأمر مربكًا ومربكًا للغاية إذا بدأت في اتخاذ الخطوة الأولى في إنشاء علامة تجارية لنفسك دون توجيه مناسب. اتبع هذه النقاط لإنشاء علامة تجارية ناجحة لنفسك لزيادة وصولك وكسب الجمهور.

حدد قيم علامتك التجارية

قبل إنشاء علامة تجارية لنفسك ، يجب أن تكون واضحًا جدًا بشأن الخدمات والقيم التي ستقدمها. اكتشف نقاط قوتك ومهاراتك ومواهبك وما يميزها.

افهم جمهورك

يعد فهم جمهورك جزءًا لا يتجزأ من أي علامة تجارية لتحقيق النجاح. يجب أن تعرف كيف يمكن لمهاراتك جذب جمهور محتمل. يمكن أن تساعدك معرفة جمهور علامتك التجارية على وضع الاستراتيجيات وتنفيذها بفعالية.

ابحث عن عرض تقديمي فريد

كن محددًا جدًا في تخصصك فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها. يمنحك فهم منافسيك فكرة أفضل عما يمكنك تقديمه ولا يمكنهم تقديمه. يمكن أن يساعد في بناء الأساس لعلامتك التجارية.

بناء محفظة

قد يكون العثور على عملاء بدون محفظة مثبتة أمرًا صعبًا للغاية في هذا اليوم وهذا العصر. استخدم منصات الوسائط الاجتماعية للترويج لجماهير خدماتك واستهدافها. المدونة (إذا كانت علامتك التجارية تسمح بذلك) هي أيضًا طريقة رائعة لكسب ثقة الجمهور من خلال نشر مقالات تتعلق بمهاراتك.

ابدأ التواصل

تواصل مع الأشخاص ذوي الصلة بعلامتك التجارية. يمكن أن يكونوا منافسين أو عملاء محتملين أو شخصيات مشهورة في مجالات مماثلة. تواصل معهم من أجل التعاون لزيادة وعي علامتك التجارية ومصداقيتها.

اطلب ردود الفعل

تعد التعليقات طريقة رائعة للسماح لجمهورك بالتفاعل معك ومساعدة علامتك التجارية في العثور على مجالات التحسين. بغض النظر عن حجم العلامة التجارية الشخصية ، فإن التعليقات من الجمهور والطرق مهمة. هذا هو السبب في أن جميع العلامات التجارية الكبرى تقريبًا تعطي الأولوية لتجربة العملاء قبل كل شيء.

من لديه علامة تجارية شخصية رائعة؟

يختلف تعريف العلامة التجارية الشخصية الرائعة من فرد إلى آخر. العلامة التجارية الشخصية هي الطريقة التي يمثل بها الفرد نفسه ويتحدث ويتصرف. جميع الشخصيات المشهورة في العالم تقريبًا ، مثل Elon Musk و Mark Zuckerberg و Steve Jobs و Bill Gates ، لها علامتها التجارية الشخصية وموقفها الذي يمكن التعرف عليه. علامتهم التجارية ليست هي المنتج الذي صنعوه ولكن كيف يمثل كل منهم المنتج أثناء تفاعله مع الجمهور ، وتقديم النتائج ، وحمل نفسه أمام جمهور كبير. دعونا نتعمق في حياة واحدة من الشخصيات المشهورة وأغنى فرد في العالم حاليًا "Elon Musk" وما يمكن أن نتعلمه منه.

طموح

Elon Musk هو مؤسس Tesla و SpaceX و Boring Company. طموحاته هي تحقيق ما لم يتحقق من قبل. جعله هذا النهج العلامة التجارية الأكثر تميزًا وأغنى شخص في جميع أنحاء العالم.

تعبير

كونك شخصية مهمة في العالم يأتي مع بعض الامتيازات ، حيث يستمع الناس عن كثب إلى ما تريد قوله ، والذي يستخدمه Elon Musk بشكل مثالي. إلى جانب تواجده على وسائل التواصل الاجتماعي ، يتفاعل ماسك تمامًا مع الجمهور خلال الندوات أو الجلسات الحية ، ويحب أتباعه روح الدعابة.

توصيل

ما جعل إيلون ماسك اسمًا مألوفًا ليس حديثه فحسب ، بل اتساق العمل والتسليم الذي وعد به. سواء كانت سيارة أوتوماتيكية بالكامل ، أو صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام ، أو قمر صناعي يوفر إنترنت بسرعة جنونية ، قدم ماسك ما يعتقد الكثيرون أنه مستحيل. يؤمن الناس بعلامة تجارية لا تدعي ما تدعي ولكنها تقدمه.

التناسق

يمكن أن يؤدي عدم الاتساق إلى الإطاحة بعلامتك التجارية الشخصية ، بغض النظر عن مدى نجاحها في الوقت الحالي. إن موقف Elon Musk الذي لا يتوقف في تقديم المنتجات أو الحلول التي لم تكن ممكنة أبدًا جعله العلامة التجارية التي هو عليها.

ابتكارات

تأتي النقطة التي يبحث فيها الناس عن الشيء التالي ، بغض النظر عن مدى شعبية علامتك التجارية أو تحقيقها. نحن ، كبشر ، نبحث دائمًا عن شيء جديد. هذا ما يفهمه إيلون ماسك تمامًا. أفكاره المبتكرة المستمرة وتطبيقاتها تؤدي إلى ما هو عليه اليوم.

ما هي استراتيجية العلامة التجارية الشخصية الأكثر فعالية؟

تمامًا مثل أي علامة تجارية أخرى ، تحتاج علامتك التجارية الشخصية إلى استراتيجية لتحقيق النجاح. هذه هي أفضل الاستراتيجيات لجعل علامتك التجارية متميزة عن المنافسة.

لديك رؤية واضحة

يجب أن تكون واضحًا بشأن ما تريد التركيز عليه كعلامة تجارية. في الوقت الحاضر ، يحب الناس القفز حول الأشياء بسرعة كبيرة مع الحد الأدنى من الوقت المتاح لعلامتهم التجارية. هذا السلوك يمكن أن يقود الفرد ليصبح "جاك لجميع المهن ، سيد لا شيء." يعد تحديد الأهداف ووجود رسالة واضحة حول علامتك التجارية لجمهورك ونفسك هي الخطوة الأولى للعلامة التجارية الشخصية الناجحة.

تحلى بالشفافية

الشفافية مع الجمهور المحتمل لعلامتك التجارية يمكن أن تقودها إلى مستويات أعلى. لا يعتمد معظم الناس على علامة تجارية مشبوهة دون تقديم الكثير من المعلومات. كن واضحًا جدًا بشأن علامتك التجارية وما تقدمه وكيف تقدمه وكيف أنها فريدة من نوعها عن المنافسة لكسب ثقة الجمهور.

أخبر قصة

يعد سرد قصة من خلال علامتك التجارية طريقة ناجحة للغاية لإشراك العملاء. يمكن أن تتعلق القصة بأصل علامتك التجارية ، وكيف تتميز عن الآخرين ، أو لماذا يجب عليهم استخدام علامتك التجارية. نحن كبشر نحب القصص التي تتصل بنا أو تحل مشاكلنا. اعثر على توازن مذهل وأنشئ قصة علامتك التجارية الخاصة.

وسائل التواصل الاجتماعي هي المفتاح

سواء كانت علامتك التجارية الشخصية تتضمن موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا أو أي وضع آخر ، فإن استخدام الوسائط الاجتماعية بشكل فعال أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. اكتشف كيف يمكنك الترويج لعلامتك التجارية. يمكن أن تكسب وسائل التواصل الاجتماعي للهدايا جمهورًا مبكرًا إذا كان تطبيقًا مدفوعًا. بالنسبة لمقدمي الخدمات ، من خلال مواقع الويب الخاصة بهم ، فإن التدوين وإنشاء مقاطع فيديو على YouTube ذات صلة بعلامتك التجارية يمكن أن يسهل عليك العثور عليها. يعد استخدام الإعلانات على Facebook و Instagram و LinkedIn وغيرها من مواقع / تطبيقات الوسائط الاجتماعية الشهيرة طريقة رائعة لزيادة وصولك.

تعرف على منافسيك

يعد فهم استراتيجيات منافسيك المباشر وغير المباشر وأسباب نجاحهم جزءًا لا يتجزأ من إنشاء علامة تجارية شخصية ناجحة. بعد تحديد الأهداف ، ابحث عن الفجوة بين عروض منافسيك وما يمكنك القيام به لتحقيقها. إذا برع المنافس في نقطة معينة لا تستطيع علامتك التجارية القيام بها ، فابحث عن طريقة بديلة لمعالجة هذا الموقف. روّج لما يمكنك القيام به بشكل أفضل من منافسيك ولماذا يجب أن يمنحك الجمهور فرصة.

أنت العلامة التجارية!

ادمج علامتك التجارية في حياتك. يجب أن تكون المستخدم الأول والأكثر تخصصًا لعلامتك التجارية قبل أي شخص آخر. تذكر دائمًا أنك العلامة التجارية. الجمهور الذي تحاول استهدافه هو المقياس الأول كيف تتحدث ، وتحمل نفسك ، وثقة في العلامة التجارية التي تبيعها.

استنتاج

في هذا الدليل التفصيلي ، قمنا بإدراج كل ما هو مطلوب لإنشاء علامة تجارية شخصية بشكل صحيح وفعال. كما نرى ، كلما زادت الطرق لنشر علامتك التجارية الشخصية ، كان من الأفضل لك استخدام مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. إذا كنت ترغب في تمثيل علامتك التجارية الشخصية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ، فمن المهم جدًا أن تشارك في جميع المراحل لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. أو الأفضل من ذلك ، أن تصنعه بنفسك ، ويمكنك القيام بذلك حتى لو لم تكن لديك معرفة بالبرمجة ؛ يمكن للمنصات التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster أن تمنحك هذه الفرصة. تتيح لك هذه المنصة الخالية من التعليمات البرمجية إنشاء تطبيقات جوال بدون تشفير! ولكن إذا كنت ترغب في الابتعاد عن النظام الأساسي ، فيمكنك أيضًا القيام بذلك فقط للحصول على الكود المصدري للتطبيق الخاص بك ، بالإضافة إلى التوثيق الخاص به ، والذي تتم كتابته تلقائيًا.