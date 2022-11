Il personal branding si riferisce alla creazione di un'identità per un individuo o un'azienda. Come per i marchi, il personal branding consiste nel definire valori e competenze attorno a una persona o a un'organizzazione con cui identificarsi. Il personal branding consiste nel modo in cui un individuo appare, parla e agisce. Indipendentemente dal settore in cui si eccelle, con il giusto personal branding è più facile farsi notare anche in una nicchia competitiva. Il giusto personal branding può farvi emergere nell'era attuale delle tendenze e della tecnologia in continua evoluzione. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul personal branding.

Quali sono gli esempi di personal branding?

Ecco 25 esempi di alcuni dei migliori siti di branding da cui trarre ispirazione.

Tony Robbins

Tony Robbins è una personalità controversa ma famosa. I suoi libri scritti, i seminari, i podcast e altri mezzi di comunicazione ruotano tutti intorno al suo marchio personale di autofinanziamento. È uno dei volti più noti e la gente lo ascolta per il suo carisma e la sua energia ininterrotta. Il sito di Tony Robbins è un buon esempio di personal branding corretto. La homepage del sito è piuttosto semplice, con un tono scuro, e mette in evidenza tutte le offerte che Tony Robbins offre. Inoltre, c'è una grande foto che lo ritrae insieme al suo pubblico, a dimostrazione della sua popolarità.

Aaron Ward

Aaron Ward è noto per la vendita e l'insegnamento della vendita di prodotti digitali. È uno YouTuber attivo con il suo blog, in cui aiuta gli altri a creare i loro marchi. Il sito di Ward ha un tocco estetico moderno sulla sua homepage e sul resto del sito. Il suo sito e la sua personalità spiccano tra la pletora di creatori di contenuti, attirando il pubblico verso i suoi contenuti.

Alice Thorpe

Alice Thorpe è una graphic designer e YouTuber. Il suo canale YouTube non è solo il luogo in cui imparare la progettazione grafica, ma il suo umorismo e la sua personalità allegra mantengono i suoi spettatori impegnati, incorporando il suo marchio. Come il canale YouTube di Thorpe, il suo sito web è pieno di creatività e colori. Questo è ciò che rappresenta il suo marchio, come indicato nella sua biografia su YouTube: "Inciampando nella vita un pixel alla volta". Inoltre, il suo sito web mostra i suoi tutorial più popolari, il che è molto comodo.

Gary Vaynerchuk

Gary è noto per aver trasformato l'attività di liquori della sua famiglia in uno dei grandi siti web di e-commerce. È attivo su tutte le piattaforme di social media come YouTube, Facebook e Instagram. Il suo personal branding ruota attorno al suo umile inizio di una vita di successo. Il suo sito ufficiale menziona i suoi successi, il suo blog e le sue offerte, tra l'altro visualizzati in modo abbastanza efficace sulla homepage utilizzando i colori giallo, bianco e nero.

Bill Nye

Bill Nye, generalmente conosciuto come il ragazzo della scienza, ha una carriera di successo e di lunga durata. Il suo modo di diffondere la conoscenza consiste in battute e umorismo, che incorporano il personal branding di Nye. Il suo sito web ufficiale accoglie il pubblico con una citazione scientifica, mentre il resto del sito è un mix di homepage comiche e ispirate alla scienza. Tutto ciò rappresenta perfettamente il personal branding di Bill Nye.

Marie Forleo

Il sito di Marie è un buon esempio di personal branding fatto bene. È una figura e un'imprenditrice di successo con un pubblico in oltre 200 Paesi. Il suo sito è alla moda e la homepage funge da portfolio. Anche se la homepage è piena di eventi, il design ottimizzato rappresenta perfettamente la personalità di Marie. Marie Forleo ha una scuola di business chiamata B-School e la sua homepage mostra le storie di successo dei suoi clienti, e questo è un ottimo esempio di promozione sulla homepage di un sito.

Mel Abraham

Mel Abraham è un noto imprenditore, autore e formatore, che il suo sito web cattura perfettamente. I suoi seminari sono sempre pieni di pubblico che segue il lavoro di Abraham. Il modo di parlare e la sicurezza di Mel Abraham sono parte integrante del suo personal branding. Il sito web di Mel Abraham utilizza una palette di colori moderni, giallo e bianco, con alcuni punti luce neri. La homepage include il suo lavoro, un link alla sua formazione e i video del suo canale YouTube. Nella parte superiore del sito, è possibile vedere una finestra con l'ultimo podcast e riprodurlo sul sito.

Mark Manson

Mark Manson è l'autore di alcuni libri best-seller e una personalità popolare su Internet. Il suo modo di scrivere piace a molti perché è privo di filtri, il che aiuta Manson a raggiungere più di un milione di spettatori al mese attraverso il suo blog e il suo canale YouTube. Ha iniziato la sua carriera scrivendo un blog, per poi passare ai libri. Il modo in cui Manson spiega le cose sull'auto-aiuto, senza trattenere nulla, è parte integrante del suo personal branding. Il suo sito è semplice, con un pulsante cliccabile per le iscrizioni e un blog per il pubblico. Offre i suoi ebook gratuiti, che si possono scegliere cliccando su un'icona con un tema interessante.

Casey Neistat

Casey è uno dei famosi YouTubers e uno dei primi creatori della scena del Vlogging. Il suo motto, "Do what you can't", è il suo marchio personale che incarna il suo semplice sito. Il tema cromatico e l'aspetto del suo sito sono piuttosto semplici, e spesso reindirizzano a luoghi e messaggi più interessanti.

Billie Eilish

Il sito web di Billie Eilish rappresenta il suo personal branding in modo preciso. Così come Billie sperimenta diverse cose nella musica, il sito sperimenta diversi tipi di contenuti. La homepage è piena di musica, video e prodotti personalizzati di Billie, tra le altre cose.

Nicholas Kusmich

Nicholas è molto famoso nell'industria tecnologica, soprattutto nel marketing digitale. È un formatore, autore e guru di Facebook Ads. La homepage del suo sito web presenta testimonianze di clienti, un link alla sua formazione gratuita e a pagamento e alcuni video e foto di lui che sfoggia un ampio sorriso. Tutto questo si traduce nel marchio personale di Nicholas, una personalità sorridente con un curriculum di successo nel marketing digitale.

Tim Ferriss

Tim Ferriss è un altro famoso guru e autore di self-help. Si concentra sul cambiamento di mentalità di datori di lavoro e dipendenti, per il quale offre molti corsi, tra cui il marchio personale di Ferriss. La homepage del suo sito web è costituita da un blog semplice e pulito, con altre offerte e link ai suoi podcast.

Gari Cruze

Gari Cruze è un affermato copywriter, ed è anche il suo marchio. Il suo sito web spiega perfettamente perché eccelle in questo campo. La homepage accoglie il pubblico con immagini e, passandoci sopra il mouse, mostra le campagne su cui ha lavorato. È un ottimo metodo di personal branding che permette ai visitatori di familiarizzare con il lavoro di Gari Cruze.

Sean O'Brien

Sean O'Brien è un 10 volte campione di surf dall'Australia, che utilizza il suo sito come marchio. Il sito è breve ma ha tutti i requisiti di un ottimo sito di personal branding. Il sito di Brien è moderno e ricco di animazioni. Dal logo del sito, al testo, ai contenuti che accumula, creando uno dei migliori siti di personal branding.

Charli Marie

Charli Marie è una moderna designer, scrittrice e YouTuber. Il suo sito web ufficiale cattura completamente l'essenza del personal branding. Il sito ha un tono estetico di viola e bianco, con servizi che appaiono al pubblico. Il sito di Charli Marie è un hub dove le persone possono conoscere le sue competenze e i suoi lavori. Questo è l'esempio perfetto di un marchio personale fatto bene.

Martha Stewart

Martha Stewart ha molti interessi, come la cucina, il design e il giardinaggio, che fanno parte del suo marchio personale. Il suo sito web è elegante ed è composto da colori grigi e bianchi con testo nero. La homepage è ricca di contenuti per il suo pubblico.

Mindy Kaling

Mindy Kaling è una nota celebrità, impegnata in molteplici attività come la recitazione, la scrittura e la produzione. Il suo umorismo e i suoi tempi comici sono parte integrante del suo marchio personale, che il suo sito cattura al meglio. La homepage è moderna, combinata con il blu cielo e il bianco. Il testo scritto sul sito è pieno di umorismo e battute, che catturano perfettamente l'essenza del marchio di Mindy Kaling.

Adam Enfroy

Adam è molto famoso nella comunità dei blogger, con un'audience mensile di oltre 600.000 lettori. Adam considera il suo marchio di blogging come una startup, prendendo ispirazione e implementando pratiche simili. Il suo sito web è essenziale con tutte le offerte di Enfroy che lo rendono un marchio.

Lior Raz

Lior Raz è un attore e scrittore noto soprattutto per aver creato la serie "Fauda". Il suo sito web, composto da una sola pagina, mostra perfettamente l'essenza del suo marchio: la recitazione. La homepage del sito web di Lior Raz rappresenta le sue foto con argomenti diversi, che cambiano con uno scroll.

JR Taylor

JR Taylor è un famoso coreografo con un portfolio di lavori con alcune celebrità popolari come Beyonce e Jennifer Lopez, tra le altre. Il sito web personale di JR Taylor è la dimostrazione di quanto sia importante la sua coreografia. La sezione principale del suo sito web è ricca di esibizioni di danza e di articoli di merchandising.

David Milan

David Milan è un affermato artista e designer 3D, che ha lavorato per alcune aziende e celebrità di spicco. Il suo sito web è un'opera d'arte. Cosa c'è di meglio che mostrare il proprio portfolio come arte? Il contenuto del sito è pieno di disegni unici, che mostrano la sua personalità al pubblico.

Dr. Gilbert Simon

Il Dr. Gilbert Simon è un medico, sostenitore e autore. Il suo sito web ha un design semplice e utilizza perfettamente il bianco, il nero e l'azzurro come accenti. La homepage del sito di Simon presenta il suo lavoro, un link al suo canale YouTube e Amazon per l'acquisto del suo libro. Un sito web semplice ma efficace, che illustra i valori, la visione e l'offerta del marchio di Gilbert Simon.

K. Scintille

K. Sparks, alias Kyle Andre Hunter: musicista, paroliere, interprete. Il suo sito web è pieno di personal branding. Condivide tutto ciò che riguarda il suo marchio, come beat, dietro le quinte, ispirazioni musicali e canzoni, tra le altre cose. La homepage del sito di K. Sparks è un ritratto con un menu che indirizza il pubblico verso il suo lavoro. Il contenuto del sito web è minimalista e di grande impatto. Il sito web di K. Sparks è un ottimo esempio di utilizzo del marchio come portfolio.

Libby Peterson

Libby Peterson è una giornalista di New York. A differenza di altri siti di personal branding di questo elenco, il sito di Libby Peterson non si concentra sulle sue foto. Tuttavia, mette in evidenza il suo attraente tavolo di lavoro e i suoi lavori pubblicati in diversi ambiti. La homepage del sito di Libby Peterson è piena di colori e il suo portfolio è ben visibile al pubblico.

Louise Amelie Whitehouse

Louise Amelia Whitehouse è una narratrice e una fotografa. Il sito web mostra molte fotografie scattate da Louise Amelia Whitehouse in tutto il mondo. Il design semplice ma accattivante del sito lascia al visitatore un'impressione duratura delle sue opere.

Come si marca?

Nell'attuale era della pubblicità, il personal branding, con le giuste strategie e implementazioni, può aiutare a conquistare i clienti. Ma può diventare piuttosto opprimente e confuso se si inizia a fare il primo passo nella creazione di un marchio per se stessi senza una guida adeguata. Seguite questi punti per creare un marchio di successo per voi stessi, per aumentare la vostra portata e conquistare il pubblico.

Definire i valori del marchio

Prima di creare un marchio per voi stessi, dovete avere ben chiari i servizi e i valori che fornirete. Individuate i vostri punti di forza, le vostre capacità e i vostri talenti e ciò che li contraddistingue.

Capire il proprio pubblico

La comprensione del vostro pubblico è parte integrante di qualsiasi marchio che voglia avere successo. Dovete sapere come le vostre competenze possono attrarre un pubblico potenziale. Conoscere il pubblico del vostro marchio può aiutarvi a definire e attuare strategie efficaci.

Trovate un'idea unica

Siate molto specifici nella vostra nicchia per quanto riguarda i servizi che fornite. Conoscere i vostri concorrenti vi dà un'idea migliore di ciò che potete offrire rispetto a loro. Può aiutare a costruire le fondamenta del vostro marchio.

Costruire un portafoglio

Trovare clienti senza un portfolio comprovato può essere molto difficile al giorno d'oggi. Utilizzate le piattaforme dei social media per promuovere e indirizzare il pubblico verso i vostri servizi. Anche un blog (se il vostro marchio lo consente) è un ottimo modo per conquistare la fiducia del pubblico pubblicando articoli relativi alle vostre competenze.

Iniziare a fare rete

Entrate in contatto con persone rilevanti per il vostro marchio. Possono essere concorrenti, potenziali clienti o personalità famose in campi simili. Cercate di collaborare con loro per aumentare la consapevolezza e la credibilità del vostro marchio.

Chiedete un feedback

Il feedback è un ottimo modo per permettere al vostro pubblico di interagire con voi e aiutare il vostro marchio a trovare aree di miglioramento. Non importa quanto grande sia il marchio personale, il feedback del pubblico è importante. Questo è il motivo per cui quasi tutti i grandi marchi danno priorità all'esperienza del cliente.

Chi ha un grande marchio personale?

La definizione di personal branding eccellente varia da individuo a azienda. Un marchio personale è il modo in cui un individuo si rappresenta, parla e si comporta. Quasi tutte le personalità più popolari al mondo, come Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs e Bill Gates, hanno un proprio marchio personale e un atteggiamento con cui possono essere identificati. Il loro marchio non è il prodotto che hanno realizzato, ma il modo in cui ciascuno di loro rappresenta il prodotto mentre interagisce con il pubblico, fornisce i risultati e si comporta di fronte a un vasto pubblico. Vediamo di approfondire la vita di una delle personalità più famose e attualmente più ricche del mondo, Elon Musk, e cosa possiamo imparare da lui.

L'ambizione

Elon Musk è il fondatore di Tesla, SpaceX e Boring Company. Le sue ambizioni sono quelle di realizzare ciò che non è mai stato raggiunto prima. Questo approccio lo ha reso il marchio più caratteristico e la persona più ricca del mondo.

Esprimere

Essere una figura importante nel mondo comporta alcuni vantaggi, in quanto le persone ascoltano attentamente ciò che si ha da dire, cosa che Elon Musk utilizza perfettamente. Oltre alla sua presenza sui social media, Musk è molto interattivo con il pubblico durante i seminari o le sessioni dal vivo, e i suoi seguaci amano il suo umorismo.

Consegna

Ciò che ha reso Elon Musk un nome famoso non è solo il suo modo di parlare, ma la coerenza del lavoro e delle consegne che ha promesso. Che si tratti di un'auto completamente automatica, di razzi riutilizzabili o di un satellite che fornisce Internet a velocità folle, Musk ha realizzato ciò che molti credevano impossibile. Le persone credono in un marchio che non afferma ma fornisce ciò che afferma.

Coerenza

La mancanza di coerenza può distruggere il vostro marchio personale, indipendentemente dal successo che sta ottenendo. L'atteggiamento costante di Elon Musk nel fornire prodotti o soluzioni che non erano mai stati possibili lo ha reso il marchio che è.

Innovazioni

Arriva il momento in cui le persone guardano al prossimo, indipendentemente dalla popolarità o dal successo del vostro marchio. Noi, come esseri umani, siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. Questo è ciò che Elon Musk capisce perfettamente. Le sue continue idee innovative e le loro implementazioni hanno portato a ciò che è oggi.

Qual è la strategia di personal branding più efficace?

Proprio come ogni altro marchio, il vostro personal branding ha bisogno di una strategia per avere successo. Ecco le migliori strategie per far risaltare il vostro marchio rispetto alla concorrenza.

Avere una visione chiara

Dovete avere ben chiaro su cosa volete concentrarvi come marchio. Al giorno d'oggi, le persone amano saltare da una parte all'altra troppo velocemente, dedicando al proprio marchio il minimo tempo possibile. Questo comportamento può portare un individuo a diventare "Jack of all trades, master of none". Stabilire gli obiettivi e trasmettere un messaggio chiaro sul proprio marchio al pubblico e a se stessi è il primo passo per un personal branding di successo.

Essere trasparenti

La trasparenza nei confronti del pubblico potenziale del vostro marchio può portarlo a livelli più alti. La maggior parte delle persone non si affida a un marchio poco chiaro senza molte informazioni. Siate molto chiari sul vostro marchio, su ciò che offre, su come lo offre e su come si distingue dalla concorrenza per guadagnare la fiducia del pubblico.

Raccontare una storia

Raccontare una storia attraverso il vostro marchio è un modo molto efficace per coinvolgere i clienti. La storia potrebbe riguardare l'origine del vostro marchio, il modo in cui vi distinguete dagli altri o il motivo per cui dovrebbero usare il vostro marchio. Noi, come esseri umani, amiamo le storie che ci mettono in contatto con noi o che risolvono i nostri problemi. Trovate un equilibrio e create la storia del vostro marchio.

I social media sono la chiave

Che il vostro marchio personale preveda un sito web, un'applicazione o qualsiasi altra modalità, utilizzare i social media in modo efficace è fondamentale per ottenere successo. Scoprite come promuovere il vostro marchio. Se si tratta di un'applicazione a pagamento, i social media per gli omaggi possono far guadagnare un primo pubblico. Per i fornitori di servizi, attraverso i loro siti web, il blogging e la realizzazione di video su YouTube relativi al vostro marchio possono rendervi più facilmente reperibili. L'utilizzo di annunci su Facebook, Instagram, LinkedIn e altri siti/applicazioni di social media famosi è un ottimo modo per aumentare la vostra portata.

Conoscere i concorrenti

Comprendere le strategie dei vostri concorrenti diretti e indiretti e le loro ragioni di successo è parte integrante della creazione di un marchio personale di successo. Dopo aver stabilito gli obiettivi, individuate il divario tra le offerte dei vostri concorrenti e ciò che potete fare per soddisfarli. Se il concorrente eccelle in un particolare punto che il vostro marchio non può fare, trovate un modo alternativo per affrontare la situazione. Promuovete ciò che potete fare meglio della concorrenza e perché il pubblico dovrebbe darvi una possibilità.

Voi siete il marchio!

Integrate il vostro marchio nella vostra vita. Dovete essere i primi e più impegnati utilizzatori del vostro marchio prima di chiunque altro. Ricordate sempre che il marchio siete voi. Il pubblico a cui state cercando di rivolgervi misura per primo il modo in cui parlate, vi comportate e siete sicuri del marchio che vendete.

Conclusione

In questa guida dettagliata abbiamo elencato tutto ciò che è necessario per creare un personal branding corretto ed efficace. Come possiamo vedere, più sono i modi per diffondere il vostro personal branding, meglio possono essere i siti web, le applicazioni mobili, i social media, ecc. Se volete rappresentare il vostro personal branding attraverso le applicazioni mobili, è molto importante essere coinvolti in tutte le fasi di creazione delle applicazioni mobili. O meglio ancora, è possibile crearle da soli, anche se non si hanno conoscenze di codifica; piattaforme no-code come AppMaster possono darvi questa possibilità. Questa piattaforma no-code vi permette di creare applicazioni mobili senza codificare! Ma se volete allontanarvi dalla piattaforma, potete farlo anche solo ottenendo il codice sorgente della vostra applicazione e la relativa documentazione, che viene scritta automaticamente.