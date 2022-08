Jalur ilmu data tradisional menjadi semakin kompleks dan memakan waktu. Platform ilmu data tanpa kode dan kode rendah menawarkan alur kerja yang lebih ramping dan efisien yang dapat membantu mempercepat proses eksperimen dan penerapan ilmu data.

Platform ilmu data tanpa kode dan kode rendah menyediakan antarmuka drag-and-drop visual yang tidak memerlukan keterampilan pengkodean. Ini memudahkan pengguna non-teknis untuk memulai ilmu data tanpa mempelajari bahasa pemrograman yang rumit.

Selain itu, platform ilmu data tanpa kode dan kode rendah menawarkan model dan template yang dibuat sebelumnya, menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan membuat model dari awal. Platform ini juga mempermudah penerapan model ke dalam produksi, karena sering kali dilengkapi dengan alat bawaan untuk pengelolaan dan pemantauan model.

Secara keseluruhan, platform ilmu data tanpa kode dan kode rendah menawarkan cara yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna untuk melaksanakan proyek ilmu data. Karena permintaan akan ilmu data terus tumbuh, platform ini kemungkinan akan menjadi semakin populer karena menawarkan cara yang lebih efisien untuk melakukan eksperimen ilmu data dan menerapkan model ke dalam produksi.

Apa Definisi Ilmu Data?

Ilmu Data adalah studi tentang data. Ini melibatkan penggalian informasi dari data dan menggunakannya untuk memecahkan masalah dunia nyata. Ilmu Data adalah proses yang menggunakan metode ilmiah, algoritma, dan sistem untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data.

Tujuan Ilmu Data adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan memahami data. Ilmu Data dapat digunakan di bidang apa pun di mana ada data, seperti kedokteran, keuangan, pemasaran, dan manufaktur. Beberapa teknik umum yang digunakan dalam Ilmu Data termasuk pembelajaran mesin, analisis statistik, dan penambangan data.

Bagaimana Cara Kerja Ilmu Data?

Pengumpulan Data - Ini adalah tahap pertama dan terpenting dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data ini bisa dalam bentuk terstruktur, tidak terstruktur, atau semi terstruktur.

Pra-pemrosesan data - Ini adalah tahap di mana data yang dikumpulkan dibersihkan dan disiapkan untuk analisis lebih lanjut. Pra-pemrosesan data mencakup tugas-tugas seperti imputasi data, normalisasi, dll.

Analisis Data - Pada tahap ini, berbagai metode diterapkan pada data yang diproses untuk mendapatkan wawasan. Teknik analisis data dapat bersifat deskriptif dan prediktif.

Visualisasi Data - Ini adalah tahap terakhir di mana wawasan yang diperoleh dari data direpresentasikan dalam format grafis atau gambar. Visualisasi data membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang data dan juga membantu dalam pengambilan keputusan.

Apakah ilmu data mungkin tanpa pengkodean?

Karena tidak ada definisi khusus untuk ilmu data, ada banyak pandangan tentang hal ini. Beberapa ahli mengatakan ilmu data tanpa pengkodean adalah mungkin, sementara yang lain tidak setuju. Ada beberapa alasan utama mengapa beberapa orang percaya bahwa ilmu data tanpa pengkodean adalah mungkin. Pertama, ilmu data umumnya berkaitan dengan penggalian wawasan dari data.

Ini dapat dilakukan melalui alat pemrograman visual, yang tidak memerlukan pengkodean. Kedua, ada banyak model dan algoritme yang dibuat sebelumnya yang dapat digunakan oleh para ilmuwan data tanpa harus menulis kode apa pun. Akhirnya, dengan munculnya kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML), semakin memungkinkan untuk mendapatkan wawasan dari data tanpa menulis kode.

Di sisi lain, ada juga beberapa alasan mengapa beberapa orang percaya ilmu data tanpa pengkodean tidak mungkin:

Untuk memahami dan memanipulasi data, beberapa tingkat pengkodean seringkali diperlukan.

Pengkodean biasanya diperlukan untuk membangun model dan algoritme khusus.

Bahkan dengan munculnya AI dan ML, teknologi ini masih memerlukan beberapa tingkat pengkodean agar dapat digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan, tidak ada jawaban benar atau salah untuk pertanyaan ini. Ini pada akhirnya tergantung pada definisi khusus ilmu data dan preferensi individu ilmuwan data.

Pengkodean mana yang terbaik untuk ilmu data?

Tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan ini. Bahasa pengkodean yang berbeda lebih cocok untuk tugas yang berbeda dalam ilmu data. Beberapa bahasa pengkodean yang paling populer untuk ilmu data termasuk Python, R, dan MATLAB. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan, jadi penting untuk memilih bahasa yang tepat untuk tugas tertentu yang dihadapi. Python adalah bahasa serbaguna yang populer karena kemudahan penggunaannya, sedangkan R adalah bahasa pemrograman statistik yang kuat. MATLAB adalah pilihan populer untuk visualisasi data dan pembelajaran mesin. Pada akhirnya, bahasa pengkodean terbaik untuk ilmu data adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Secara umum, Python dianggap sebagai bahasa pengkodean terbaik untuk ilmu data, meskipun yang lain juga populer di kalangan ilmuwan data. Alasan utama Python sangat populer adalah karena relatif mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa lain dan memiliki banyak perpustakaan dan alat yang tersedia untuk mendukung tugas ilmu data. Selain itu, Python banyak digunakan di banyak bidang lain, seperti pengembangan web, jadi menemukan orang dengan keterampilan yang Anda butuhkan relatif mudah. Namun, ada juga beberapa kelemahan menggunakan Python, seperti lambat dibandingkan dengan bahasa seperti C++.

Apakah ilmuwan data menggunakan kode VS?

Ya, banyak ilmuwan data menggunakan kode VS karena merupakan editor kode sumber terbuka populer yang menawarkan fitur dan ekstensi hebat untuk ilmu data. Beberapa fitur yang membuat kode VS ideal untuk ilmu data termasuk dukungannya untuk notebook Jupyter, integrasi dengan perpustakaan ilmu data populer, dan fitur debugging dan visualisasi data bawaan. Selain itu, kode VS sangat dapat disesuaikan sehingga ilmuwan data dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan dan alur kerja khusus mereka.

Ini juga memiliki fitur seperti penyorotan sintaks, penyelesaian kode, dan alat debugging. Sementara banyak IDE (Integrated Development Environments) tersedia untuk ilmuwan data, kode VS adalah pilihan populer karena kemudahan penggunaan dan fleksibilitasnya.

Apakah ilmu data memiliki lebih banyak pengkodean?

Tidak ada keraguan bahwa ilmu data telah menjadi salah satu bidang terpanas dalam beberapa tahun terakhir. Pencarian cepat di situs web pekerjaan akan mengungkapkan ribuan posisi terbuka untuk ilmuwan data, dan gaji rata-rata untuk peran ini jauh di atas rata-rata. Tapi apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjadi ilmuwan data?

Salah satu kesalahpahaman paling umum tentang ilmu data adalah bahwa hal itu membutuhkan banyak pengkodean. Ini tidak bisa lebih jauh dari kebenaran! Meskipun pengkodean tentu saja merupakan keterampilan yang berharga bagi para ilmuwan data, itu tidak sepenting yang dipikirkan banyak orang.

Jadi, jika pengkodean bukanlah keterampilan yang paling penting bagi para ilmuwan data, apa itu? Tiga keterampilan terpenting bagi ilmuwan data adalah:

Matematika dan statistik

Pembelajaran mesin

Visualisasi data

Keterampilan ini jauh lebih penting daripada pengkodean untuk ilmuwan data, dan itu adalah keterampilan yang harus Anda fokuskan jika Anda tertarik untuk berkarir di bidang ilmu data. Tentu saja, bukan berarti Anda tidak boleh belajar coding juga. Pengkodean masih merupakan keterampilan yang berharga bagi para ilmuwan data, dan itu dapat membuat hidup Anda jauh lebih mudah saat bekerja dengan data. Tetapi jika Anda bukan pembuat kode alami, jangan khawatir – tidak perlu belajar kode sebelum memulai karir Anda di bidang ilmu data. Fokus saja pada mengasah keterampilan matematika, statistik, dan pembelajaran mesin Anda, dan Anda akan segera menuju karier yang sukses dalam ilmu data.

Mengapa platform pengembangan tanpa kode sedang meningkat?

Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas platform tanpa kode meningkat. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membuat situs web, aplikasi, dan produk digital lainnya tanpa pengetahuan pengkodean apa pun.

Ada beberapa alasan popularitas platform tanpa kode:

Mereka jauh lebih mudah digunakan daripada pendekatan pengkodean tradisional.

Mereka sering lebih terjangkau.

Mereka memungkinkan pengguna untuk membuat produk tanpa keterampilan teknis apa pun.

Platform tanpa kode memiliki banyak potensi . Mereka dapat membantu orang membuat situs web dan aplikasi tanpa pengetahuan coding. Dan mereka juga dapat membantu bisnis menghemat uang untuk biaya pengembangan. Tetapi platform tanpa kode tidak sempurna. Ada beberapa batasan untuk apa yang dapat Anda buat dengannya. Dan mereka tidak selalu mudah digunakan. Jika Anda mempertimbangkan untuk menggunakan platform tanpa kode, penting untuk melakukan riset dan memahami pro dan kontra sebelum membuat keputusan.

Bagaimana platform tanpa kode dan kode rendah dapat membantu bisnis?

Ilmu data tanpa kode dan kode rendah dapat mengumpulkan data untuk bisnis dari semua ukuran. Ini dapat memungkinkan karyawan untuk menganalisis data dan menemukan tren tanpa perlu banyak pengalaman pengkodean. Teknologi tanpa kode dapat membantu bisnis menghemat waktu dan uang sambil tetap mendapatkan wawasan yang akurat.

Bisnis dapat menggunakan ilmu data tanpa kode dan kode rendah untuk berbagai tugas, termasuk segmentasi pelanggan, pemeliharaan prediktif, dan deteksi penipuan. Platform tanpa kode sangat cocok untuk tugas yang membutuhkan banyak persiapan data, seperti pembersihan data dan rekayasa fitur. Platform kode rendah lebih baik untuk analisis yang lebih kompleks yang memerlukan pengkodean khusus. AppMaster dapat melakukan ini sebaik platform kode rendah, meskipun merupakan platform tanpa kode.

Apa itu AppMaster? (Pengembangan Tanpa Kode)

AppMaster adalah platform pengembangan tanpa kode yang memungkinkan siapa pun membuat aplikasi seluler, aplikasi web, dan backend khusus tanpa menulis satu baris kode pun. Dengan AppMaster, Anda dapat dengan cepat dan mudah membangun aplikasi iOS dan Android asli dari awal agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Tidak perlu menyewa tim pengembangan yang mahal atau mempelajari bahasa pengkodean yang rumit. AppMaster melakukan semua kerja keras untuk Anda, sehingga Anda dapat fokus pada apa yang penting - merancang dan meluncurkan aplikasi impian Anda!

Mengapa Anda Membutuhkan AppMaster?

Ada banyak alasan mengapa Anda mungkin ingin menggunakan AppMaster untuk membangun aplikasi Anda. Mungkin Anda memiliki ide bagus untuk sebuah aplikasi tetapi tidak tahu cara mengkodekannya. Atau mungkin Anda sedang mencari cara yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hemat biaya untuk mengembangkan aplikasi daripada bekerja dengan tim pengembangan tradisional.

Apa pun alasan Anda, AppMaster dapat membantu Anda mewujudkan visi Anda. Dengan platform kami, Anda dapat membuat aplikasi khusus yang indah tanpa pengalaman pengkodean sebelumnya. Dan karena kami menawarkan berbagai blok dalam editor proses bisnis dan opsi penyesuaian, Anda pasti dapat menemukan solusi yang sangat sesuai dengan kebutuhan Anda. Selain itu, tim ahli kami selalu siap membantu Anda di setiap langkah. Jadi, jika Anda membutuhkan bantuan, hubungi kami, dan kami akan dengan senang hati membantu.

Kesimpulan

Masa depan ilmu data adalah tanpa kode dan kode rendah karena memungkinkan siapa pun untuk membangun model dan algoritme data yang kuat tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Ini berarti bahwa ilmu data dapat didemokratisasi, dan setiap orang dapat mengakses alat dan teknik yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan data.

Ilmu data tanpa kode dan kode rendah juga menawarkan beberapa manfaat lain, termasuk pembuatan prototipe dan iterasi model dengan cepat dan integrasi yang mudah dengan sistem dan alur kerja yang ada. Selain itu, platform ilmu data tanpa kode dan kode rendah seringkali jauh lebih murah dan lebih mudah digunakan daripada alat ilmu data tradisional, menjadikannya ideal untuk usaha kecil dan pemula.