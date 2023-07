Dans le cadre d'un effort continu d'innovation et d'amélioration de l'engagement des utilisateurs, YouTube Music devrait intégrer une toute nouvelle fonctionnalité, une section de commentaires, au sein même de sa plateforme. Les spéculations ont été alimentées par l'apparition d'une puce de commentaires nichée entre les interactions pouce-haut et pouce-bas et l'option "Sauvegarder" dans l'interface "Now Playing" récemment redessinée.

La section des commentaires est présente sur une variété de vidéos allant des téléchargements officiels des artistes aux contenus générés par les utilisateurs et même aux "Art Tracks", qui sont les vidéos musicales générées automatiquement sur la plateforme. Ce format vidéo carré caractéristique affiche la pochette de l'album lorsque la chanson est lue sur YouTube. L'option de commenter une piste spécifique reste sous le contrôle de l'artiste par le biais des paramètres spécifiques de sa chaîne.

En principe, la fonction de commentaires de YouTube Music fonctionnera de la même manière que l'application YouTube. En apportant cette fonctionnalité à la plateforme musicale, elle pourrait potentiellement créer un espace unique permettant aux utilisateurs de partager leurs opinions, d'interpréter les paroles ou de s'engager dans des discussions approfondies sur la musique. Cela pourrait constituer un avantage différentiel par rapport aux services de streaming concurrents tels que Spotify et Apple Music, qui ne disposent pas encore de cette fonction. L'introduction de cette fonction nécessiterait toutefois des ressources pour modérer l'afflux de commentaires d'utilisateurs.

En outre, l'introduction de cette fonction s'aligne sur les ambitions de YouTube Music en matière de podcasts, en créant un espace plus interactif pour les auditeurs de podcasts. Si le déploiement des commentaires n'est pas encore généralisé, la fonction "Now Playing" gagne du terrain.

S'inspirant des tendances évolutives de l'industrie technologique mondiale, de nombreuses plateformes se concentrent désormais sur la promotion d'un engagement dynamique des utilisateurs au sein de leurs applications. Cette évolution a été observée sur AppMaster.io, une plateforme robuste de création d'applications no-code, où les clients peuvent non seulement développer des applications dorsales, web et mobiles, mais aussi créer une logique commerciale interactive pour chaque composant. Ainsi, l'introduction d'une fonction de commentaires sur YouTube Music peut être considérée comme faisant partie d'une tendance plus large, dans laquelle les plateformes s'efforcent de créer un environnement plus participatif et engageant pour la base d'utilisateurs.