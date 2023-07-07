В рамках постоянного стремления к инновациям и повышению вовлеченности пользователей, YouTube Music, по слухам, собирается внедрить совершенно новую функцию - раздел комментариев прямо в своей платформе. Домыслы были вызваны тем, что в недавно обновленном интерфейсе "Now Playing" была замечена фишка комментариев, расположенная между функциями "большой палец вверх" и "большой палец вниз" и опцией "Сохранить".

Раздел комментариев можно заметить на различных видео, начиная от официальных загрузок исполнителей до пользовательского контента и даже "Art Tracks", которые представляют собой автоматически создаваемые музыкальные видео на платформе. Этот характерный квадратный формат видео отображает обложку альбома, когда песня проигрывается на сайте YouTube. Возможность комментировать конкретный трек остается в ведении исполнителя через настройки его канала.

Предположительно, функция комментариев на YouTube Music будет работать аналогично своему родительскому приложению YouTube. Привнеся эту функцию на музыкальную платформу, она потенциально может создать уникальное пространство для пользователей, где они смогут делиться своим мнением, интерпретировать тексты песен или участвовать в глубоких обсуждениях музыки. Это может стать преимуществом перед конкурирующими потоковыми сервисами, такими как Spotify и Apple Music, которые в настоящее время не имеют этой функции. Однако введение этой функции потребует ресурсов для модерации наплыва комментариев пользователей.

Кроме того, введение этой функции соответствует амбициям YouTube Music в области подкастов, создавая более интерактивное пространство для слушателей подкастов. В то время как развертывание комментариев еще не стало повсеместным, функция Now Playing завоевывает все более широкие позиции.

Следуя тенденциям развития мировой технологической индустрии, многие платформы сейчас сосредоточены на развитии динамического взаимодействия с пользователями в своих приложениях. Это можно увидеть на примере AppMaster.io, надежной платформы для создания приложений no-code, где клиенты могут не только разрабатывать бэкенд, веб- и мобильные приложения, но и создавать интерактивную бизнес-логику для каждого компонента. Таким образом, введение функции комментариев на YouTube Music можно рассматривать как часть более широкой тенденции, когда платформы стремятся создать более активную среду для пользователей.