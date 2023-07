W ramach ciągłego dążenia do innowacji i zwiększonego zaangażowania użytkowników, YouTube Music spekuluje się, że wprowadzi zupełnie nową funkcję, sekcję komentarzy bezpośrednio na swojej platformie. Podsycające spekulacje były obserwacje układu komentarzy umieszczonego między interakcjami kciuka w górę i kciuka w dół oraz opcją "Zapisz" w niedawno przeprojektowanym interfejsie "Teraz odtwarzane".

Sekcja komentarzy jest widoczna w różnych filmach, od oficjalnych filmów artystów po treści generowane przez użytkowników, a nawet "Art Tracks", które są automatycznie generowanymi teledyskami na platformie. Ten charakterystyczny kwadratowy format wideo wyświetla okładkę albumu, gdy utwór jest odtwarzany na YouTube. Opcja komentowania konkretnego utworu pozostanie pod kontrolą artysty poprzez ustawienia jego kanału.

Pozornie funkcja komentarzy na YouTube Music będzie działać podobnie do jej macierzystej aplikacji YouTube. Wprowadzenie tej funkcji na platformę muzyczną może potencjalnie stworzyć unikalną przestrzeń dla użytkowników do dzielenia się swoimi opiniami, interpretowania tekstów lub angażowania się w dogłębne dyskusje na temat muzyki. Mogłoby to stanowić przewagę nad konkurencyjnymi serwisami streamingowymi, takimi jak Spotify i Apple Music, które obecnie nie posiadają tej funkcji. Wprowadzenie tej funkcji wymagałoby jednak zasobów do moderowania napływu komentarzy użytkowników.

Co więcej, wprowadzenie tej funkcji jest zgodne z ambicjami podcastów YouTube Music, tworząc bardziej interaktywną przestrzeń dla słuchaczy podcastów. Podczas gdy komentarze nie są jeszcze wszechobecne, funkcja Now Playing zyskuje coraz szerszy zasięg.

Biorąc przykład z ewoluujących trendów w globalnej branży technologicznej, wiele platform koncentruje się obecnie na wspieraniu dynamicznego zaangażowania użytkowników w swoich aplikacjach. Rozwój ten zaobserwowano w AppMaster.io, solidnej platformie do tworzenia aplikacji no-code, gdzie klienci mogą nie tylko rozwijać aplikacje backendowe, internetowe i mobilne, ale także tworzyć interaktywną logikę biznesową dla każdego komponentu. W związku z tym wprowadzenie funkcji komentarzy na YouTube Music może być postrzegane jako część większego trendu, w którym platformy dążą do stworzenia bardziej angażującego środowiska dla bazy użytkowników.