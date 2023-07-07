Sürekli yenilik ve gelişmiş kullanıcı katılımı çabasının bir parçası olarak, YouTube Music platformunda yepyeni bir özellik olan bir yorum bölümü ekleyeceği tahmin ediliyor. Spekülasyonları besleyen, beğenme ve beğenmeme etkileşimleri arasına yerleştirilmiş bir yorum çipinin ve yakın zamanda yeniden tasarlanan 'Now Playing' arayüzündeki 'Kaydet' seçeneğinin görülmesiydi.

Yorumlar bölümü, resmi sanatçı yüklemelerinden kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe ve hatta platformda otomatik olarak oluşturulan müzik videoları olan 'Art Track'lere' kadar çeşitli videolarda görülüyor. Bu karakteristik kare video biçimi, şarkı YouTube oynatıldığında albüm resmini görüntüler. Belirli bir parça hakkında yorum yapma seçeneği, belirli kanal ayarları aracılığıyla sanatçının kontrolünde kalacaktır.

Görünüşe göre, YouTube Music yorum özelliği ana YouTube uygulamasına benzer şekilde çalışacak. Bu özelliği müzik platformuna getirerek, potansiyel olarak kullanıcıların fikirlerini paylaşmaları, şarkı sözlerini yorumlamaları veya müzik hakkında derinlemesine tartışmalara girmeleri için benzersiz bir alan yaratabilir. Bu, şu anda bu özelliğe sahip olmayan Spotify ve Apple Music gibi rakip akış hizmetlerine göre farklı bir avantaj olabilir. Bununla birlikte, bu işlevin tanıtılması, kullanıcı yorumlarının akışını denetlemek için kaynaklar gerektirecektir.

Ayrıca, bu özelliğin kullanıma sunulması, YouTube Music podcast tutkusuyla uyumludur ve podcast dinleyicilerinin etkileşim kurması için daha etkileşimli bir alan yaratır. Yorumların kullanıma sunulması henüz her yerde bulunmasa da, Şu An Çalınan özelliği daha geniş bir alan kazanıyor.

Küresel teknoloji endüstrisinin gelişen trendlerinden ilham alan birçok platform, artık uygulamalarında dinamik kullanıcı etkileşimini geliştirmeye odaklanıyor. Bu gelişme, müşterilerin yalnızca arka uç, web ve mobil uygulamalar geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda her bileşen için etkileşimli iş mantığı oluşturabildiği sağlam no-code bir uygulama oluşturma platformu olan AppMaster.io'da görüldü. Bu nedenle, YouTube Music bir yorum özelliğinin kullanıma sunulması, platformların kullanıcı tabanı için daha katılımcı bir ortam yaratmaya çalıştığı daha büyük bir eğilimin parçası olarak görülebilir.