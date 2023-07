Als Teil des kontinuierlichen Strebens nach Innovation und verbesserter Benutzerinteraktion wird spekuliert, dass YouTube Music eine brandneue Funktion, einen Kommentarbereich, direkt in seine Plattform einbauen wird. Die Spekulationen wurden durch die Sichtung eines Kommentar-Chips angeheizt, der sich zwischen den Interaktionen "Daumen hoch" und "Daumen runter" sowie der Option "Speichern" in der kürzlich neu gestalteten "Now Playing"-Oberfläche befindet.

Der Kommentarbereich wird bei einer Vielzahl von Videos gesichtet, von offiziellen Künstler-Uploads über nutzergenerierte Inhalte bis hin zu "Art Tracks", den automatisch generierten Musikvideos auf der Plattform. Dieses charakteristische quadratische Videoformat zeigt Albumcover an, wenn der Song auf YouTube abgespielt wird. Die Möglichkeit, einen bestimmten Track zu kommentieren, bleibt in der Kontrolle des Künstlers durch seine spezifischen Kanaleinstellungen.

Offenbar funktioniert die Kommentarfunktion von YouTube Music ähnlich wie die der Mutteranwendung YouTube. Durch die Einführung dieser Funktion auf der Musikplattform könnte ein einzigartiger Raum geschaffen werden, in dem die Nutzer ihre Meinung kundtun, Liedtexte interpretieren oder sich an ausführlichen Diskussionen über die Musik beteiligen können. Dies könnte ein entscheidender Vorteil gegenüber konkurrierenden Streaming-Diensten wie Spotify und Apple Music sein, denen diese Funktion derzeit fehlt. Die Einführung dieser Funktion würde jedoch Ressourcen für die Moderation des Zustroms von Nutzerkommentaren erfordern.

Außerdem steht die Einführung dieser Funktion im Einklang mit den Ambitionen von YouTube Music in Bezug auf Podcasts, da sie einen interaktiveren Raum für Podcast-Hörer schafft, an dem sie sich beteiligen können. Während die Einführung der Kommentare noch nicht flächendeckend ist, gewinnt die Funktion "Now Playing" immer mehr an Boden.

