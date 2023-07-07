كجزء من الدافع المستمر للابتكار وتعزيز تفاعل المستخدم ، يُفترض أن يدمج YouTube Music ميزة جديدة تمامًا ، قسم التعليقات داخل نظامه الأساسي. تأججت التكهنات بمشاهدة شريحة تعليقات محتضنة بين تفاعلات الإبهام لأعلى وإبهام لأسفل وخيار "حفظ" في واجهة "التشغيل الآن" التي أعيد تصميمها مؤخرًا.

يتم رصد قسم التعليقات على مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو التي تتراوح من تحميلات الفنان الرسمية إلى المحتوى الذي ينشئه المستخدم وحتى "المقاطع الصوتية الفنية" ، وهي مقاطع الفيديو الموسيقية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا على النظام الأساسي. يعرض تنسيق الفيديو المربع المميز هذا العمل الفني للألبوم عند تشغيل الأغنية على YouTube. سيظل خيار التعليق على مسار معين تحت سيطرة الفنان من خلال إعدادات القناة المحددة الخاصة به.

ظاهريًا ، ستعمل ميزة التعليقات في YouTube Music بشكل مشابه لتطبيق YouTube الرئيسي. من خلال جلب هذه الميزة إلى النظام الأساسي للموسيقى ، من المحتمل أن تخلق مساحة فريدة للمستخدمين لمشاركة آرائهم أو تفسير كلمات الأغاني أو المشاركة في مناقشات متعمقة حول الموسيقى. قد يكون هذا ميزة تفاضلية على خدمات البث المنافسة مثل Spotify و Apple Music ، والتي تفتقر حاليًا إلى هذه الميزة. ومع ذلك ، فإن إدخال هذه الوظيفة يتطلب موارد لتخفيف تدفق تعليقات المستخدمين.

علاوة على ذلك ، يتماشى تقديم هذه الميزة مع طموحات بودكاست YouTube Music ، مما يخلق مساحة تفاعلية أكثر لمستمعي البودكاست للمشاركة. في حين أن طرح التعليقات لم يكن موجودًا في كل مكان بعد ، فإن ميزة "التشغيل الآن" تكتسب أسبابًا أوسع.

من خلال الاستفادة من الاتجاهات المتطورة في صناعة التكنولوجيا العالمية ، تركز العديد من المنصات الآن على تعزيز مشاركة المستخدم الديناميكية داخل تطبيقاتها. شوهد هذا التطور في AppMaster.io ، وهو نظام أساسي قوي لبناء التطبيقات no-code ، حيث لا يمكن للعملاء تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية فحسب ، بل يمكنهم أيضًا إنشاء منطق عمل تفاعلي لكل مكون. على هذا النحو ، يمكن النظر إلى إدخال ميزة التعليقات على YouTube Music كجزء من اتجاه أكبر ، حيث تسعى المنصات جاهدة لإنشاء بيئة أكثر تفاعلاً لقاعدة المستخدمين.