Als onderdeel van de voortdurende drang naar innovatie en verbeterde gebruikersbetrokkenheid, wordt gespeculeerd dat YouTube Music een gloednieuwe functie, een commentaarsectie, in zijn platform zal opnemen. De speculaties werden aangewakkerd door de aanwezigheid van een commentaarchip tussen de thumbs-up en thumbs-down interacties en de 'Opslaan' optie in de recent herontworpen 'Now Playing' interface.

De commentaarsectie is gespot op een verscheidenheid aan video's, variërend van officiële uploads van artiesten tot door gebruikers gegenereerde inhoud en zelfs 'Art Tracks', de automatisch gegenereerde muziekvideo's op het platform. Dit karakteristieke vierkante videoformaat toont het artwork van een album wanneer het nummer wordt afgespeeld op YouTube. De optie om commentaar te geven op een specifieke track blijft in handen van de artiest via zijn specifieke kanaalinstellingen.

Ogenschijnlijk zal de commentaarfunctie van YouTube Music op dezelfde manier werken als de ouderapplicatie YouTube. Door deze functie naar het muziekplatform te brengen, zou het een unieke ruimte kunnen creëren voor gebruikers om hun meningen te delen, songteksten te interpreteren of diepgaande discussies te voeren over de muziek. Dit zou een onderscheidend voordeel kunnen zijn ten opzichte van concurrerende streamingdiensten zoals Spotify en Apple Music, die momenteel niet over deze functie beschikken. De introductie van deze functie zou echter middelen vereisen om de toevloed aan gebruikerscommentaren te modereren.

Bovendien sluit de introductie van deze functie aan bij de podcastambities van YouTube Music door een meer interactieve ruimte te creëren voor podcastluisteraars. Hoewel het commentaar nog niet overal beschikbaar is, wint de functie Now Playing steeds meer terrein.

