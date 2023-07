Nell'ambito di una continua spinta all'innovazione e al miglioramento del coinvolgimento degli utenti, si ipotizza che YouTube Music stia per incorporare una nuovissima funzione, una sezione commenti proprio all'interno della sua piattaforma. Ad alimentare le speculazioni sono stati gli avvistamenti di un chip per i commenti incastonato tra le interazioni pollice su e pollice giù e l'opzione "Salva" nell'interfaccia "Now Playing" recentemente ridisegnata.

La sezione dei commenti è presente in una serie di video che vanno da quelli caricati dagli artisti ufficiali ai contenuti generati dagli utenti, fino alle "Art Tracks", i video musicali generati automaticamente sulla piattaforma. Questo caratteristico formato video quadrato mostra l'artwork dell'album quando il brano viene riprodotto su YouTube. L'opzione di commentare un brano specifico rimane sotto il controllo dell'artista attraverso le impostazioni del suo canale.

In apparenza, la funzione di commento di YouTube Music funzionerà in modo simile all'applicazione madre YouTube. Portando questa funzione sulla piattaforma musicale, si potrebbe potenzialmente creare uno spazio unico per gli utenti che possono condividere le loro opinioni, interpretare i testi o impegnarsi in discussioni approfondite sulla musica. Questo potrebbe essere un vantaggio rispetto ai servizi di streaming concorrenti, come Spotify e Apple Music, che attualmente non dispongono di questa funzione. L'introduzione di questa funzione, tuttavia, richiederebbe risorse per moderare l'afflusso di commenti degli utenti.

Inoltre, l'introduzione di questa funzione si allinea con le ambizioni dei podcast di YouTube Music, creando uno spazio più interattivo per gli ascoltatori dei podcast. Sebbene l'introduzione dei commenti non sia ancora generalizzata, la funzione Now Playing si sta diffondendo sempre di più.

Prendendo spunto dalle tendenze in evoluzione dell'industria tecnologica globale, molte piattaforme si stanno concentrando sulla promozione di un coinvolgimento dinamico degli utenti all'interno delle loro app. L'introduzione di una funzione di commento su YouTube Music può essere vista come parte di una tendenza più ampia, che vede le piattaforme impegnate a creare un ambiente più coinvolgente per gli utenti.