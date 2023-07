Como parte de um esforço contínuo para inovar e melhorar a participação dos utilizadores, especula-se que o YouTube Music esteja a incorporar uma nova funcionalidade, uma secção de comentários, diretamente na sua plataforma. A especulação foi alimentada pelo aparecimento de uma ficha de comentários aninhada entre as interacções polegar para cima e polegar para baixo e a opção "Guardar" na interface "Now Playing" recentemente redesenhada.

A secção de comentários é visível numa variedade de vídeos, desde os carregamentos oficiais dos artistas até aos conteúdos gerados pelos utilizadores e até aos "Art Tracks", que são os vídeos musicais gerados automaticamente na plataforma. Este formato de vídeo quadrado caraterístico apresenta a capa do álbum quando a música é reproduzida em YouTube. A opção de comentar uma faixa específica permanecerá no controlo do artista através das definições específicas do seu canal.

Ostensivamente, a funcionalidade de comentários de YouTube Music funcionará de forma semelhante à sua aplicação principal YouTube. Ao trazer esta funcionalidade para a plataforma de música, poderá potencialmente criar um espaço único para os utilizadores partilharem as suas opiniões, interpretarem as letras ou participarem em discussões aprofundadas sobre a música. Esta poderia ser uma vantagem diferencial em relação aos serviços de streaming concorrentes, como Spotify e Apple Music, que atualmente não dispõem desta funcionalidade. A introdução desta função, no entanto, exigiria recursos para moderar o afluxo de comentários dos utilizadores.

Além disso, a introdução desta funcionalidade alinha-se com as ambições do podcast YouTube Music, criando um espaço mais interativo para os ouvintes de podcasts. Embora a implementação dos comentários ainda não seja omnipresente, a funcionalidade Now Playing está a ganhar terreno.

