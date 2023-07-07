作为不断推动创新和增强用户参与的一部分，YouTube Music ，据推测将在其平台中加入一个全新的功能，即评论部分。在最近重新设计的 "现在播放 "界面中，在大拇指向上和向下的互动以及 "保存 "选项之间，发现了一个评论芯片，这加剧了人们的猜测。

评论部分出现在各种视频中，从官方艺术家上传的内容到用户生成的内容，甚至是 "艺术曲目"，也就是平台上自动生成的音乐视频。当歌曲在YouTube 上播放时，这种特有的方形视频格式会显示专辑封面。对特定曲目进行评论的选项仍由艺术家通过其特定的频道设置来控制。

表面上看，YouTube Music 的评论功能将与它的母体YouTube 应用程序类似地运作。通过将这一功能引入音乐平台，它有可能为用户创造一个独特的空间，以分享他们的意见，解释歌词，或参与关于音乐的深入讨论。这可能是 与竞争性流媒体服务（如Spotify 和Apple Music ） 相比的一个差异化优势，这些服务目前缺乏这一功能。然而，引入这一功能将需要资源来调节大量的用户评论。

此外，这一功能的引入与YouTube Music"播客 "的雄心相一致，为播客听众创造一个更加互动的空间。虽然评论的推出还不是很普遍，但 "现在播放 "功能正在获得更广泛的支持。

从全球科技行业不断发展的趋势中得到启示，许多平台现在正专注于在其应用程序中培养动态的用户参与。这一发展在AppMaster.io中得到了体现，这是一个强大的no-code 应用程序构建平台，客户不仅可以开发后端、网络和移动应用程序，还可以为每个组件创建互动的业务逻辑。因此，在YouTube Music 上引入评论功能可以被看作是一个更大的趋势的一部分，即平台正在努力为用户群创造一个更具参与性的环境。