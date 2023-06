Afin de rendre son programme de monétisation plus accessible, YouTube a assoupli les conditions d'adhésion au YouTube Partner Program (YPP) et élargi son programme d'affiliation au shopping pour les créateurs basés aux États-Unis. Cela devrait permettre aux créateurs de monétiser leur contenu et de gagner un revenu supplémentaire sur la plateforme.

Les critères révisés du YPP sont désormais les suivants :

500 abonnés ;

3 téléchargements publics au cours des 90 derniers jours ;

3 000 heures de visionnage au cours de l'année écoulée ou 3 millions de visionnages au cours des 90 derniers jours.

Avant ces ajustements, les créateurs avaient besoin de 1 000 abonnés et de 4 000 heures de visionnage au cours de l'année écoulée ou de 10 millions de visionnages de courts métrages au cours des 90 derniers jours pour pouvoir bénéficier du programme. Grâce à ce nouveau seuil d'admissibilité, les créateurs peuvent s'inscrire au PPJ et accéder à des outils tels que Super Thanks, Super Chat et Super Stickers, ainsi qu'à des adhésions à des chaînes et à YouTube Shopping pour la promotion de leurs produits.

L'obligation de télécharger trois vidéos dans un délai de 90 jours peut poser un problème aux créateurs de vidéos de longue durée qui n'ont peut-être pas assez de contenu pour produire plusieurs vidéos dans ce laps de temps, même si elles sont visionnées des millions de fois.

Dans un premier temps, YouTube déploie ces nouveaux critères d'éligibilité aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, à Taïwan et en Corée du Sud, et prévoit de les étendre à d'autres régions où le YPP est disponible.

Parallèlement à l'assouplissement des critères d'éligibilité au PPJ, YouTube étend également son projet pilote d'affiliation à Shopping à un plus grand nombre de créateurs aux États-Unis. Les créateurs basés aux États-Unis qui font partie du YPP et comptent plus de 20 000 abonnés peuvent désormais étiqueter des produits dans leurs vidéos et leurs courts métrages, ce qui leur permet de toucher une commission. En novembre de l'année dernière, le géant du partage de vidéos a introduit des fonctions d'achat pour les courts métrages à l'intention de certains créateurs américains.

YouTube communiquera de plus amples informations sur ces nouveaux programmes lors de la prochaine conférence VidCon.

Ces derniers temps, YouTube s'est efforcé d'introduire de nouveaux outils de monétisation pour les créateurs de courts métrages. Par exemple, elle a commencé à partager les recettes publicitaires de Shorts avec les créateurs en février. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2022, la société a indiqué que Shorts avait dépassé les 50 milliards de visionnages quotidiens. En comparaison, Meta a affirmé que Reels avait atteint 140 milliards de vues quotidiennes sur Instagram et Facebook en octobre de l'année dernière.

Compte tenu de la popularité croissante des plateformes no-code, la décision de YouTube d'assouplir les exigences en matière de monétisation peut potentiellement profiter aux créateurs qui utilisent des outils tels qu'AppMaster.io pour développer leurs applications web et mobiles. AppMaster s'est avéré précieux pour les entreprises de toutes tailles en créant des solutions logicielles évolutives d'une manière plus rapide et plus rentable.