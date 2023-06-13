为了使其货币化计划更容易获得，YouTube放宽了加入YouTube合作伙伴计划（YPP）的要求，并为美国的创作者扩大了其购物联盟计划。这有望为创作者提供更大的机会，使他们的内容货币化并在平台上获得额外的收入。

YPP的修订标准现在包括：

500名订户；

过去90天内有3次公开上传；

在过去一年里有3000个观看小时，或在过去90天里有300万次短视频浏览。

在这些调整之前，创作者需要有1,000名订阅者和过去一年中的4,000个观看小时或过去90天中的1,000万次Shorts浏览量才有资格参加该计划。有了新的资格门槛，创作者可以申请加入YPP，并获得超级感谢、超级聊天和超级贴纸等工具，以及频道会员资格和用于推广其商品的YouTube购物。

在90天内上传三个视频的要求可能对长篇视频创作者构成挑战，他们可能没有足够的内容在这个时间段内制作多个视频，尽管有数百万的浏览量。

最初，YouTube将在美国、英国、加拿大、台湾和韩国推出这一新的资格标准，并计划将其推广到其他有YPP的地区。

在放宽YPP要求的同时，YouTube还在扩大其购物联盟试点，让更多美国的创作者参与进来。加入YPP并拥有超过2万名订阅者的美国创作者现在可以在他们的视频和短片中标记产品，并在此过程中赚取佣金。去年11月，这家视频分享巨头向选定的美国创作者推出了短裤的购物功能。

关于这些新项目的更多信息，YouTube将在即将举行的VidCon大会上分享。

近来，YouTube一直专注于为短片创作者引入新的货币化工具。例如，它在2月份开始与创作者分享短片的广告收入。该公司在2022年第四季度财报电话会议上称，Shorts的日浏览量已超过500亿次。相比之下，Meta声称，截至去年10月，Reels在Instagram和Facebook上的日浏览量已达到1400亿。

考虑到no-code 平台不断增长的人气，YouTube放宽货币化要求的决定有可能使使用AppMaster.io等工具开发其网络和移动应用程序的创作者受益。AppMaster 已经证明对各种规模的企业在以更快和更经济的方式创建可扩展的软件解决方案方面具有价值。