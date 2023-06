Um sein Monetarisierungsprogramm zugänglicher zu machen, hat YouTube die Anforderungen für die Teilnahme am YouTube-Partnerprogramm (YPP) gelockert und sein Shopping-Affiliate-Programm für in den USA ansässige Kreative erweitert. Es wird erwartet, dass dies eine noch größere Chance für Creators bietet, ihre Inhalte zu monetarisieren und zusätzliches Einkommen auf der Plattform zu verdienen.

Zu den überarbeiteten Kriterien für das YPP gehören nun

500 Abonnenten;

3 öffentliche Uploads in den letzten 90 Tagen;

entweder 3.000 Sehstunden im letzten Jahr oder 3 Millionen Shorts Views in den letzten 90 Tagen.

Vor diesen Anpassungen waren 1.000 Abonnenten und entweder 4.000 Sehstunden im letzten Jahr oder 10 Millionen Shorts-Aufrufe in den letzten 90 Tagen erforderlich, um sich für das Programm zu qualifizieren. Mit dem neuen Schwellenwert können sich Creators für das YPP bewerben und erhalten Zugang zu Tools wie Super Thanks, Super Chat und Super Stickers sowie zu Kanalmitgliedschaften und YouTube Shopping, um ihre Produkte zu bewerben.

Die Anforderung, drei Videos innerhalb von 90 Tagen hochzuladen, könnte eine Herausforderung für VideoerstellerInnen mit langen Videos darstellen, die nicht genug Inhalte haben, um mehrere Videos innerhalb dieses Zeitraums zu produzieren, obwohl sie Millionen von Aufrufen haben.

YouTube führt diese neuen Kriterien zunächst in den USA, Großbritannien, Kanada, Taiwan und Südkorea ein und plant, sie auf andere Regionen auszuweiten, in denen der YPP verfügbar ist.

Neben den gelockerten YPP-Anforderungen weitet YouTube auch sein Shopping-Partner-Pilotprojekt aus, um mehr Creators in den Vereinigten Staaten einzubeziehen. In den USA ansässige Creators, die Teil des YPP sind und mehr als 20.000 Abonnenten haben, können nun Produkte in ihren Videos und Shorts markieren und dabei eine Provision verdienen. Der Video-Sharing-Gigant hat bereits im November letzten Jahres Shopping-Funktionen für Shorts ausgewählter US-Kreativer eingeführt.

Weitere Informationen zu diesen neuen Programmen wird YouTube auf der kommenden VidCon-Konferenz bekannt geben.

In letzter Zeit hat sich YouTube auf die Einführung neuer Monetarisierungswerkzeuge für Shorts-Ersteller konzentriert. So hat das Unternehmen im Februar damit begonnen, die Werbeeinnahmen von Shorts mit den Urhebern zu teilen. Das Unternehmen meldete während seiner Gewinnmitteilung für das 4. Quartal 2022, dass Shorts die Marke von 50 Milliarden täglichen Aufrufen überschritten hat. Im Vergleich dazu behauptete Meta, dass Reels im Oktober letzten Jahres 140 Milliarden tägliche Aufrufe auf Instagram und Facebook erreicht hatte.

