Om het geldprogramma toegankelijker te maken, heeft YouTube de vereisten om deel te nemen aan het YouTube Partner Program (YPP) versoepeld en het shopping affiliate programma uitgebreid voor in de VS gevestigde makers. Dit biedt makers naar verwachting nog meer mogelijkheden om hun content te gelde te maken en extra inkomsten te verdienen op het platform.

De herziene criteria voor het YPP omvatten nu:

500 abonnees;

3 publieke uploads in de afgelopen 90 dagen;

3.000 kijkuren in het afgelopen jaar of 3 miljoen Shorts bekeken in de afgelopen 90 dagen.

Voorafgaand aan deze aanpassingen hadden makers 1.000 abonnees en ofwel 4.000 kijkuren in het afgelopen jaar of 10 miljoen Shorts-views in de afgelopen 90 dagen nodig om in aanmerking te komen voor het programma. Met de nieuwe drempel kunnen videomakers zich aanmelden voor het YPP en toegang krijgen tot tools zoals Super Thanks, Super Chat en Super Stickers, maar ook kanaallidmaatschappen en YouTube Shopping voor het promoten van hun merchandise.

De vereiste om binnen een periode van 90 dagen drie video's te uploaden, kan een uitdaging vormen voor videomakers met een lange videovorm, die misschien niet genoeg content hebben om binnen dat tijdsbestek meerdere video's te produceren, ondanks het feit dat ze miljoenen views hebben.

In eerste instantie rolt YouTube deze nieuwe criteria uit in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Taiwan en Zuid-Korea, met plannen om deze uit te breiden naar andere regio's waar de YPP beschikbaar is.

Naast de versoepelde YPP-eisen breidt YouTube ook zijn Shopping Affiliate-pilot uit met meer makers in de Verenigde Staten. Amerikaanse videomakers die deel uitmaken van de YPP en meer dan 20.000 abonnees hebben, kunnen nu producten taggen in hun video's en Shorts en zo een commissie verdienen. De videosharinggigant introduceerde in november vorig jaar shoppingfuncties voor Shorts voor bepaalde Amerikaanse makers.

Meer informatie over deze nieuwe programma's zal door YouTube worden gedeeld tijdens de komende VidCon-conferentie.

In de afgelopen tijd heeft YouTube zich gericht op het introduceren van nieuwe tools om geld te verdienen voor Shorts-makers. Zo is het in februari begonnen met het delen van advertentie-inkomsten op Shorts met makers. Het bedrijf meldde tijdens zijn Q4 2022 earnings call dat Shorts de 50 miljard dagelijkse views had overschreden. Ter vergelijking, Meta beweerde dat Reels vanaf oktober vorig jaar 140 miljard dagelijkse views had bereikt op Instagram en Facebook.

