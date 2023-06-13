Para kazanma programını daha erişilebilir hale getirmek için YouTube, YouTube İş Ortağı Programı'na (YPP) katılma şartlarını gevşetti ve ABD merkezli içerik oluşturucular için alışveriş ortaklık programını genişletti. Bunun içerik oluşturuculara içeriklerinden para kazanmaları ve platformda ek gelir elde etmeleri için daha da büyük bir fırsat sunması bekleniyor.

YPP için gözden geçirilmiş kriterler artık şunları içermektedir:

500 abone;

Son 90 gün içinde 3 herkese açık yükleme;

ya geçen yıl 3.000 izlenme saati ya da son 90 gün içinde 3 milyon Shorts görüntülemesi.

Bu düzenlemelerden önce içerik oluşturucuların programa hak kazanmak için 1.000 aboneye ve geçen yıl 4.000 saat izlenmeye ya da son 90 günde 10 milyon Shorts görüntülemesine ihtiyacı vardı. Yeni uygunluk eşiği yürürlüğe girdiğinde, içerik oluşturucular YPP'ye başvurabilir ve ürünlerini tanıtmak için Süper Teşekkür, Süper Sohbet ve Süper Etiketler gibi araçların yanı sıra kanal üyelikleri ve YouTube Alışveriş gibi araçlara erişim elde edebilir.

90 günlük bir süre içinde üç video yükleme gerekliliği, milyonlarca görüntülemeye sahip olmasına rağmen bu zaman dilimi içinde birden fazla video oluşturmak için yeterli içeriğe sahip olmayabilen uzun biçimli video yaratıcıları için zorluk teşkil edebilir.

Başlangıçta YouTube, bu yeni uygunluk ölçütünü ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore'de kullanıma sunuyor ve YPP'nin kullanılabildiği diğer bölgelere de yaymayı planlıyor.

Kolaylaştırılan YPP gerekliliklerinin yanı sıra YouTube, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha fazla içerik oluşturucuyu dahil etmek için Alışveriş ortaklık pilotunu da genişletiyor. YPP üyesi olan ve 20.000'den fazla abonesi olan ABD merkezli içerik oluşturucular artık videolarında ve Shorts'larında ürünleri etiketleyerek bu süreçte komisyon kazanabilir. Video paylaşım devi, geçen yıl Kasım ayında seçili ABD'li içerik oluşturuculara Shorts için alışveriş özelliklerini tanıttı.

Bu yeni programlar hakkında daha fazla bilgi YouTube tarafından yaklaşan VidCon konferansında paylaşılacaktır.

Son zamanlarda YouTube, Shorts içerik oluşturucuları için yeni para kazanma araçları sunmaya odaklanıyor. Örneğin, Shorts'taki reklam gelirini içerik oluşturucularla paylaşmaya Şubat ayında başladı. Şirket, 2022'nin 4. çeyreği kazanç çağrısı sırasında Shorts'un günlük 50 milyar görüntülemeyi aştığını bildirdi. Buna karşılık Meta, Reels'in geçen yıl Ekim ayı itibarıyla Instagram ve Facebook'ta günlük 140 milyar görüntülemeye ulaştığını iddia etti.

no-code platformların giderek artan popülaritesi göz önüne alındığında, YouTube'un para kazanma gereksinimlerini kolaylaştırma kararı, web ve mobil uygulamalarını geliştirmek için AppMaster.io gibi araçları kullanan içerik oluşturuculara potansiyel olarak fayda sağlayabilir. AppMaster ölçeklenebilir yazılım çözümlerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde oluşturmada her büyüklükteki işletme için değerli olduğunu kanıtlamıştır.