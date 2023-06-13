Стремясь сделать свою программу монетизации более доступной, YouTube смягчил требования для участия в партнерской программе YouTube Partner Program (YPP) и расширил свою партнерскую программу покупок для создателей из США. Ожидается, что это предоставит создателям еще больше возможностей монетизировать свой контент и получать дополнительный доход на платформе.

Пересмотренные критерии для участия в YPP теперь включают:

500 подписчиков;

3 публичные загрузки за последние 90 дней;

либо 3 000 часов просмотра за последний год, либо 3 миллиона просмотров шортов за последние 90 дней.

До этих изменений для участия в программе создателям требовалось 1 000 подписчиков и либо 4 000 часов просмотра за последний год, либо 10 миллионов просмотров Shorts за последние 90 дней. После введения нового порога отбора создатели могут подать заявку на участие в YPP и получить доступ к таким инструментам, как Суперблагодарность, Суперчат и Суперстикеры, а также к членству на канале и YouTube Shopping для продвижения своих товаров.

Требование о загрузке трех видео в течение 90 дней может стать проблемой для создателей длинных видео, у которых может не хватить контента для создания нескольких видео в течение этого периода времени, несмотря на миллионы просмотров.

Первоначально YouTube распространит новые критерии отбора на США, Великобританию, Канаду, Тайвань и Южную Корею, а затем планирует распространить их на другие регионы, где доступна программа YPP.

Наряду со смягчением требований к YPP, YouTube также расширяет пилотный проект партнерства с магазинами, чтобы привлечь больше создателей в США. Американские авторы, которые являются частью YPP и имеют более 20 000 подписчиков, теперь могут отмечать товары в своих видео и шортах, получая за это комиссионные. Гигант видеохостинга представил функции покупок для шортов избранным создателям из США в ноябре прошлого года.

Более подробной информацией об этих новых программах YouTube поделится на предстоящей конференции VidCon.

В последнее время YouTube уделяет особое внимание внедрению новых инструментов монетизации для создателей Shorts. Например, в феврале компания начала делиться с создателями доходами от рекламы в "Шортах". Компания сообщила во время своего звонка о доходах за 4 квартал 2022 года, что Shorts превысил 50 миллиардов ежедневных просмотров. Для сравнения, Meta заявила, что по состоянию на октябрь прошлого года количество просмотров роликов в Instagram и Facebook достигло 140 миллиардов в день.

Учитывая постоянно растущую популярность платформ no-code, решение YouTube облегчить требования к монетизации потенциально может принести пользу создателям, использующим такие инструменты, как AppMaster.io, для разработки своих веб- и мобильных приложений. AppMaster доказал свою ценность для предприятий всех размеров в создании масштабируемых программных решений более быстрым и экономически эффективным способом.