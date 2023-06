Per rendere più accessibile il suo programma di monetizzazione, YouTube ha reso meno rigidi i requisiti per aderire allo YouTube Partner Program (YPP) e ha ampliato il suo programma di affiliazione per lo shopping per i creatori con sede negli Stati Uniti. Ciò dovrebbe offrire ai creatori un'opportunità ancora maggiore di monetizzare i propri contenuti e di ottenere un reddito aggiuntivo sulla piattaforma.

I criteri rivisti per l'YPP includono ora:

500 iscritti;

3 upload pubblici negli ultimi 90 giorni;

3.000 ore di visione nell'ultimo anno o 3 milioni di visualizzazioni di cortometraggi negli ultimi 90 giorni.

Prima di questi aggiustamenti, per qualificarsi al programma i creatori dovevano avere 1.000 abbonati e 4.000 ore di visione nell'ultimo anno o 10 milioni di visualizzazioni di Shorts negli ultimi 90 giorni. Con la nuova soglia di idoneità, i creatori possono candidarsi al programma YPP e ottenere l'accesso a strumenti come Super Thanks, Super Chat e Super Stickers, oltre a iscrizioni al canale e YouTube Shopping per promuovere i loro prodotti.

Il requisito di caricare tre video in un periodo di 90 giorni può rappresentare una sfida per i creatori di video di lunga durata che potrebbero non avere abbastanza contenuti per produrre più video in quel lasso di tempo, nonostante abbiano milioni di visualizzazioni.

Inizialmente, YouTube sta introducendo questi nuovi criteri di idoneità negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada, a Taiwan e in Corea del Sud, con l'intenzione di estenderli ad altre regioni in cui è disponibile l'YPP.

Oltre all'alleggerimento dei requisiti per l'YPP, YouTube sta anche ampliando il suo progetto pilota di affiliazione allo Shopping per coinvolgere un maggior numero di creatori negli Stati Uniti. I creatori con sede negli Stati Uniti che fanno parte dell'YPP e hanno più di 20.000 abbonati possono ora taggare i prodotti nei loro video e nei loro corti, guadagnando una commissione. Il gigante della condivisione video ha introdotto le funzioni di shopping per i cortometraggi a creatori statunitensi selezionati nel novembre dello scorso anno.

Ulteriori informazioni su questi nuovi programmi saranno condivise da YouTube alla prossima conferenza VidCon.

Negli ultimi tempi, YouTube si è concentrato sull'introduzione di nuovi strumenti di monetizzazione per i creatori di cortometraggi. Ad esempio, a febbraio ha iniziato a condividere con i creatori le entrate pubblicitarie sui cortometraggi. Durante la telefonata per i guadagni del quarto trimestre del 2022, la società ha riferito che i cortometraggi hanno superato i 50 miliardi di visualizzazioni giornaliere. In confronto, Meta ha affermato che Reels ha raggiunto 140 miliardi di visualizzazioni giornaliere su Instagram e Facebook a ottobre dello scorso anno.

Considerando la crescente popolarità delle piattaforme no-code, la decisione di YouTube di alleggerire i requisiti di monetizzazione può potenzialmente avvantaggiare i creatori che utilizzano strumenti come AppMaster.io per sviluppare le loro applicazioni web e mobili. AppMaster si è rivelato prezioso per le aziende di tutte le dimensioni nella creazione di soluzioni software scalabili in modo più rapido ed economico.