Numa tentativa de tornar o seu programa de monetização mais acessível, o YouTube flexibilizou os requisitos para aderir ao Programa de Parceiros do YouTube (YPP) e expandiu o seu programa de afiliados de compras para criadores sediados nos EUA. Espera-se que isto proporcione uma oportunidade ainda maior para os criadores rentabilizarem o seu conteúdo e obterem rendimentos adicionais na plataforma.

Os critérios revistos para o YPP incluem agora:

500 subscritores;

3 uploads públicos nos últimos 90 dias;

3.000 horas de visualização no último ano ou 3 milhões de visualizações de Shorts nos últimos 90 dias.

Antes destes ajustamentos, os criadores precisavam de 1 000 subscritores e 4 000 horas de visualização no último ano ou 10 milhões de visualizações do Shorts nos últimos 90 dias para se qualificarem para o programa. Com o novo limite de elegibilidade em vigor, os criadores podem candidatar-se ao YPP e obter acesso a ferramentas como o Super Thanks, o Super Chat e os Super Stickers, bem como a adesões a canais e ao YouTube Shopping para promoverem os seus produtos.

O requisito de carregar três vídeos num período de 90 dias pode representar um desafio para os criadores de vídeos de formato longo, que podem não ter conteúdo suficiente para produzir vários vídeos nesse período de tempo, apesar de terem milhões de visualizações.

Inicialmente, o YouTube está a implementar este novo critério de elegibilidade nos EUA, Reino Unido, Canadá, Taiwan e Coreia do Sul, com planos para o alargar a outras regiões onde o YPP está disponível.

A par da flexibilização dos requisitos do YPP, o YouTube está também a expandir o seu projecto-piloto de afiliados do Shopping para envolver mais criadores nos Estados Unidos. Os criadores baseados nos EUA que fazem parte do YPP e têm mais de 20.000 subscritores podem agora marcar produtos nos seus vídeos e Shorts, ganhando uma comissão no processo. O gigante da partilha de vídeos introduziu funcionalidades de compras nos Shorts para seleccionar criadores norte-americanos em Novembro do ano passado.

Mais informações sobre estes novos programas serão partilhadas pelo YouTube na próxima conferência VidCon.

Nos últimos tempos, o YouTube tem-se concentrado na introdução de novas ferramentas de monetização para os criadores de Shorts. Por exemplo, ele começou a compartilhar a receita de anúncios em Shorts com os criadores em fevereiro. A empresa relatou durante sua teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2022 que Shorts ultrapassou 50 bilhões de visualizações diárias. Em comparação, Meta afirmou que o Reels atingiu 140 bilhões de visualizações diárias no Instagram e no Facebook em outubro do ano passado.

