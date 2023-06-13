في خطوة لجعل برنامج تحقيق الدخل أكثر سهولة ، خفف YouTube متطلبات الانضمام إلى برنامج شركاء YouTube (YPP) ووسع برنامج التسويق بالعمولة لمنشئي المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يوفر هذا فرصة أكبر للمبدعين لاستثمار المحتوى الخاص بهم وكسب دخل إضافي على النظام الأساسي.

تشمل المعايير المنقحة لبرنامج YPP الآن ما يلي:

500 مشترك

3 تحميلات عامة في آخر 90 يومًا ؛

3000 ساعة مشاهدة في العام الماضي أو 3 ملايين مشاهدة فيلم قصير في آخر 90 يومًا.

قبل هذه التعديلات ، كان منشئو المحتوى بحاجة إلى 1،000 مشترك وإما 4000 ساعة مشاهدة في العام الماضي أو 10 ملايين مشاهدة فيلم قصير في آخر 90 يومًا للتأهل للبرنامج. مع تطبيق حد الأهلية الجديد ، يمكن لمنشئي المحتوى التقدم إلى برنامج شركاء YouTube والحصول على إمكانية الوصول إلى أدوات مثل Super Thanks و Super Chat و Super Stickers ، بالإضافة إلى عضويات القناة و YouTube Shopping للترويج لسلعهم.

قد يشكل مطلب تحميل ثلاثة مقاطع فيديو في غضون 90 يومًا تحديًا لمنشئي مقاطع الفيديو الطويلة الذين قد لا يكون لديهم محتوى كافٍ لإنتاج مقاطع فيديو متعددة خلال هذا الإطار الزمني ، على الرغم من وجود ملايين المشاهدات.

في البداية ، يطرح YouTube معايير الأهلية الجديدة هذه في الولايات المتحدة ، والمملكة المتحدة ، وكندا ، وتايوان ، وكوريا الجنوبية ، مع خطط لتوسيعه ليشمل مناطق أخرى يتوفر فيها برنامج شركاء YouTube.

جنبًا إلى جنب مع متطلبات برنامج شركاء YouTube الميسرة ، يعمل YouTube أيضًا على توسيع نطاق برنامج التسويق التابع لبرنامج Shopping ليشمل المزيد من منشئي المحتوى في الولايات المتحدة. يمكن لمنشئي المحتوى المقيمين في الولايات المتحدة والذين هم جزء من YPP ولديهم أكثر من 20000 مشترك وضع علامة على المنتجات في مقاطع الفيديو والشورتات الخاصة بهم ، وكسب عمولة في هذه العملية. قدم عملاق مشاركة الفيديو ميزات التسوق لشورت لاختيار منشئي المحتوى الأمريكيين في نوفمبر من العام الماضي.

سيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول هذه البرامج الجديدة بواسطة YouTube في مؤتمر VidCon القادم.

في الآونة الأخيرة ، ركز YouTube على تقديم أدوات جديدة لتحقيق الدخل لمنشئي الأفلام القصيرة. على سبيل المثال ، بدأت في مشاركة أرباح الإعلانات على الأفلام القصيرة مع منشئي المحتوى في فبراير. ذكرت الشركة خلال إعلان أرباحها للربع الرابع من عام 2022 أن الشورتات تجاوزت 50 مليار مشاهدة يوميًا. في المقابل ، زعمت Meta أن Reels قد وصلت إلى 140 مليار مشاهدة يوميًا عبر Instagram و Facebook اعتبارًا من أكتوبر من العام الماضي.

بالنظر إلى الشعبية المتزايدة للمنصات no-code ، يمكن أن يفيد قرار YouTube بتخفيف متطلبات تحقيق الدخل منشئي المحتوى باستخدام أدوات مثل AppMaster.io لتطوير تطبيقات الويب والجوّال الخاصة بهم. أثبت AppMaster قيمته للشركات من جميع الأحجام في إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.