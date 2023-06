Aby uczynić swój program monetyzacji bardziej dostępnym, YouTube złagodził wymagania dotyczące przystąpienia do Programu Partnerskiego YouTube (YPP) i rozszerzył swój program partnerski zakupów dla twórców z USA. Oczekuje się, że zapewni to twórcom jeszcze większe możliwości zarabiania na swoich treściach i uzyskiwania dodatkowych dochodów na platformie.

Zmienione kryteria dla YPP obejmują teraz:

500 subskrybentów;

3 publiczne przesłania w ciągu ostatnich 90 dni;

3000 godzin oglądania w ciągu ostatniego roku lub 3 miliony wyświetleń Shorts w ciągu ostatnich 90 dni.

Przed wprowadzeniem tych zmian, aby zakwalifikować się do programu, twórcy musieli mieć 1000 subskrybentów i albo 4000 godzin oglądania w ciągu ostatniego roku, albo 10 milionów wyświetleń Shorts w ciągu ostatnich 90 dni. Wraz z wprowadzeniem nowego progu kwalifikowalności, twórcy mogą aplikować do YPP i uzyskać dostęp do narzędzi takich jak Super Podziękowania, Super Czat i Super Naklejki, a także członkostwa w kanale i Zakupy YouTube w celu promowania swoich towarów.

Wymóg przesłania trzech filmów w ciągu 90 dni może stanowić wyzwanie dla twórców długich form wideo, którzy mogą nie mieć wystarczającej ilości treści, aby wyprodukować wiele filmów w tym czasie, pomimo posiadania milionów wyświetleń.

Początkowo YouTube wprowadza te nowe kryteria kwalifikowalności w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Tajwanie i Korei Południowej, z planami rozszerzenia ich na inne regiony, w których dostępny jest YPP.

Oprócz złagodzenia wymagań YPP, YouTube rozszerza również swój pilotażowy program partnerski w Zakupach, aby objąć nim więcej twórców w Stanach Zjednoczonych. Twórcy z USA, którzy są częścią YPP i mają ponad 20 000 subskrybentów, mogą teraz oznaczać produkty w swoich filmach i krótkich filmach, zarabiając przy tym prowizję. Gigant udostępniania wideo wprowadził funkcje zakupów dla krótkich filmów dla wybranych twórców z USA w listopadzie ubiegłego roku.

Więcej informacji na temat tych nowych programów zostanie udostępnionych przez YouTube na nadchodzącej konferencji VidCon.

W ostatnim czasie YouTube koncentruje się na wprowadzaniu nowych narzędzi monetyzacji dla twórców filmów krótkometrażowych. Na przykład w lutym zaczął dzielić się przychodami z reklam w Shorts z twórcami. Firma poinformowała podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych za czwarty kwartał 2022 r., że liczba wyświetleń Shorts przekroczyła 50 miliardów dziennie. Dla porównania, Meta twierdziła, że Reels osiągnął 140 miliardów wyświetleń dziennie na Instagramie i Facebooku w październiku ubiegłego roku.

Biorąc pod uwagę stale rosnącą popularność platform no-code, decyzja YouTube o złagodzeniu wymagań dotyczących monetyzacji może potencjalnie przynieść korzyści twórcom korzystającym z narzędzi takich jak AppMaster.io do tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych. AppMaster okazał się cenny dla firm różnej wielkości w tworzeniu skalowalnych rozwiązań programistycznych w szybszy i bardziej opłacalny sposób.