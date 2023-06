Une nouvelle application appelée WinGPT a vu le jour pour les propriétaires d'anciens PC Windows 3.1, leur permettant d'expérimenter la technologie ChatGPT d'OpenAI sur leur équipement rétro. Le projet est l'œuvre d'un développeur qui a également créé Windle, un clone de Wordle adapté au système d'exploitation Windows 3.1 de Microsoft.

Dans un récent fil de discussion sur Hacker News, le développeur anonyme a déclaré : "Je ne voulais pas que mon Gateway 4DX2-66 de 1993 soit exclu de la révolution de l'IA, alors j'ai construit un assistant d'IA pour Windows 3.1, basé sur l'API OpenAI".

WinGPT est codé en C et utilise l'API Windows standard de Microsoft en conjonction avec le serveur API d'OpenAI. Il se connecte via TLS 1.3, ce qui élimine le besoin d'un PC moderne séparé. La compatibilité avec Windows 3.1 a posé quelques problèmes, comme la gestion de l'architecture de segmentation de la mémoire sur les variantes 16 bits du système d'exploitation et la création d'une interface utilisateur (UI) pour l'application.

Neowin rapporte que les réponses de ChatGPT dans cette application sont concises en raison du support de mémoire limité qui n'est pas en mesure de gérer le contexte de la conversation. Le développeur a également utilisé Borland's Image Editor, un clone de Microsoft Paint, pour créer le fichier ICO de l'icône de WinGPT.

La conception des éléments de l'interface utilisateur en C a posé des problèmes supplémentaires au développeur, qui a expliqué : "J'ai construit la plus grande partie de l'interface utilisateur en C directement, ce qui signifie que chaque composant de l'interface utilisateur a dû être construit manuellement dans le code. J'ai été surpris de constater que l'ensemble des contrôles standard utilisables par n'importe quel programme sous Windows 3.1 est incroyablement limité. Vous disposez de certains contrôles que vous attendez - boutons-poussoirs, cases à cocher, boutons radio, boîtes d'édition - mais tous les autres contrôles dont vous pourriez avoir besoin, y compris ceux utilisés par le système d'exploitation lui-même, ne sont pas disponibles".

Ce mélange innovant de technologies d'IA modernes et de systèmes d'exploitation historiques rappelant Windows 3.1 illustre les capacités croissantes et l'adaptabilité des solutions d'IA. En outre, il démontre l'importance continue de la compatibilité entre les systèmes actuels et anciens.

