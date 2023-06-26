Eski Windows 3.1 PC sahipleri için WinGPT adlı yeni bir uygulama ortaya çıktı ve OpenAI'nin ChatGPT teknolojisini retro ekipmanlarında deneyimlemelerini sağladı. Proje, Microsoft'un Windows 3.1 işletim sistemi için uyarlanmış bir Wordle klonu olan Windle'ı da yaratan bir geliştiricinin buluşudur.

Yakın tarihli bir Hacker News dizisinde, anonim geliştirici , "1993'teki Gateway 4DX2-66'mın AI devriminin dışında kalmasını istemedim, bu yüzden Windows 3.1 için OpenAI API'sine dayalı bir AI Assistant oluşturdum. "

WinGPT, C dilinde kodlanmıştır ve OpenAI'nin API sunucusuyla birlikte Microsoft'un standart Windows API'sini kullanır. TLS 1.3 üzerinden bağlanır ve ayrı bir modern PC ihtiyacını ortadan kaldırır. Windows 3.1 ile uyumluluk elde etmek, işletim sisteminin 16 bit varyantlarında bellek bölümleme mimarisiyle uğraşmak ve uygulama için bir kullanıcı arabirimi (UI) oluşturmak gibi birkaç zorlukla geldi.

Neowin, bu uygulamadaki ChatGPT yanıtlarının, konuşma bağlamını yönetemeyen sınırlı bellek desteği nedeniyle kısa ve öz olduğunu bildiriyor. Geliştirici ayrıca WinGPT'nin simgesi için ICO dosyasını oluşturmak üzere bir Microsoft Paint klonu olan Borland's Image Editor'ı kullandı.

Kullanıcı arabirimi öğelerini C'de tasarlamak, geliştirici için ek zorluklar ortaya çıkardı ve şöyle açıkladı: "Kullanıcı arabiriminin çoğunu doğrudan C'de oluşturdum, bu da her bir kullanıcı arabirimi bileşeninin kodda manuel olarak oluşturulması gerektiği anlamına geliyordu. Standart kontroller setinin mevcut olmasına şaşırdım. Windows 3.1 ile herhangi bir program tarafından kullanılması inanılmaz derecede sınırlıdır. Beklediğiniz bazı kontrollere sahipsiniz - basma düğmeleri, onay kutuları, radyo düğmeleri, düzenleme kutuları - ancak işletim sisteminin kendisinde kullanılanlar da dahil olmak üzere ihtiyaç duyabileceğiniz diğer tüm kontroller, mevcut değil."

Windows 3.1'i anımsatan tarihi işletim sistemleriyle modern yapay zeka teknolojisinin bu yenilikçi karışımı, yapay zeka çözümlerinin genişleyen yeteneklerini ve uyarlanabilirliğini sergiliyor. Ayrıca, mevcut ve eski sistemler arasındaki uyumluluğun devam eden önemini göstermektedir.

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