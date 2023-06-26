一个名为WinGPT的新应用程序已经出现，供Windows 3.1老式电脑的所有者使用，使他们能够在其复古设备上体验OpenAI的ChatGPT技术。该项目是一位开发者的心血结晶，他还创建了Windle，一个适合微软Windows 3.1操作系统的Wordle克隆。

在最近的黑客新闻中，这位匿名开发者说："我不想让我1993年的Gateway 4DX2-66被排除在AI革命之外，所以我为Windows 3.1建立了一个AI助手，基于OpenAI API"。

WinGPT是用C语言编码的，利用微软的标准Windows API与OpenAI的API服务器相结合。它通过TLS 1.3进行连接，消除了对单独的现代PC的需求。实现与Windows 3.1的兼容有一些挑战，如处理操作系统16位变体的内存分割架构，以及为应用程序创建一个用户界面（UI）。

Neowin报道说，由于有限的内存支持无法管理对话上下文，这个应用程序中的ChatGPT响应很简洁。开发者还使用了Borland的图像编辑器，一个微软画图的克隆，为WinGPT的图标创建ICO文件。

用C语言设计用户界面元素给开发者带来了额外的挑战，他解释说："我直接用C语言构建了大部分的用户界面，这意味着每个用户界面组件都必须在代码中手动构建。我感到惊讶的是，任何使用Windows 3.1的程序所能使用的标准控件集是非常有限的。你有一些你期望的控件--按钮、复选框、单选按钮、编辑框--但你可能需要的任何其他控件，包括那些在整个操作系统本身使用的控件，都是不可用的。"

这种现代人工智能技术与让人想起Windows 3.1的历史操作系统的创新融合，展示了人工智能解决方案不断扩大的能力和适应性。此外，它还表明了当前和传统系统之间的兼容性的持续重要性。

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