Per i possessori di PC Windows 3.1 d'epoca è nata una nuova applicazione chiamata WinGPT, che permette di sperimentare la tecnologia ChatGPT di OpenAI sui loro apparecchi retrò. Il progetto nasce dall'idea di uno sviluppatore che ha creato anche Windle, un clone di Wordle adattato al sistema operativo Windows 3.1 di Microsoft.

In un recente thread di Hacker News, lo sviluppatore anonimo ha dichiarato: "Non volevo che il mio Gateway 4DX2-66 del 1993 fosse escluso dalla rivoluzione dell'intelligenza artificiale, così ho costruito un assistente AI per Windows 3.1, basato sulle API OpenAI".

WinGPT è codificato in C e utilizza le API standard di Microsoft per Windows insieme al server API di OpenAI. Si connette tramite TLS 1.3, eliminando la necessità di un moderno PC separato. Il raggiungimento della compatibilità con Windows 3.1 ha comportato alcune sfide, come la gestione dell'architettura di segmentazione della memoria sulle varianti a 16 bit del sistema operativo e la creazione di un'interfaccia utente (UI) per l'applicazione.

Neowin riporta che le risposte di ChatGPT in questa applicazione sono concise a causa del supporto di memoria limitato che non è in grado di gestire il contesto della conversazione. Lo sviluppatore ha anche utilizzato Image Editor di Borland, un clone di Microsoft Paint, per creare il file ICO per l'icona di WinGPT.

La progettazione degli elementi dell'interfaccia utente in C ha posto ulteriori sfide allo sviluppatore, che ha spiegato: "Ho costruito la maggior parte dell'interfaccia utente direttamente in C, il che significa che ogni componente dell'interfaccia utente doveva essere costruito manualmente nel codice. Sono rimasto sorpreso dal fatto che l'insieme dei controlli standard utilizzabili da qualsiasi programma con Windows 3.1 è incredibilmente limitato. Sono disponibili alcuni controlli che ci si aspetterebbe - pulsanti, caselle di controllo, pulsanti di opzione, caselle di modifica - ma tutti gli altri controlli di cui si potrebbe avere bisogno, compresi quelli utilizzati nel sistema operativo stesso, non sono disponibili".

Questo innovativo connubio tra la moderna tecnologia AI e i sistemi operativi storici che ricordano Windows 3.1 dimostra l'espansione delle capacità e l'adattabilità delle soluzioni AI. Inoltre, dimostra la continua importanza della compatibilità tra i sistemi attuali e quelli precedenti.

