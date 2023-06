Eine neue Anwendung namens WinGPT ist für BesitzerInnen von alten Windows 3.1-PCs aufgetaucht, mit der sie die ChatGPT-Technologie von OpenAI auf ihren Retro-Geräten erleben können. Das Projekt ist die Idee eines Entwicklers, der auch Windle entwickelt hat, einen Wordle-Klon, der für Microsofts Windows 3.1-Betriebssystem angepasst wurde.

In einem kürzlich erschienenen Thread auf Hacker News erklärte der anonyme Entwickler : "Ich wollte nicht, dass mein Gateway 4DX2-66 aus dem Jahr 1993 von der KI-Revolution ausgeschlossen wird, also habe ich einen KI-Assistenten für Windows 3.1 gebaut, der auf der OpenAI API basiert."

WinGPT ist in C kodiert und nutzt Microsofts Standard-Windows-API in Verbindung mit dem API-Server von OpenAI. Die Verbindung erfolgt über TLS 1.3, so dass kein separater moderner PC erforderlich ist. Das Erreichen der Kompatibilität mit Windows 3.1 war mit einigen Herausforderungen verbunden, wie z. B. dem Umgang mit der Speichersegmentierungsarchitektur bei 16-Bit-Varianten des Betriebssystems und der Erstellung einer Benutzeroberfläche (UI) für die App.

Neowin berichtet, dass die ChatGPT-Antworten in dieser App aufgrund der begrenzten Speicherunterstützung, die nicht in der Lage ist, den Gesprächskontext zu verwalten, sehr kurz sind. Der Entwickler verwendete auch den Image Editor von Borland, einen Microsoft Paint-Klon, um die ICO-Datei für das WinGPT-Symbol zu erstellen.

Das Entwerfen der UI-Elemente in C stellte den Entwickler vor zusätzliche Herausforderungen : "Ich habe den größten Teil der UI direkt in C entwickelt, was bedeutet, dass jede UI-Komponente manuell im Code erstellt werden musste. Ich war überrascht, dass die Menge der Standardsteuerelemente, die von jedem Programm mit Windows 3.1 verwendet werden können, unglaublich begrenzt ist. Es gibt einige Steuerelemente, die man erwarten würde - Drucktasten, Kontrollkästchen, Optionsfelder, Eingabefelder -, aber alle anderen Steuerelemente, die man brauchen könnte, einschließlich derer, die im Betriebssystem selbst verwendet werden, sind nicht verfügbar."

Diese innovative Mischung aus moderner KI-Technologie und historischen Betriebssystemen, die an Windows 3.1 erinnern, verdeutlicht die wachsenden Möglichkeiten und die Anpassungsfähigkeit von KI-Lösungen. Außerdem zeigt sie, wie wichtig die Kompatibilität zwischen aktuellen und älteren Systemen ist.

