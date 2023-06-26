Появилось новое приложение под названием WinGPT для владельцев старинных компьютеров с Windows 3.1, позволяющее им испытать технологию ChatGPT от OpenAI на своем ретро-оборудовании. Проект является детищем разработчика, который также создал Windle, клон Wordle, адаптированный для операционной системы Microsoft Windows 3.1.

В недавнем сообщении на Hacker News анонимный разработчик заявил: "Я не хотел, чтобы мой Gateway 4DX2-66 1993 года остался в стороне от революции ИИ, поэтому я создал помощника ИИ для Windows 3.1, основанного на OpenAI API".

WinGPT написан на языке C и использует стандартный Windows API Microsoft в сочетании с API-сервером OpenAI. Он подключается через TLS 1.3, устраняя необходимость в отдельном современном ПК. Достижение совместимости с Windows 3.1 было сопряжено с рядом трудностей, таких как работа с архитектурой сегментации памяти в 16-битных вариантах операционной системы и создание пользовательского интерфейса (UI) для приложения.

Neowin сообщает, что ответы ChatGPT в этом приложении лаконичны из-за ограниченной поддержки памяти, которая не способна управлять контекстом разговора. Разработчик также использовал Borland's Image Editor, клон Microsoft Paint, для создания ICO-файла для иконки WinGPT.

Проектирование элементов пользовательского интерфейса на языке C создало дополнительные трудности для разработчика, который объяснил: "Я создал большую часть пользовательского интерфейса непосредственно на языке C, то есть каждый компонент пользовательского интерфейса должен был быть создан вручную в коде. Я был удивлен тем, что набор стандартных элементов управления, доступных для использования любой программой с Windows 3.1, невероятно ограничен. У вас есть некоторые элементы управления, которые вы ожидаете - кнопки, флажки, радиокнопки, поля редактирования - но все остальные элементы управления, которые могут вам понадобиться, включая те, которые используются в самой операционной системе, недоступны".

Это инновационное сочетание современных технологий ИИ с историческими операционными системами, напоминающими Windows 3.1, демонстрирует расширяющиеся возможности и адаптивность решений ИИ. Кроме того, это демонстрирует неизменную важность совместимости между современными и устаревшими системами.

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