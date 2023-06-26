ظهر تطبيق جديد يسمى WinGPT لأصحاب أجهزة الكمبيوتر القديمة التي تعمل بنظام Windows 3.1 ، مما يسمح لهم بتجربة تقنية OpenAI's ChatGPT على أجهزتهم القديمة. المشروع هو من بنات أفكار مطور قام أيضًا بإنشاء Windle ، وهو استنساخ Wordle تم تكييفه لنظام التشغيل Microsoft Windows 3.1.

في موضوع Hacker News الأخير ، صرح المطور المجهول ، "لم أكن أريد أن يتم استبعاد Gateway 4DX2-66 الخاصة بي من عام 1993 من ثورة الذكاء الاصطناعي ، لذلك قمت ببناء مساعد AI لـ Windows 3.1 ، استنادًا إلى OpenAI API. "

يتم ترميز WinGPT بلغة C ويستخدم واجهة برمجة تطبيقات Windows القياسية من Microsoft جنبًا إلى جنب مع خادم واجهة برمجة تطبيقات OpenAI. يتصل عبر TLS 1.3 ، مما يلغي الحاجة إلى جهاز كمبيوتر حديث منفصل. جاء تحقيق التوافق مع Windows 3.1 مع بعض التحديات ، مثل التعامل مع بنية تجزئة الذاكرة على متغيرات 16 بت من نظام التشغيل وإنشاء واجهة مستخدم (UI) للتطبيق.

أفاد Neowin أن استجابات ChatGPT في هذا التطبيق موجزة بسبب دعم الذاكرة المحدود غير القادر على إدارة سياق المحادثة. استخدم المطور أيضًا محرر صور Borland ، وهو نسخة من Microsoft Paint ، لإنشاء ملف ICO لرمز WinGPT.

شكل تصميم عناصر واجهة المستخدم في لغة سي تحديات إضافية للمطور ، الذي أوضح قائلاً: "لقد أنشأت معظم واجهة المستخدم في لغة سي مباشرةً ، مما يعني أن كل مكون من مكونات واجهة المستخدم يجب أن يتم إنشاؤه يدويًا في التعليمات البرمجية. لقد فوجئت بوجود مجموعة عناصر التحكم القياسية المتاحة لاستخدامها بواسطة أي برنامج مع Windows 3.1 محدود بشكل لا يصدق. لديك بعض عناصر التحكم التي تتوقعها - أزرار الضغط ، وخانات الاختيار ، وأزرار الاختيار ، ومربعات التحرير - ولكن أي عنصر تحكم آخر قد تحتاجه ، بما في ذلك تلك المستخدمة عبر نظام التشغيل نفسه ، غير متوفرة ".

يعرض هذا المزيج المبتكر من تقنية الذكاء الاصطناعي الحديثة مع أنظمة التشغيل التاريخية التي تذكرنا بـ Windows 3.1 القدرات الموسعة والقدرة على التكيف مع حلول الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك ، فإنه يوضح الأهمية المستمرة للتوافق بين الأنظمة الحالية والقديمة.

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