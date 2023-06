Ha surgido una nueva aplicación llamada WinGPT para propietarios de PCs Windows 3.1 antiguos, que les permite experimentar la tecnología ChatGPT de OpenAI en sus equipos retro. El proyecto es obra de un desarrollador que también creó Windle, un clon de Wordle adaptado al sistema operativo Windows 3.1 de Microsoft.

En un reciente hilo de Hacker News, el desarrollador anónimo declaraba : "No quería que mi Gateway 4DX2-66 de 1993 se quedara fuera de la revolución de la IA, así que he construido un asistente de IA para Windows 3.1, basado en la API OpenAI".

WinGPT está codificado en C y utiliza la API estándar de Windows de Microsoft junto con el servidor API de OpenAI. Se conecta a través de TLS 1.3, lo que elimina la necesidad de un PC moderno independiente. Lograr la compatibilidad con Windows 3.1 supuso algunos retos, como lidiar con la arquitectura de segmentación de memoria en las variantes de 16 bits del sistema operativo y crear una interfaz de usuario (UI) para la aplicación.

Neowin informa de que las respuestas de ChatGPT en esta aplicación son concisas debido al limitado soporte de memoria, incapaz de gestionar el contexto de la conversación. El desarrollador también utilizó Borland's Image Editor, un clon de Microsoft Paint, para crear el archivo ICO del icono de WinGPT.

Diseñar los elementos de la interfaz de usuario en C planteó retos adicionales al desarrollador, que explicó: "Construí la mayor parte de la interfaz de usuario en C directamente, lo que significa que cada componente de la interfaz de usuario tenía que construirse manualmente en código. Me sorprendió que el conjunto de controles estándar que puede utilizar cualquier programa con Windows 3.1 es increíblemente limitado. Tienes algunos controles que cabría esperar -botones pulsadores, casillas de verificación, botones de radio, cuadros de edición-, pero cualquier otro control que puedas necesitar, incluidos los que se utilizan en el propio sistema operativo, no están disponibles".

Esta innovadora combinación de moderna tecnología de IA con sistemas operativos históricos que recuerdan a Windows 3.1 pone de manifiesto la creciente capacidad y adaptabilidad de las soluciones de IA. Además, demuestra la importancia que sigue teniendo la compatibilidad entre los sistemas actuales y los heredados.

