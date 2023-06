Een nieuwe toepassing genaamd WinGPT is opgedoken voor eigenaars van oude Windows 3.1 PC's. Hiermee kunnen ze OpenAI's ChatGPT technologie ervaren op hun retro apparatuur. Het project is het geesteskind van een ontwikkelaar die ook Windle heeft gemaakt, een Wordle-kloon aangepast voor Microsoft's Windows 3.1 besturingssysteem.

In een recente thread in Hacker News verklaarde de anonieme ontwikkelaar: "Ik wilde niet dat mijn Gateway 4DX2-66 uit 1993 buiten de AI-revolutie zou vallen, dus bouwde ik een AI Assistant voor Windows 3.1, gebaseerd op de OpenAI API."

WinGPT is gecodeerd in C en gebruikt Microsofts standaard Windows API in combinatie met OpenAI's API-server. Het maakt verbinding via TLS 1.3, waardoor er geen aparte moderne PC nodig is. Het bereiken van compatibiliteit met Windows 3.1 ging gepaard met een paar uitdagingen, zoals het omgaan met geheugensegmentatie-architectuur op 16-bit varianten van het besturingssysteem en het maken van een gebruikersinterface (UI) voor de app.

Neowin meldt dat ChatGPT-reacties in deze app beknopt zijn vanwege de beperkte geheugenondersteuning die niet in staat is om de conversatiecontext te beheren. De ontwikkelaar gebruikte ook Borland's Image Editor, een kloon van Microsoft Paint, om het ICO-bestand voor het pictogram van WinGPT te maken.

Het ontwerpen van de UI-elementen in C bracht extra uitdagingen met zich mee voor de ontwikkelaar, die uitlegde: "Ik heb het grootste deel van de UI direct in C gebouwd, wat betekent dat elk UI-onderdeel handmatig in code moest worden geconstrueerd. Ik was verrast dat de set standaard besturingselementen die beschikbaar zijn voor gebruik door elk programma met Windows 3.1 ongelooflijk beperkt is. Je hebt een aantal besturingselementen die je zou verwachten - drukknoppen, selectievakjes, keuzerondjes, invoervakken - maar alle andere besturingselementen die je nodig zou kunnen hebben, inclusief die welke in het besturingssysteem zelf worden gebruikt, zijn niet beschikbaar."

Deze innovatieve mix van moderne AI-technologie met historische besturingssystemen die doen denken aan Windows 3.1 laat de groeiende mogelijkheden en het aanpassingsvermogen van AI-oplossingen zien. Bovendien laat het zien hoe belangrijk compatibiliteit tussen huidige en oudere systemen blijft.

