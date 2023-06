Uma nova aplicação chamada WinGPT surgiu para os proprietários de PCs antigos com Windows 3.1, permitindo-lhes experimentar a tecnologia ChatGPT da OpenAI no seu equipamento retro. O projeto é da autoria de um programador que também criou o Windle, um clone do Wordle adaptado ao sistema operativo Windows 3.1 da Microsoft.

Num tópico recente do Hacker News, o programador anónimo afirmou: "Não queria que o meu Gateway 4DX2-66 de 1993 ficasse de fora da revolução da IA, por isso construí um Assistente de IA para o Windows 3.1, baseado na API OpenAI".

O WinGPT é codificado em C e utiliza a API padrão do Windows da Microsoft em conjunto com o servidor API da OpenAI. Liga-se através de TLS 1.3, eliminando a necessidade de um PC moderno separado. Conseguir compatibilidade com o Windows 3.1 trouxe alguns desafios, como lidar com a arquitetura de segmentação de memória em variantes de 16 bits do sistema operativo e criar uma interface de utilizador (UI) para a aplicação.

A Neowin relata que as respostas do ChatGPT nesta aplicação são concisas devido ao suporte de memória limitado que não consegue gerir o contexto da conversação. O programador também utilizou o Borland's Image Editor, um clone do Microsoft Paint, para criar o ficheiro ICO para o ícone do WinGPT.

A conceção dos elementos da IU em C colocou desafios adicionais ao programador, que explicou: "Construí a maior parte da IU diretamente em C, o que significa que cada componente da IU tinha de ser construído manualmente em código. Fiquei surpreendido com o facto de o conjunto de controlos padrão disponíveis para utilização por qualquer programa com o Windows 3.1 ser incrivelmente limitado. Existem alguns controlos esperados - botões de pressão, caixas de verificação, botões de rádio, caixas de edição - mas qualquer outro controlo de que possa precisar, incluindo os utilizados no próprio sistema operativo, não está disponível."

Esta mistura inovadora de tecnologia de IA moderna com sistemas operativos históricos que fazem lembrar o Windows 3.1 mostra as capacidades em expansão e a adaptabilidade das soluções de IA. Além disso, demonstra a importância contínua da compatibilidade entre sistemas actuais e antigos.

Para aqueles que procuram criar aplicações Web, móveis e de back-end modernas na era das plataformas low-code, no-code, a AppMaster está a atrair a atenção com as suas ferramentas poderosas para programadores e não programadores. Com mais de 60.000 utilizadores e o título de Líder de Momento em Plataformas de Desenvolvimento No-Code pela G2 (inverno de 2023 e primavera de 2023), a AppMaster oferece soluções robustas para o desenvolvimento flexível e escalável de aplicações com conhecimentos mínimos de codificação.