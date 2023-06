Pojawiła się nowa aplikacja o nazwie WinGPT dla posiadaczy zabytkowych komputerów z systemem Windows 3.1, pozwalająca im doświadczyć technologii ChatGPT firmy OpenAI na ich retro sprzęcie. Projekt jest pomysłem dewelopera, który stworzył również Windle, klon Wordle dostosowany do systemu operacyjnego Microsoft Windows 3.1.

W niedawnym wątku Hacker News anonimowy deweloper stwierdził: "Nie chciałem, aby mój Gateway 4DX2-66 z 1993 roku został pominięty w rewolucji AI, więc zbudowałem asystenta AI dla Windows 3.1, opartego na OpenAI API".

WinGPT jest zakodowany w języku C i wykorzystuje standardowe API Windows Microsoftu w połączeniu z serwerem API OpenAI. Łączy się przez TLS 1.3, eliminując potrzebę oddzielnego nowoczesnego komputera. Osiągnięcie kompatybilności z Windows 3.1 wiązało się z kilkoma wyzwaniami, takimi jak radzenie sobie z architekturą segmentacji pamięci w 16-bitowych wariantach systemu operacyjnego i tworzenie interfejsu użytkownika (UI) dla aplikacji.

Neowin donosi, że odpowiedzi ChatGPT w tej aplikacji są zwięzłe ze względu na ograniczoną obsługę pamięci, która nie jest w stanie zarządzać kontekstem konwersacji. Deweloper wykorzystał również Borland's Image Editor, klon Microsoft Paint, do stworzenia pliku ICO dla ikony WinGPT.

Projektowanie elementów interfejsu użytkownika w języku C stanowiło dodatkowe wyzwanie dla dewelopera, który wyjaśnił: "Zbudowałem większość interfejsu użytkownika bezpośrednio w języku C, co oznacza, że każdy komponent interfejsu użytkownika musiał być ręcznie skonstruowany w kodzie. Byłem zaskoczony, że zestaw standardowych kontrolek dostępnych do użycia przez dowolny program z systemem Windows 3.1 jest niewiarygodnie ograniczony. Masz kilka kontrolek, których można się spodziewać - przyciski, pola wyboru, przyciski opcji, pola edycji - ale wszelkie inne kontrolki, których możesz potrzebować, w tym te używane w samym systemie operacyjnym, nie są dostępne".

To innowacyjne połączenie nowoczesnej technologii AI z historycznymi systemami operacyjnymi przypominającymi Windows 3.1 pokazuje rosnące możliwości i zdolność adaptacji rozwiązań AI. Co więcej, pokazuje to ciągłe znaczenie kompatybilności między obecnymi i starszymi systemami.

Dla tych, którzy chcą tworzyć nowoczesne aplikacje internetowe, mobilne i backendowe w erze platform low-code, no-code, AppMaster przyciąga uwagę swoimi potężnymi narzędziami zarówno dla programistów, jak i osób niebędących programistami. Z ponad 60 000 użytkowników i tytułem Momentum Leader in No-Code Development Platforms według G2 (zima 2023 i wiosna 2023), AppMaster oferuje solidne rozwiązania do elastycznego i skalowalnego tworzenia aplikacji przy minimalnej wymaganej wiedzy z zakresu kodowania.