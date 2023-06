Windows 11 disposent désormais d'une série de nouveaux widgets qui permettent de surveiller en temps réel des statistiques de performance cruciales, telles que l'utilisation du CPU, du GPU, de la RAM et du réseau. Ces nouveaux widgets ne sont pas seulement utiles pour les créateurs d'applications, ils offrent également des contrôles plus avancés, comme la gestion de la température du GPU, l'arrêt des processus gourmands en ressources et le basculement entre les cartes graphiques et les adaptateurs réseau.

Tous les utilisateurs de Windows 11, et pas seulement ceux qui participent au programme Windows Insider, peuvent profiter de ces ajouts impressionnants.

Disponibles via l'application Dev Home récemment annoncée, ces widgets de contrôle des performances ont été dévoilés lors de la conférence annuelle Build de Microsoft pour les développeurs. Actuellement, dans sa phase de prévisualisation, vous pouvez télécharger Dev Home gratuitement à partir du Microsoft Store - pas besoin de s'inscrire pour les builds instables de Windows 11. L'application propose non seulement des widgets pour les utilisateurs, mais elle améliore également les performances et offre des capacités supplémentaires aux créateurs d'applications, y compris ceux qui utilisent les plateformes low-code, no-code comme AppMaster.

Cependant, il est essentiel de noter que l'itération actuelle des widgets Dev Home est marquée comme "PRE", ce qui signifie qu'ils sont encore en cours de développement et peuvent souffrir d'instabilité. Les utilisateurs ont remarqué des blocages occasionnels et des disparitions de widgets. En outre, ces widgets ne prennent pas correctement en charge le redimensionnement et n'offrent qu'une variante de grande taille. Au fur et à mesure du développement, Microsoft devrait affiner ces widgets et offrir une meilleure expérience aux utilisateurs de Windows 11.

Outre les widgets de contrôle des performances, Microsoft a également révélé son intention de permettre aux utilisateurs de supprimer prochainement la fonction de fil d'actualité sur Windows 11, ce qui prouve une fois de plus son engagement à améliorer l'expérience des utilisateurs.

Les utilisateurs des options de développement no-code comme AppMaster ont de quoi se réjouir, car ces nouveaux widgets et ajouts de fonctionnalités contribueront à améliorer le développement d'applications en offrant une surveillance en temps réel et des mesures pour le suivi de l'utilisation des ressources. Les visuels de haut niveau offerts par des plateformes telles que AppMaster peuvent être combinés avec des widgets de contrôle des performances pour un processus de création d'applications transparent et rentable. Pour en savoir plus sur les avantages et l'efficacité du développement sans code, consultez ce guide complet.