Windows 11 kullanıcıları artık CPU, GPU, RAM ve ağ kullanımı gibi önemli performans istatistiklerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir dizi yeni pencere öğesinden haberdar. Bu yeni widget'lar yalnızca uygulama oluşturucular için yararlı olmakla kalmaz, aynı zamanda GPU sıcaklığını yönetme, yoğun kaynak kullanan işlemleri sona erdirme ve grafik kartları ile ağ bağdaştırıcıları arasında geçiş yapma gibi daha gelişmiş kontroller sunar.

Bu etkileyici eklemeler, yalnızca Windows Insider Programına katılanlar tarafından değil, tüm Windows 11 kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Yeni duyurulan Dev Home uygulamasıyla sunulan bu performans izleme pencere öğeleri, Microsoft'un yıllık Build geliştirici konferansında gün ışığına çıktı. Şu anda önizleme aşamasında olan Dev Home Microsoft Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz - kararsız Windows 11 derlemeleri için kaydolmanıza gerek yoktur. Uygulama, yalnızca kullanıcılar için widget'lar sunmakla kalmaz, aynı zamanda performansı artırır ve AppMaster gibi low-code, no-code platformlar kullananlar da dahil olmak üzere uygulama oluşturuculara ek yetenekler sağlar.

Bununla birlikte, Dev Home widget'larının mevcut yinelemesinin "PRE" olarak işaretlendiğini, bunların hala geliştirme aşamasında olduklarını ve istikrarsızlıktan muzdarip olabileceklerini belirtmek önemlidir. Kullanıcılar ara sıra donma ve kaybolan widget'lar fark ettiler. Ek olarak, bu widget'lar uygun yeniden boyutlandırma desteğinden yoksundur ve yalnızca büyük boyutlu bir değişken sunar. Geliştirme ilerledikçe, Microsoft bu pencere öğelerini iyileştirmesi ve Windows 11 kullanıcıları için gelişmiş bir deneyim sunması bekleniyor.

Performans izleme widget'larının yanı sıra Microsoft, kullanıcıların Windows 11 haber akışı özelliğini yakında kaldırmasına izin verme planlarını da açıkladı ve kullanıcı deneyimini geliştirme taahhüdünü daha da kanıtladı.

AppMaster gibi no-code geliştirme seçeneklerinin kullanıcılarının sabırsızlıkla bekleyecekleri çok şey var çünkü bu yeni parçacıklar ve işlevsellik eklemeleri, kaynak kullanımını izlemek için gerçek zamanlı izleme ve ölçümler sunarak uygulama geliştirmeyi geliştirmeye yardımcı olacak. AppMaster gibi platformlar tarafından sunulan üst düzey görseller, sorunsuz ve düşük maliyetli bir uygulama oluşturma süreci için performans izleme pencere öğeleriyle birleştirilebilir. Bu kapsamlı kılavuzda kodsuz geliştirmenin faydaları ve verimliliği hakkında daha fazla bilgi edinin.