Windows 11 gebruikers hebben nu de beschikking over een reeks nieuwe widgets die real-time monitoring bieden van cruciale prestatiestatistieken, zoals CPU, GPU, RAM en netwerkgebruik. Deze nieuwe widgets zijn niet alleen nuttig voor app-makers, maar bieden ook meer geavanceerde controles, zoals het beheren van GPU-temperatuur, het beëindigen van resource-zware processen, en het schakelen tussen grafische kaarten en netwerkadapters.

Deze indrukwekkende toevoegingen kunnen worden genoten door alle Windows 11 gebruikers, niet alleen degenen die deelnemen aan het Windows Insider Programma.

Beschikbaar via de onlangs aangekondigde Dev Home app, kwamen deze prestatiebewakingswidgets aan het licht tijdens Microsofts jaarlijkse Build-ontwikkelaarsconferentie. Momenteel, in de previewfase, kun je Dev Home gratis downloaden uit de Microsoft Store - je hoeft je niet aan te melden voor onstabiele Windows 11 builds. De app bevat niet alleen widgets voor de gebruikers, maar verhoogt ook de prestaties en geeft extra mogelijkheden aan app-makers, waaronder degenen die low-code gebruiken, no-code platforms zoals AppMaster.

Het is echter essentieel op te merken dat de huidige versie van Dev Home widgets is gemarkeerd als "PRE", wat betekent dat ze nog in ontwikkeling zijn en last kunnen hebben van instabiliteit. Gebruikers hebben gemerkt dat widgets af en toe vastlopen en verdwijnen. Bovendien hebben deze widgets geen ondersteuning voor het aanpassen van de grootte en bieden ze alleen een grote variant. Naarmate de ontwikkeling vordert, wordt verwacht dat Microsoft deze widgets zal verfijnen en een verbeterde ervaring zal bieden voor Windows 11 gebruikers.

Naast widgets voor prestatiebewaking heeft Microsoft ook zijn plannen onthuld om gebruikers binnenkort de nieuwsfeed-functie op Windows 11 te laten verwijderen, waarmee het bedrijf zijn inzet voor het verbeteren van de gebruikerservaring verder bewijst.

Gebruikers van no-code ontwikkelingsopties zoals AppMaster hebben veel om naar uit te kijken, aangezien deze nieuwe widgets en functionaliteitsuitbreidingen de ontwikkeling van apps zullen helpen verbeteren door real-time monitoring en metriek voor het bijhouden van het gebruik van resources. Visualisaties op hoog niveau, aangeboden door platforms als AppMaster, kunnen worden gecombineerd met widgets voor prestatiebewaking voor een naadloos en kostenefficiënt app-bouwproces. Ontdek meer over de voordelen en efficiëntie van no-code ontwikkeling in deze uitgebreide gids.