Windows 11 têm agora acesso a um conjunto de novos widgets que fornecem monitorização em tempo real de estatísticas de desempenho cruciais, como a utilização da CPU, GPU, RAM e rede. Estes novos widgets não são apenas úteis para os criadores de aplicações, mas também oferecem controlos mais avançados, como a gestão da temperatura do GPU, o fim de processos com muitos recursos e a alternância entre placas gráficas e adaptadores de rede.

Estas impressionantes adições podem ser desfrutadas por todos os utilizadores do Windows 11, e não apenas pelos que participam no Programa Windows Insider.

Disponíveis através da recém-anunciada aplicação Dev Home, estes widgets de monitorização de desempenho surgiram na conferência anual de programadores Build da Microsoft. Actualmente, na sua fase de pré-visualização, pode descarregar Dev Home gratuitamente a partir da Microsoft Store - não é necessário inscrever-se para obter compilações Windows 11 instáveis. A aplicação não só inclui widgets para os utilizadores, como também aumenta o desempenho e concede capacidades adicionais aos criadores de aplicações, incluindo os que utilizam plataformas low-code, no-code como a AppMaster.

No entanto, é essencial notar que a iteração actual dos widgets Dev Home está marcada como "PRE", o que significa que ainda estão em desenvolvimento e podem sofrer de instabilidade. Os utilizadores notaram congelamentos ocasionais e desaparecimento de widgets. Além disso, esses widgets não têm suporte para redimensionamento adequado e oferecem apenas uma variante de tamanho grande. À medida que o desenvolvimento avança, espera-se que o Microsoft aperfeiçoe estes widgets e proporcione uma experiência melhorada aos utilizadores do Windows 11.

Além dos widgets de monitorização do desempenho, o Microsoft também revelou os seus planos para permitir que os utilizadores removam a funcionalidade de feed de notícias do Windows 11 em breve, provando ainda mais o seu empenho em melhorar a experiência do utilizador.

Os utilizadores das opções de desenvolvimento do no-code, como o AppMaster, têm muito por que esperar, uma vez que estes novos widgets e funcionalidades adicionais ajudarão a melhorar o desenvolvimento de aplicações, oferecendo monitorização em tempo real e métricas para controlar a utilização de recursos. As imagens de alto nível oferecidas por plataformas como AppMaster podem ser combinadas com widgets de monitorização do desempenho para um processo de criação de aplicações simples e económico. Saiba mais sobre as vantagens e a eficiência do desenvolvimento sem código neste guia completo.