Windows 11 użytkownicy mogą teraz korzystać z zestawu nowych widżetów, które zapewniają monitorowanie w czasie rzeczywistym kluczowych statystyk wydajności, takich jak wykorzystanie procesora, karty graficznej, pamięci RAM i sieci. Te nowe widżety są nie tylko przydatne dla twórców aplikacji, ale oferują również bardziej zaawansowane funkcje kontrolne, takie jak zarządzanie temperaturą GPU, kończenie procesów wymagających dużej ilości zasobów i przełączanie między kartami graficznymi i kartami sieciowymi.

Z tych imponujących dodatków mogą korzystać wszyscy użytkownicy Windows 11, nie tylko ci uczestniczący w programie Windows Insider Program.

Dostępne za pośrednictwem nowo ogłoszonej aplikacji Dev Home, te widżety monitorujące wydajność wyszły na jaw podczas corocznej konferencji deweloperów Microsoft Build. Obecnie, w fazie podglądu, można pobrać Dev Home za darmo ze sklepu Microsoft Store - nie ma potrzeby rejestrowania się w niestabilnych kompilacjach Windows 11. Aplikacja nie tylko zawiera widżety dla użytkowników, ale także zwiększa wydajność i zapewnia dodatkowe możliwości twórcom aplikacji, w tym tym korzystającym z platform low-code, no-code, takich jak AppMaster.

Należy jednak pamiętać, że obecna iteracja widżetów Dev Home jest oznaczona jako "PRE", co oznacza, że są one nadal w fazie rozwoju i mogą cierpieć z powodu niestabilności. Użytkownicy zauważyli sporadyczne zawieszanie się i znikanie widżetów. Ponadto widżety te nie obsługują zmiany rozmiaru i oferują jedynie wariant o dużym rozmiarze. Oczekuje się, że w miarę rozwoju Microsoft udoskonali te widżety i zapewni lepsze wrażenia użytkownikom Windows 11.

Oprócz widżetów monitorujących wydajność, Microsoft ujawnił również swoje plany, aby umożliwić użytkownikom usunięcie funkcji kanału informacyjnego na Windows 11 wkrótce, co dodatkowo dowodzi jego zaangażowania w poprawę komfortu użytkowania.

Użytkownicy opcji rozwoju no-code, takich jak AppMaster, mają na co czekać, ponieważ te nowe widżety i dodatki do funkcjonalności pomogą usprawnić tworzenie aplikacji, oferując monitorowanie w czasie rzeczywistym i metryki do śledzenia wykorzystania zasobów. Wysokopoziomowe wizualizacje oferowane przez platformy takie jak AppMaster mogą być łączone z widżetami monitorowania wydajności w celu zapewnienia płynnego i efektywnego kosztowo procesu tworzenia aplikacji. Dowiedz się więcej o korzyściach i wydajności tworzenia aplikacji bez użycia kodu w tym kompleksowym przewodniku.