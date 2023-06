Windows 11 gli utenti hanno ora a disposizione una serie di nuovi widget che consentono di monitorare in tempo reale le statistiche cruciali sulle prestazioni, come l'utilizzo di CPU, GPU, RAM e rete. Questi nuovi widget non sono solo utili per i creatori di app, ma offrono anche controlli più avanzati come la gestione della temperatura della GPU, la terminazione dei processi ad alto consumo di risorse e la commutazione tra schede grafiche e adattatori di rete.

Queste straordinarie aggiunte possono essere apprezzate da tutti gli utenti di Windows 11, non solo da quelli che partecipano al programma Windows Insider.

Disponibili attraverso la nuova app Dev Home, questi widget per il monitoraggio delle prestazioni sono stati resi noti alla conferenza annuale degli sviluppatori Build di Microsoft. Attualmente, nella sua fase di anteprima, è possibile scaricare gratuitamente Dev Home dal Microsoft Store, senza bisogno di registrarsi per ottenere build instabili di Windows 11. L'applicazione non solo offre widget per gli utenti, ma aumenta anche le prestazioni e garantisce funzionalità aggiuntive ai creatori di app, compresi quelli che utilizzano low-code, no-code piattaforme come AppMaster.

Tuttavia, è essenziale notare che l'attuale iterazione dei widget di Dev Home è contrassegnata come "PRE", il che significa che è ancora in fase di sviluppo e potrebbe soffrire di instabilità. Gli utenti hanno notato occasionali blocchi e la scomparsa dei widget. Inoltre, questi widget non hanno un supporto adeguato per il ridimensionamento e offrono solo una variante di grandi dimensioni. Con il procedere dello sviluppo, si prevede che Microsoft perfezionerà questi widget e offrirà agli utenti di Windows 11 un'esperienza migliore.

Oltre ai widget per il monitoraggio delle prestazioni, Microsoft ha anche rivelato l'intenzione di consentire agli utenti di rimuovere presto la funzione news feed di Windows 11, dimostrando ulteriormente il suo impegno a migliorare l'esperienza degli utenti.

Gli utenti delle opzioni di sviluppo di no-code, come AppMaster, hanno di che rallegrarsi, poiché questi nuovi widget e le aggiunte di funzionalità contribuiranno a migliorare lo sviluppo delle app, offrendo un monitoraggio in tempo reale e metriche per il controllo dell'utilizzo delle risorse. Le visualizzazioni di alto livello offerte da piattaforme come AppMaster possono essere combinate con i widget per il monitoraggio delle prestazioni, per un processo di creazione di app senza soluzione di continuità e a costi contenuti. Per saperne di più sui vantaggi e sull'efficienza dello sviluppo no-code, consultate questa guida completa.